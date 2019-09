Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 7 au 13 septembre 2019.

[BALADES & VISITES GUIDÉES]

BALADE | LE JARDIN BOTANIQUE

Plus de 7 hectares aménagés par le ministère de l’environnement pour découvrir une biodiversité riche et verdoyante. On y admire plus de 1500 espèces d’arbres venant de tous les continents et si vous vous y prenez à l’avance vous pourrez même assister à un cours de jardinage dans le potager…

Où et quand ? Av. Santa Fe 3951, Palermo. En hiver : du mardi au vendredi, de 8h à 17h45. Samedi, dimanche et jours fériés . de 9h à 17h45.

Combien ? Entrée gratuite.

BALADE | LE ROSEDAL DE PALERMO

Ce parc abrite une centaine d’espèces de roses différentes. Il fait partie du Parc de 3 de febrero et en est sûrement la partie la plus visitée. Entre les rosiers se dressent les bustes de fameux poètes avec entre autres : Jorge Luis Borges, Antonio Machado, Federico García Lorca. Ces bustes en hommage à de grandes figures de la littérature vous feront voyager dans le temps, dans une ambiance fleurie.

Où et quand ? Iraola Av. y Montt, Pedro, Pres. Av. En hiver : de 8h à 20h. En été : de 8h à 18h. Fermé le lundi.

Combien ? Entrée gratuite.

VISITE GUIDÉE | LA RUE ARROYO

Une balade guidée dans l’une des zones de grande influence de la ville. Lors de cette visite guidée vous pourrez voir des bâtiments à l’architecture française, des galeries d’art et la place en commémoration de l’ambassade israélienne détruite lors d’un attentat.

Où et quand ? SANTA FE AV. y ESMERALDA. Chaque premier vendredi du mois, à 20h.

Combien ? Entrée gratuite.

[MUSÉES & EXPOSITIONS]

MUSÉE | EXPOSITION JULIO LE PARC

Cette exposition est axée sur le travail de l’artiste argentin pendant la période 1955-1959. Il voyageait beaucoup entre Buenos Aires et Paris à cette époque. Une centaine de peintures, dessins, aquarelles et gravures jusque-là jamais exposés rendent hommage à Julio Le Parc.

Où et quand ? Musée des Beaux-arts, Av. Del Libertador 1473. Du 21 août au 17 novembre.

Combien ? Prix de l’entrée au Musée des Beaux-Arts, entrée gratuite le mardi.

MUSÉE | MALBA

Le musée d’art latino-américain de Buenos Aires propose une exposition sur l’art latino-américain de 1900 à 1970. Des oeuvres emblématiques du musée permettent de re-découvrir l’art latino du XXème siècle. Des artistes très connus du grand public comme Frida Kahlo ou Lucio Fontana, côtoient des artistes que le MALBA nous permet de rencontrer à travers leur art. Une exposition riche où il y en a pour tous les goûts !



Où et quand ? Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415. Visite guidée de l’exposition le mercredi et dimanche à 16h.

Combien ? 200 pesos argentins.

MUSÉE | LA CASA ROSADA

En plus d’un bâtiment historique sur la Place de Mai, la Casa Rosada comporte aussi un musée. Situé dans les anciennes galeries de la douane de la vile de Buenos Aires, le musée a été inauguré en 2011 et propose aujourd’hui une exposition permanente qui retrace l’histoire du pays. Pour les amateurs d’histoire ou les curieux, ce musée vaut le détour !

Où et quand ? Av. Paseo Colón 100. Du mercredi au dimanche de 10h à 18h.

Combien ? Entrée gratuite.

[FERIAS & FESTIVALS]

FERIA | BUENOS AIRES MARKET

La feria consacrée aux aliments sains et gourmets continue son chemin à travers les quartiers de Buenos Aires. Retrouvez la feria ce weekend sur la place Almagro. Retrouvez les meilleurs food trucks de la ville et les producteurs de tout le pays. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.

Où et quand ? Samedi 7 et dimanche 8 septembre, de 10h à 18h. Plaza Almagro, Sarmiento y Bulnes.

Combien ? Entrée gratuite.

FERIA | BA PHOTO

Organisée à La Rural, il s’agit de la plus grande feria d’Amérique latine dédiée à la photographie. Depuis sa création en 2005, cette feria a pour but de promouvoir la photographie à échelle internationale. Cette feria d’art saura vous surprendre et peut-être même vous donner envie de vous mettre à la photo…

Où et quand ? Points d’entrée : Av. Sarmiento 2704, CABA. Av. Santa Fe 4201, CABA. Juncal 4431, CABA. Du 6 au 8 septembre de 14h à 21h.

Combien ? 200 pesos argentins.

FESTIVAL | CARLOS MOSCARDINI : CUERDAS Y CANCIONES

Dans le cadre du cycle des grand maîtres de la musique, la Usina del arte accueille Carlos Moscardini accompagné du grand compositeur et violoniste Ramiro Gallo. Un quatuor de cordes et la chanteuse Julia Moscardini se joignent à eux pour un concert exceptionnel à ne pas rater.

Où et quand ? Caffarena 1 , esq. Pedro de Mendoza. Dimanche 8 septembre, à 19h, dans la Sala de Cámara.

Combien ? Entrée gratuite, place à réserver en ligne .

[SORTIES & CONCERTS]

SORTIE | MUNDO LINGO

Mundo lingo est une série d’événements sociaux d’échange de langues qui se déroule dans trois bars différents selon le jour de la semaine. Cette événement se passe le mardi, le mercredi et le vendredi. Vous pourrez former de nouvelles amitiés avec des personnes ne parlant pas votre langue natale !

Où et quand ? Mardi : Marcelo T De Alvear 945. Mercredi : Gorriti 5151. Vendredi : Honduras 5903, Palermo. A 21h.

Combien ? $$ – prix accessibles

SORTIE | 12 KM BOCA JUNIORS

Envie de vous dégourdir les jambes et de prendre un bon bol d’air frais ? Le Club de Corredores organise de dimanche une course dans La Boca. Les participants sont invités à choisir la distance qu’ils veulent parcourir : 3, 6 ou 12 km. Une course adaptée à tous et qui peut être l’occasion de passer un bon dimanche au grand air.

Où et quand ? Départ de Palos y Arzobispo Espinosa, La Bombonera. Le dimanche 8 septembre à 8h.

Combien ? Gratuit. Une préinscription en ligne est conseillée.

CONCERT | ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE BUENOS AIRES

L’orchestre philarmonique de la ville vous propose de voyager dans le temps en musique avec une interprétation de Rachmaninoff (Rapsodie sur un thème de Paganini en La menor, Op.43) et d’Anton Bruckner (Symphonie N°9 en Re mineur). Laissez-vous porter par la direction d’Enrique Arturo Diemecke au théâtre Colón !

Où et quand ? CERRITO 628 . Jeudi 12 septembre, 20h.

Combien ? 200-300 pesos argentins.

[THÉÂTRES, SPECTACLES & CINÉMAS]

CINEMA | MATAR A UN MUERTO

En pleine dictature, au Paraguay, deux hommes passent leurs journées à enterrer clandestinement les cadavres de victimes. Un jour surgit d’entre les cadavres un homme bien vivant qui devient alors un témoin gênant pour les deux protagonistes. Ce drame paraguayen donne à réfléchir.

Où et quand ? Sortie en salle le jeudi 5 septembre.

Combien ? Prix fixé par chaque cinéma.

THÉÂTRE | A LO LEJOS SONABAN DISPAROS

L’orchestre de musique populaire La Joven Guarrior propose un spectacle qui mélange divers genres musicaux et joue avec l’art de la mise en scène. L’orchestre conjugue à merveille une variété impressionnante de compositions qui ont marqué les dix dernières années de La Joven Guarrior.

Où et quand ? El galpón de Guevara, Guevara 326, Chacarita. Mercredi 11 septembre, 21h.

Combien ? 400 pesos argentins.

THÉÂTRE |EL LOCO Y LA CAMISA

Le Loco y la camisa est un spectacle qui ne cesse de se jouer depuis sa création. Pièce de théâtre atypique, elle aborde divers thèmes qui s’entrecroisent. Parmi les axes essentiels nous pouvons citer : la folie, la cohabitation, la vérité et la violence domestique. Venez profiter de ce spectacle.

Où et quand ? Teatro Picadero : Pasaje Discépolo 1857, Centro. Tous les mardis à 20h30 du 3septembre au 24septembre.

Combien ? 500-600 pesos