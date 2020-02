Si vous ne connaissez pas encore les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 31 janvier au 07 février.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Parc Rivadavia à Buenos Aires

VISITE GUIDÉE | ART URBAIN À SAN TELMO

Un circuit qui explore l’esprit bohème et artistique de San Telmo à travers l’art urbain. Nous découvrirons les différentes techniques, thèmes et artistes qui sont intervenus au cœur du quartier.

Les visites guidées se font à pied et sont suspendues en cas de pluie. Il est recommandé d’arriver dix minutes à l’avance.

Où et quand ? Samedi 1er févier à 10h – Au croisement des rues Bolívar y Carlos Calvo

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE NOCTURNE | CALLE ARROYO

Une promenade dans l’un des quartiers les plus riches de la ville. Au cours de cette visite guidée, vous verrez des bâtiments d’architecture française, des galeries d’art et une place commémorant l’ancienne ambassade d’Israël, qui a été détruite par une attaque terroriste.

Les visites guidées se font à pied et sont suspendues en cas de pluie. Il est recommandé d’arriver dix minutes à l’avance.

Où et quand ? Vendredi 7 février à 20h – Au croisement de l’avenue Santa Fe et la rue Esmeralda

Combien ? Gratuit

BALADE| PARQUE RIVADAVIA

Au milieu du quartier de Caballito, une foire aux livres, magazines et disques d’occasion qui semble avoir été apportée d’un autre siècle est ouverte tous les jours. Le parc qui l’abrite a été inauguré en 1928 et construit sur le terrain d’une ancienne ferme.

Vous pourrez y admirer des sculptures, parmi lesquelles : le Monument à la Mère, de Luis Perlotti et une dédiée au libérateur Simón Bolívar. Il y a aussi une ancienne roue à eau qui fonctionne comme une fontaine et une patinoire pour les enfants.

Le dimanche, il y a également une foire à l’une des entrées principales du parc, consacrée à la vente, à l’achat et à l’échange d’articles liés à la philatélie et à la numismatique.

Où ? Avenue Rivadavia 4800

Combien ? Gratuit

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée d’art contemporain de Buenos Aires

EXPOSITION| VENUS PERVERSA

Venus Perversa , est la première exposition personnelle du photographe cubano-argentin Kenny Lemes , qui sera présentée jusqu’à la mi-mars au Marco. Dans cette série photographique, l’artiste explore, déconstruit et bouleverse les idéaux hégémoniques de beauté, d’amour et de genre projetés à partir de l’image de Vénus, la déesse mythologique, qui ont été transmis et imposés par l’art et la religion depuis des siècles.

Où et quand ? Musée d’art contemporain de la BOCA, rue Almirante Brown 1031 – Du jeudi au samedi de 12h à 19h.

Combien ? Gratuit

MUSÉE | MACBA

Vous trouverez le MACBA rue San Juan. Au cœur d’un bel immeuble tout en design, l’endroit fonctionnera comme une “Usine artistique” c’est à dire qu’aux œuvres permanentes se succèdent des expositions temporaires. De grands espaces permettant de recevoir des groupes de musique, des débats etc.

Où et quand ? Musée d’art contemporain de Buenos Aires, rue San Juan 328 – Tous les jours de 11h à 19h

Combien ? Entrée générale 150 ARS

EXPOSITION | “SOPLO” DE ERNESTO NETO

L’exposition “Soplo” réuni soixante œuvres d’Ernesto Neto produites depuis la fin des années 80 jusqu’à aujourd’hui. Œuvres sur papier, photographies et grandes installations immersives, qui proposent un dialogue entre l’espace d’exposition et le corps du visiteur, activant tous ses sens. Vous avez jusqu’au 16 février pour profiter de cette exposition, à ne pas rater !

Où et quand? Musée d’Art Latinoaméricain de Buenos Aires, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415 (du 29/11/19 au 16/02/20) – Du jeudi au lundi : de 12h à 20h et le mercredi : de 12h à 21h

Combien? Entrée générale 280 ARS

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA | CHACABUCO

Foire des artisans et de l’artisanat du parc de Chacabuco.

Chaque week-end un groupe d’artisans et de micro-entreprises se réunit pour offrir leurs produits locaux à la communauté.

Où et Quand ? Au croisement des rues Emilio Mitre y Av. Asamblea, les vendredis et dimanches de 9h à 14h.

Combien ? Gratuit

FERIA | DORREGO

La place Dorego est au cœur de l’ancien quartier de San Telmo, au sud de la ville. C’est l’une des rares places de Buenos Aires qui soit entièrement pavée. Autour de la place, de nombreuses maisons du XIXe siècle ont été recyclées et transformées en cafés, en magasins d’antiquités (en particulier dans la rue Defensa) ou en restaurants raffinés. Les bars du quartier mettent des tables sur la place et c’est l’un des endroits de la ville où l’on trouve le plus d’artistes de rue.

Où et quand ? Plaza Dorrego – De jeudi à samedi de 10h à 20h.

Combien ? Gratuit

FESTIVAL| MARATÓN ABASTO

Êtes-vous prêt à danser toute la nuit ? Le marathon Abasto arrive ! Nous allons vivre une nuit unique en clôture du festival d’été FIBA2020. Programmez la date et venez profiter de tous ces artistes qui font de la musique en direct, du théâtre, de l’humour, du visuels, des danses et des performances qui vont vous surprendre dans les rues, les théâtres et les espaces culturels.

Où et quand ? Samedi 1er février de 20h à 1h – Guardia Vieja entre Bulnes y Agüero.

Combien ? Gratuit

[CONCERTS ET SORTIES]

Dragon du nouvel an chinois

CONCERT| CANTAR CON EL CORAZÓN

Ce cycle de vendredi avec des concerts sur la Plaza Francia réunira des figures émergentes de la musique indie et croisera la pop, le rock et le rap. La mutiinstrumentaliste Melanie Williams, et la star d’Instagram Valen Madanes seront présents.

Où et quand ? Vendredi 31 janvier à 19h (Valen) et vendredi 7 février à 19h (Mélanie Williams) – Plaza Francia

Combien ? Gratuit

SORTIE | NOUVEL AN CHINOIS

Le Nouvel An chinois a été commémoré le 25 janvier, date à laquelle a débuté l’année 4718 du calendrier. Ce jour-là a commencé l’année du Rat de métal, qui ouvre un nouveau cycle dans l’horoscope chinois et qui promet beaucoup d’intensité et d’adrénaline.

Après les célébrations du week-end dernier dans le Chinatown de Belgrano et à Puerto Madero, les célébrations du Nouvel An chinois seront clôturées ce week-end sur la place des parcs nationaux argentins (Figueroa Alcorta et Sucre).

Il y aura 60 stands d’artisanat et de nourriture typique, comme des nouilles sautées avec des légumes, du poulet ou des fruits de mer, et des pâtisseries à base de thé vert. Il y aura également des démonstrations d’arts martiaux, des spectacles, de la musique en direct et les inévitables danses du dragon et du lion.

Où et quand? place Parques Nacionales Argentinos, au croisement des rue Figueroa Alcorta et Sucre. Dimanche 2 février de 12h à 20h

Combien? Gratuit

SORTIE |CAFE TORTONI

Ce café français créé en 1858, est l’un des plus célèbres et plus vieux de Buenos Aires. Beaucoup de personnalités argentines telles que Carlos Gardel, Borges ou Córtazar se sont retrouvés dans ce bar. Il est même devenu une attraction pour les visiteurs.

Où et quand ? Av. Mayo 825. Tous les jours de 8h à 1h.

Combien ? $$$ – Prix élevés

[THÉATRE ET CINÉMA]

Musée d’art latino-américain de Buenos Aires

THÉÂTRE| IMPROCRASH!

Improcrash ! est un groupe d’improvisation argentin, exceptionnel dans son genre et reconnu pour sa technique en Europe et en Amérique latine.

Le jeu, l’émotion et la créativité caractérisent leurs histoires créées dans l’instant. Les spectateurs participent à la magie de l’imprévisible et de l’immédiat, en proposant des mots, des phrases, des lieux, des couleurs, différents déclencheurs qui servent de prétexte aux acteurs pour créer, par le pouvoir de l’imagination, des scènes comiques, uniques et inédites. Improcrash est toujours un nouveau spectacle.

CINEMA| LOS KNACKS: DÉJAME EN EL PASADO

Année 1967. Les Knacks sont les pionniers du beat garage en Argentine. Ils enregistrent leur premier disque, mais avant de le sortir, la dictature d’Onganía interdit aux artistes locaux de chanter en anglais. L’album est archivé à la maison de disques et, déçus, ils décident de se séparer. Leurs chemins ne se croisent plus jamais et la vie les emmène dans de nombreuses directions différentes. Près d’un demi-siècle plus tard, bien que l’histoire du rock national les ait complètement oubliés, leurs chansons inédites sont piratées, elles traversent la frontière et dans de nombreux pays, elles deviennent un groupe culte. Un grand halo de mystère les entoure : qui étaient-ils ? qu’est-il arrivé à leur vie ?

Où et quand? MALBA, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415. Dernière séance vendredi 31 janvier à 23h

Combien? Entrée générale à 140 ARS

CINEMA| DE ACÁ A LA CHINA

En 1986, le père de Facundo a un magasin de quartier à Buenos Aires. Tous les voisins y vont, parce que même s’il est petit, on y trouve de tout. Cependant, au début des années 90, avec l’arrivée des supermarchés chinois, le magasin n’est plus compétitif et doit fermer. Trente ans plus tard, Facundo se rend à l’autre bout de la planète avec pour seul objectif de se venger en ouvrant le premier supermarché argentin en Chine.

Où et quand? MALBA, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415. Les dimanches à 20h.

Combien? Entrée générale à 140 ARS