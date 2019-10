Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 4 au 11 octobre.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

VISITE GUIDÉE | ART URBAIN DANS SAN TELMO

Chaque premier samedi du mois, un parcours permet d’explorer l’esprit bohème et artistique du quartier de San Telmo. Une promenade guidée qui donne à voir les artistes qui ont travaillé au cœur du quartier, les thématiques principales et les diverses techniques d’art urbain.

Où et quand ? Point de rendez-vous : BOLIVAR y CALVO, CARLOS. Chaque premier samedi du mois à 11h ainsi que chaque quatrième mardi du mois à 15h.

Combien ? Gratuit.

VISITE GUIDÉE | LOS BOSQUES DE PALERMO

Au cours de cette visite guidée vous parcourrez le jardin des poètes, le patio andalou et les bords du joli lac qui entoure cet espace vert. La nature haute en couleurs est au rendez-vous dans cette partie de Palermo que beaucoup appellent le poumon de Buenos Aires.

Où et quand ? Point de rendez-vous : FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. y SARMIENTO AV. Tous les jeudis à 15h.

Combien ? Gratuit.

BALADE | PLAZA DE MAYO

Située dans le micro-centre de Buenos Aires, la Plaza de Mayo est historique à plus d’un titre. La place est entourée de bâtiments coloniaux tels que la Casa Rosada (Maison présidentielle), le Cabildo ou la cathédrale métropolitaine. Elle est aussi le lieu d’importantes manifestations. Elle a d’ailleurs donné son nom au mouvement des Grands-Mères de la Place de Mai : ces femmes qui manifestaient dès les débuts de la dictature pour demnder justice pour leurs enfants assassinés et leurs petits-enfants volés. Encore aujourd’hui, tous les jeudis vers 15h, elles se réunissent sur cette place.

Où et quand ? Av. Hipólito Yrigoyen s/n.

Combien ? Gratuit.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée historique du Cabildo

MUSÉE | MUSÉE NATIONAL DU CABILDO DE BUENOS AIRES ET DE LA RÉVOLUTION DE MAI

Le Cabildo est un bâtiment emblématique qui a été témoin de la Révolution de Mai qui a mené à l’indépendance du pays et à la construction de l’Argentine moderne. La collection permanente du musée se compose d’objets de grande valeur historique. Les exemples les plus cités de ce patrimoine conservé au Cabildo sont : les anciennes armoiries de la ville de Buenos Aires, un étendard royal ou encore des objets ayant appartenu aux membres de la première Juntes (premier gouvernement du pays après l’indépendance).

Où et quand ? Bolívar 65/ Hipolito Yrigoyen 511. Du mardi au vendredi de 10h30 à 16h30 et le samedi et dimanche de 10h30 à 17h30. Fermé le lundi.

Combien ? Entrée gratuite.

MUSÉE | MUSÉE EVITA

L’exposition permanente du musée Evita s’articule en trois grands moments. Tout d’abord un parcours chronologique de sa petite enfance à ses premiers pas dans le monde du spectacle ; radio et cinéma. Puis, la rencontre avec Perón, son rôle de première dame. Et enfin, l’héritage du travail et de la pensée d’Evita. Cette figure adorée par les Argentins a marqué l’histoire et reste d’une grande importance. Le musée qui lui est dédié permet de mieux comprendre l’engouement qu’elle a suscité et continue de susciter, plus d’un demi siècle après sa mort.

Où et quand ? Lafinur 2988. Du mardi au dimanche de 11h à 19h. Fermé le lundi.

Combien ? 200pesos argentins.

MUSÉE | MUSÉE CARLOS GARDEL

Le plus célèbre des chanteurs argentins de tango a vécu dans la maison qui est aujourd’hui un musée à son nom. Le lieu lui rend hommage et montre les multiples facettes de ce mythe du tango argentin à travers photos, pochettes de disques, partitions originales…

Où et quand ? Jean Jaurès 735. En semaine de 11h à 18h. Le week-end de 10h à 19h. Fermé le mardi.

Combien ? 50pesos argentins. Entrée gratuite le mercredi.

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA | FERIA DE COSTANERA SUR

Ce marché aux puces a lieu dans le quartier qui lui a donné son nom, près de Puerto Madero. Antiquités, livres, objets artisanaux, de collection ou décoratifs, il y en a absolument pour tous les goûts. Un “patio de comidas” permettra aux gourmands de faire une pause avec le classique choripán ou avec des tartes de tous types.

Où et quand ? Avenida Calabria, entre Dellepiane et Rosario Verá. Samedis, dimanches et jours fériés, de 10h à 20h.

Combien ? Gratuit.

FERIA | FERIA ARTISANALE PLACE MANUEL BELGRANO

Tissus faits mains, céramiques, portefeuille et chaussures en cuir, nécessaire à maté, bracelets, anneaux, instruments de musique, encens, marionnettes… Voici autant de choses que vous pourrez trouver en allant à la feria artisanale de Belgrano.

Où et quand ? Place Manuel Belgrano : Av. Juramento y Vuelta de Obligado. Samedis, dimanches et jours fériés, de 8h à 18h.

Combien ? Gratuit.

FESTIVAL | “FESTIVAL NATURAL”

Une série de conférences et d’expériences gastronomiques est organisée pour promouvoir une gastronomie bonne pour la santé et respectueuse de l’environnement. En famille ou entre amis, cet événement est l’occasion de passer une journée à découvrir d’autres modes de consommation et de profiter d’une gastronomie saine à tous points de vue.

Où et quand ? Junín 1930. Samedi 5 octobre de 12h à 20h.

Combien ? Gratuit.

[CONCERTS ET SORTIES]

SORTIE | LA TRAMA – ESPACE DE CRÉATIVITÉ

La Trama est un bar à l’ambiance chaleureuse et conviviale. Le nom complet du bar montre que la création libre et en particulier la musique sont centrales et des éléments fondateur de l’esprit du bar. Venez vous détendre autour d’un verre ou d’un dîner et profiter des soirées rythmées par la musique en direct. Le mardi soir, le micro appartient à tous et chacun peut monter sur scène pour chanter, lire un texte ou partager quelque chose. Nous vous recommandons vivement La Trama, et pas seulement le mardi soir !

Où et quand ? México 1500. Du mardi au samedi à partir de 17h. Fermé le dimanche et le lundi.

Combien ? Entrée gratuite.

CONCERT| “GUERNIKA” DE SOROZÁBAL ET LE “REQUIEM” DE MOZART

“Gernika”, marche funèbre du compositeur basque Pablo Sorozábal, et le fameux “Requiem” de Mozart créent un concert fort en émotions qui associe musique classique et musique contemporaine autour du thème de la marche funèbre.

Où et quand ? Centro Cultura Kirchner : Sarmiento 151. Dimanche 6 octobre à 20h. Les entrées sont à retirer à l’accueil. A noter :à partir de deux heures avant le concert les entrées ne pourront plus être retirées.

Combien ? Prix à consulter.

CONCERT| CONCERT DE TANGO

Le musée historique national présente un concert par un groupe de tango de l’Université Nationale des Arts. L”Ensamble de Tango de la DAMuS”, est relativement peu connu et pourtant, dans le petit monde du tango, il a fait ses preuves. Son disque “Tango de UNA” a été présenté en 2018 dans le salon d’honneur du CCK. Voici donc une occasion de les découvrir !

Où et quand ? Musée national historique : Defensa 1600. Dimanche 6 octobre à 16h.

Combien ? Entrée gratuite.

[THÉÂTRES, SPECTACLES & CINÉMAS]

THÉÂTRE | “DRAMAS ES ACCIÓN”

Un groupe d’artistes engagés présente la quatrième et dernière édition d’un cycle d’essais scéniques et théâtraux su le thème de l’art et la politique. Ce cycle commencé en 2015 atteint son apogée avec ce dernier spectacle à ne pas rater pour un nouveau regard sur l’actualité politique du pays.

Où et quand ? Club Cultural Matienzo : Pringles 1249. Tous les mardis jusqu’au mardi 15 octobre, à 20h30.

Combien ? Prix à consulter sur place.

CINÉMA | ” EL RETIRO”

Rodolfo est médecin. Après 50ans de carrière il décide de prendre sa retraite. Par un soir d’orage, un de ses amies lui demande de l’héberger avec on fils de huit ans. Le lendemain, l’amie est partie pour Santiago del Estero en laissant un carte dans laquelle elle remercie Roldolfo de s’occuper de son fils pendant ce temps. La tranquillité du retraité est alors mise en péril…

Où et quand ? Cine INCAA Gaumont : Av. Rivadavia 1635. Tous les jours, en version originale, à 16h30.

Combien ? 30 pesos argentins.

CINÉMA | LE JOKER

Ce film retrace les origines du fameux Joker, ennemi juré de Batman. Tout commence avec un personnage sans histoires : Arthur Fleck. Ignoré de la société, il n’a qu’un objectif dans la vie : fait rire. Mais une série d’événements tragiques vont lui faire voir le monde autrement…

Où et quand ? Cine Lorca : Av. Corrientes 1428. Tous les jours, en version originale sous-titrée, à 13:45, 15:55, 18:05, 20:15, 22:25.

Combien ? 150 pesos argentins.