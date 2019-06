Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 31 mai au 7 juin.

El Obelisco à Buenos Aires

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

BALADE | CALLE LANÍN

La Calle Lanín se situe dans le quartier Barracas à Buenos Aires. Avant, elle était connu sous le nom de “Pasaje Silva”. Cette rue à la particularité d’être un échantillon permanent de l’art urbain, une idée venant de l’artiste Marino Santa Maria. N’hésitez à vous promener dans cette rue pour y découvrir ces merveilles.



Où et quand ? Barracas. Tous les jours

Combien ? Gratuit

BALADE | OBELISCO

Construit en 1936 par Pedro de Mendoza, l’Obelisco, haut de 68m, est un monument historique devenu une icone de la ville de Buenos Aires. Vous pourrez le retrouver a la Plaza de la Republica.

De plus, l’Obelsco vient de fêter ses 83 ans ce 23 mai.



Où et quand ? Av. 9 de Julio. Tous les jours

Combien ? Gratuit

BALADE | ROSEDAL DE PALERMO

Le Rosedal de Palermo ou appelé aussi “Paseo El Rosedal”, est un parc situé dans le quartier de Palermo. Ce parc est notamment connu pour posséder avoir des milliers de rosiers, avec 100 espèces différentes. Vous retrouverez également plusieurs œuvres d’arts telles que des bustes de poètes et écrivains et un amphithéâtre.

Cet espace public est gratuit, et vous aurez l’occasion d’y faire du sport, des pique-niques mais aussi passez un bon moment entre amis ou en famille.



Où et quand ? Av. Libertador y Av. Sarmiento, quartier de Palermo. Ouvert tous les jours

Combien ? Gratuit

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

MUSEE | MUSÉE DE CARLOS GARDEL

Si vous connaissez ce fameux chanteur, vous pouvez si vous ne l’avez pas encore fait, visiter sa maison ou il y à vécu avec sa mère jusqu’en 1933. Vous trouverez de ses objets personnels mais également certaines de ses œuvres.



Où et quand ? Jean Jaurés 735. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 18h et le week end de 10h à 19h.

Combien ? 50 pesos, gratuit le mercredi

MUSEE | MUSÉE DE EVITA

Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de Eva Perón, partez visiter le musée Evita ou vous pourrez voir des films, des photos et une collection de ses objets personnels.



Où et quand ? Tous les jours, sauf le lundi de 11h à 19h

Combien ? 130 pesos et 65 pesos pour les Argentins

MUSEE | MUSÉE HISTORIQUE NATIONAL

Ce musée nous permet d’en apprendre plus sur l’histoire de l’Argentine. Ce sont des histoires en relation avec la Révolution de Mai et la Guerre d’Indépendance mais aussi l’histoire pré hispanique de l’Amérique du Sud et notamment de l’Argentine.



Où et quand ? Defensa 1600. Tous les jours sauf lundi et mardi de 11h à 18h.

Combien ? 20 pesos, activité gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA | FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE

C’est le premier lieu établit de manière permanente dans Buenos Aires, dans lequel les vendeurs et créateurs peuvent vendre leurs produits issus du développement durable.



Où et quand ? Tous les dimanches de mars à décembre de 10h à 18h – Avenida Pres. Julio A. Roca 500

Combien ? Gratuit

FERIA | BUENOS AIRES MARKET

Ce samedi 1er et dimanche 2 juin aura lieu au Parque Lezama. Le festival gastronomique est dédié aux plats les plus représentatifs de la cuisine argentine tels que le locro, empanadas, humitas, carbonada, tamales, viandes rôties, gâteaux, chocolat chaud, churros, gâteaux frits et autres recettes. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.



Où et quand ? Samedi 1er juin au dimanche 2 juin de 11h à 18h – Parque Lezama.

Combien ? Entrée gratuite

FESTIVAL | FESTIVAL DANZARTE

Le centre culturel Lola Mora propose une nouvelle édition de Danzarte (Danzan por amor al arte). Créé il y a 15 ans, ce festival veut mettre en évidence les productions de danse qui se déroulaient dans l’espace culturel du quartier de Villa Crespo.

Plus d’informations sur le site web



Où et quand ? Ce dimanche 2 juin à 15h. Amphithéâtre del Parque Centenario.

Combien ? Entrée gratuite

La Usina del Arte

[CONCERTS ET SORTIES]

SORTIE | UNPLUG BAR

Profitez des nombreuses Happy Hour de ce bar dès 18h. Profitez également de la variété des bières proposées, mais aussi de la qualité des repas proposés.



Où et quand ? Le mardi et mercredi de 18h à 1h, le jeudi de 18h à 2h, le vendredi et samedi de 18h à 5h. Av. Rivadavia 1132.

Combien ? Prix accessible, $$.

SORTIE | CAFE VINILO

Le café Vinilo est un café concert dans la zone de Palermo. Tous les soirs il y a des concerts que ce soit de tango, folklore, ou des chanteurs. Vous pourrez également profiter des plats proposés tout en regardant le show.

La programmation des concerts change également toutes les semaines.



Où et quand ? Tous les jours de 20h à minuit. Gorriti 3780

Combien ? A voir directement sur le site web.

CONCERTS | CONCERTS DE JORGE NAVARRO

La Usina del Arte vous propose une série de concert. Séries de concerts dans lesquels le musicien Jorge Navarro retrace sa carrière et son répertoire.

Tous les dimanches du 2 au 30 juin venez profitez de ses concerts, ce dimanche 2 juin ce sera du bolero



Où et quand ? Dimanche 2 juin à 19h à la Sala de Cámara. Agustin Caffarena 1, quartier de la Boca.

Combien ? Les entrées se font sur le site: buenosaires.gob.ar/usinadelarte/entradas

[THÉATRE – SPECTACLE – CINÉMA]

THÉATRE | ROSA BRILLANDO

Rosa Brillando est une cérémonie théâtrale inspirée de l’univers poétique de Marosa Di Giorgio, une des poètes les plus connue dans le monde latino-américain.

Cette cérémonie nous montre la rencontre entre la poésie, le théâtre et la musique.



Où et quand ? El extranjero Valentín Gómez 3378, Buenos Aires à 18h

Combien ? De 200 à 400 pesos.

CINEMA | TRASLASIERRA

Traslasierra est un film de Juan Pablo Sasiaín, un artiste nomade qui souhaite reprendre contacte avec son père.

Vous pouvez voir ce film tous les samedi à partir du 1er juin. Les entrées peuvent être vendues sur le site web ou sur place.



Où et quand ? Samedi 1er juin à 18h à Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415, quartier de Palermo

Combien ? 90 pesos, 45 pesos pour les étudiants, professeurs et retraités

SPECTACLE | EL QUERANDI

Une des choses les plus importantes à faire et de voir un show de Tango. El Querandi est l’une des Tanguerías les plus populaire dans le quartier de San Telmo. Profitez de ce spectacle et laissez-vous emporter par l’histoire du Tango Argentin.

Site web



Où et quand ? Perú 302, quartier de San Telmo. Ouvert tous les jours de 20h30 à minuit (pour les shows de Tango)

Combien ? De 45 à 100 dollars.