Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 5 au 12 juillet.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

La Bombonera à Buenos Aires

BALADE |STADE BOCA JUNIORS

Ce stade est également appelé La Bombonera, c’est ici que se retrouvent les joueurs du club de football Boca Juniors. N’hésitez pas à aller voir un match dans ce stade, ce sera pour vous une expérience unique !



Où et quand ? Brandsen 805. Voir le site.

Combien ? Gratuit pour les enfants (0-4), et 19,99 pesos pour les adultes.

BALADE |PLAZA DORREGO

Cette place si situe dans le quartier de San Telmo, et ouvre tous les dimanches. Vous retrouverez un grand nombre de vendeurs d’antiquités. Alors si vous voulez faire le plein d’objets anciens, c’est par ici !



Où et quand ? Plaza Dorrego. Tous les dimanches de 10h à 20h.

Combien ? Gratuit.

BALADE |CIMETIÈRE DE RECOLETA

C’est l’un des cimetières les plus célèbre de Buenos Aires. On y retrouve plusieurs célébrités du pays comme Eva Peron. Ce cimetière n’est pas seulement connu pour ses personnalités mais aussi par son architecture immense.



Où et quand ? Junín 1760. Tous les jours de 7h à 17h30. Les visites guidées se font du mardi au vendredi de 11h à 14h, et les dimanches et jours fériés de 11h à 15h.

Combien ? Gratuit.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée de l’informatique

MUSÉE |MUSEO BOQUENSE

Vous êtes un fan de football ? Vous aimez également Boca Juniors ? Alors ce musée est fait pour vous ! En effet, il retrace toutes les célébrations du club le plus important d’Argentine. Allez y pour revivre 100 ans de passion !



Où et quand ? Brandsen 805. Tous les jours de 10h à 18h.

Combien ? Voir sur le site

MUSÉE |MUSEO DE INFORMATICA

Vous êtes un passionné d’informatique ? Ce musée a l’opportunité de préserver les spectaculaires progrès de l’industrie de la science informatique. C’est l’un des premiers musées d’Argentine qui permet au public d’avoir un aperçu des tous premiers ordinateurs.



Où et quand ? Marcelo T. de Alvear 740. Du vendredi au samedi de 16h à 20h.

Combien ? 100 pesos

EXPOSITION | TIIC

Cette exposition vous présente les technologies et tendances les plus pertinentes de l’industrie, avec en plus un parcours sur les différentes instances d’un chantier en construction.



Où et quand ? Usina Del Arte, la Boca. Mercredi 10 juillet de 14h à 21h.

Combien ? 250 pesos

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA | BUENOS AIRES MARKET

Ce lundi et mardi 8 et 9 juillet aura lieu au Barrancas de Belgrano le marché de Buenos Aires, pour célébrer l’indépendance de l’Argentine. Le festival gastronomique est dédié aux plats les plus représentatifs de la cuisine argentine tels que le locro, empanadas, humitas, carbonada, tamales, viandes rôties, gâteaux, chocolat chaud, churros, gâteaux frits et autres recettes. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.



Où et quand ? Lundi et mardi 8 et 9 juillet de 10h à 18h – Barrancas de Belgrano.

Combien ? Entrée gratuite

FERIA | FERIA SIN TACC

La féria SIN TACC est le premier festival d’Argentine dédié spécialement aux aliments compatibles aux personnes allergiques au gluten. Vous pourrez acheter une multitude d’aliments comme des céréales, légumes, condiments, sauces, pâtes, fruits, etc à des prix accessible avec des promotions.



Où et quand ? Samedi 6 juillet dimanche 7 juillet de 10h à 18h – Barrancas de Belgrno

Combien ? Entrée gratuite

FESTIVAL |FLAP

Une nouvelle édition de FLAP, Festivales La Plata, aura lieu le dimanche 7 juillet à partir de 14h sur la Plaza Malvinas. Vous retrouverez dans ce show des artistes et groupes célèbres tels que Edu Schmidt, La Sargento Pepe, Estelares, Caracol a Contramano et Los Cafres.



Où et quand ? Paza Malvinas, La Plata. Dimanche 7 juillet de 14h à 20h.

Combien ? Entrée gratuite

[CONCERTS ET SORTIES]

Café Tortoni

SORTIE |BAR TRES MONOS

Voici un lieu fait pour vous, pour boire, pour rencontrer de nouvelles personnes, et lier de nouvelles amitiés !



Où et quand ? Guatemala 4899. Tous les jours, sauf le mardi, de 19h à 3h.

Combien ? $$ – prix accessible

SORTIE |CAFÉ TORTONI

Ce café français créé en 1858, est l’un des plus célèbres et plus vieux de Buenos Aires. Beaucoup de personnalités argentines telles que Carlos Gardel, Borges ou Córtazar se sont retrouvés dans ce bar. Il est même devenu une attraction pour les visiteurs.



Où et quand ? Av. Mayo 825. Tous les jours de 8h à 1h.

Combien ? $$$ – Prix élevés

CONCERT |LIGAS MENORES

Las Ligas Menores est un groupe de rock indie de Buenos Aires. La bande se compose de Anbella Cartolano, Pablo Kemper, María Zamtlejfer, Micaela García et Nina Carrara. Vous retrouverez également La Isla Mujeres et La Otra Cara.



Où et quand ? Niceto Vega 5510, Palermo. Dimanche 7 juillet à 20h.

Combien ? 350 pesos.

[THÉATRE – SPECTACLE – CINÉMA]

CINÉMA|MUERE, MONSTRUO, MUERE

Muere, monstruo, muere est un film de Alejandro Fadel. Au pieds des Andes, Cruz, un officier de la police rural, fait une investigation sur la découverte d’un corps d’une femme décapitée. Cependant, ce n’était pas la seule.



Où et quand ? Cine Gaumont av. Rivadavia 1635. Samedi 6 juillet à 23h.

Combien ? 30 pesos

CINÉMA|DE ACÁ A LA CHINA

Dans les années 1986, le père de Facundo avait un entrepôt dans un quartier à Buenos Aires. Tous les voisins venaient acheter dans son magasin, car il avait tout. Cependant, à l’arrivé des supermarché chinois, son magasin dû fermé. Facundo décide alors de partir à l’autre bout du monde pour ouvrir un supermarché argentin en Chine.



Où et quand ? Tous les cinémas de Buenos Aires. Tous les jours à 13h jusqu’au 27 juillet

Combien ? Selon le cinéma.

THÉATRE |TODO LO POSIBLE

Todo lo posible est une nouvelle oeuvre de la dramaturge Lorena Romanin, qui vient d’une série de saison réussies comme Como si pasara un tren.



Où et quand ? El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, Abasto. Tous les dimanche à 20h jusqu’au 22 juillet.

Combien ? Entre 175 et 350 pesos