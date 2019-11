Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 8 au 15 novembre.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

La réserve écologique Costanera Sur : la nature en pleine ville

BALADE | LA RÉSERVE ÉCOLOGIQUE COSTANERA SUR

Avec ses plus de 350 hectares, la réserve écologique est le plus grand espace vert de la capitale et une des réserves naturelles les plus importantes de la région. Vous pourrez y marcher, faire du vélo et aller à la rencontre de la faune et de la flore argentine. Un cadre exceptionnel; un petit coin de nature en pleine ville: profitez-en !

Où et quand? ACHAVAL RODRIGUEZ, T., DR. AV. y PADRE M. L. MIGONE. Deux entrees : une à l’amgle des rues Brasil et Costanera, l’autre à l’angle des rues Viamonte et Costanera. Du mardi au dimanche de 8h à 18h (19h en été). Fermé le lundi sauf lundis fériés.

Combien? Entrée gratuite.

BALADE| JARDIN ANDALOU

Que diriez-vous de profiter du weekend prolongé pour découvrir le Jardín Andaluz, un magnifique jardin rempli d’histoire et de culture. Son environnement naturel vous invite à la réflexion et au calme. Situé en plein cœur du quartier Belgrano, ce jardin est unique et appartient au Musée d’Art Espagnol.

Où et quand ? De mardi à vendredi et jours fériés de 12h à 19h – Museo de Arte Español Enrique Larreta, (Juramento 2291), Buenos Aires.

Combien ? A partir de 30 pesos argentins

BALADE| LE QUARTIER CHINOIS

À l’intersection entre les rues Arribeños et Juramento se trouve un arc : la porte d’entrée du quartier chinois. Cet arc est une donation de la communauté chinoise de la ville de Buenos Aires. L’arc est décoré avec des éléments allégoriques de la culture chinoise comme les dragons. Retrouvez la gastronomie orientale : poissons, sushis, épices… de quoi vous mettre l’eau à la bouche.

Où et quand ? Tous les jours – Arribeños 2100 (Belgrano), Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Le Centre culturel Kirchner

MUSÉE|CENTRE CULTUREL KIRCHNER

Le Centre Culturel Kirchner est un espace culturel qui fait partie du Patrimoine Historique National ! Anciennement cet imposant bâtiment était le siège du Courrier Central de Buenos Aires. Un édifice riche en histoire donc, qui accueille de nombreuses expositions et concerts.

Où et quand ? De mercredi à dimanche de 12h à 20h – Centre Culturel Kirchner, Sarmiento 151 (Centro), Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

MUSÉE| MUSÉE DU CINÉMA

Situé dans le quartier de la Boca, le musée du cinéma retrace l’histoire du septième art en Argentine. Tout au long du 20ème siècle, la production cinématographique argentine est devenue l’une des plus importantes d’Amérique Latine. Les cinéphiles seront ravis de retrouver également les différents objets qui ont servi à la création cinématographique : caméras, projecteurs, scripts…

Où et quand ? Mardi à vendredi de 11h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h – Agustín R. Caffarena 49, (La Boca).

Combien ? 50 pesos argentins.

MUSÉE | MUSÉE DE L’HUMOUR

Venez réaliser une activité différente à Buenos Aires et visiter le Museo del Humor: un lieu consacré aux anciens et actuels dessinateurs humoristiques qui ont fait rire les Argentins. C’est également un hommage aux différents journaux qui ont publiés ces différents artistes. Vous trouverez les œuvres des meilleurs humoristes, dessinateurs, illustrateurs. Venez donc passer un bon moment au Museo del Humor !

Où et quand ? Lundi à vendredi (11h à 18h), samedi et dimanche (10h à 20h). Avenida de los Italianos 851, (Puerto Madero), Buenos Aires

Combien ? Gratuit : lundi, mardi et mercredi – jeudi à dimanche : a partir de 10 pesos argentins.

[FERIAS ET FESTIVALS]

Festival international de jazz à Buenos Aires, en 2016

FESTIVAL | “FOOD FEST BA”

Le Food Fest est un festival qui propose une nouvelle conception des food trucks pour profiter de ce que les Argentins appellent nourriture “gourmet” dans une ambiance détendue et avec des activités culturelles, des concerts et des spectacles.

Où et quand ? La Rural : Av. Sarmiento 2704. Le samedi 9 octobre de 13h à minuit. Le dimanche 10 de 13h à 22h. Événement suspendu en cas de pluie.

Combien ? Entrée gratuite.

FESTIVAL | FESTIVAL INTERNATIONAL BUENOS AIRES JAZZ

Le jazz national et international se rejoignent lors de cet événement à part entière. De nombreuses activités y sont proposées: concerts à l’air libre, danse, cours de jazz, improvisation, spectacles. Aux nombreuses activités s’ajoutent les nombreux endroits où se déroulera cet événement qui attire musiciens et amoureux du jazz du monde entier.

Où et quand? Du 14 au 18 novembre. Consulter la liste des lieux en ligne.

Combien? Entrée gratuites pour certains lieux et entrées à réserver en ligne pour d’autres lieux. Consulter le site internet.

FERIA| FERIA DE RECOLETA

La Feria de Recoleta est connue pour son artisanat ! Ce grand marché propose de nombreux stands sur le parc et attire des milliers de visiteurs les fins de semaine ! Vous pourrez également assister à des spectacles de rues, des spectacles musicaux, du théâtre… Vous pouvez également en profiter pour visiter le Cimetière, le Centre Culturel ou le musée des Beaux Arts !

Où et quand ? Durant les weekend et les jours fériés de 11h à 20h. Plaza Francia – Avenida Pueyrredón y Avenida Del Libertador, (Recoleta), Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS ET SORTIES]

Bar Esquina Homero Manzi

SORTIE| CAFÉ CROQUE MADAME

Croque Madame est un traditionnel restaurant/bar de Buenos Aires qui s’est inspiré du style Français. Il existe plusieurs succursales dans la capitale, et ce bar se distingue par son environnement sobre et intime. Vous pourrez goûter à plusieurs plats proposés, des desserts ou simplement un café, un thé ou jus de fruit entre amis ou en famille pour se reposer.



Où et quand ? Tous les jours de 10h à 00h – Vuelta de Obligado 2155.

Combien ? $$ – Prix accessibles

SORTIE| BAR ESQUINA HOMERO MANZI

Inauguré en 1927, le bar Esquina Homero Manzi était le rendez-vous de grands musiciens tels que Osvaldo Pugliese, Julián Centeya, Cátulo Castillo ou Carmen Duval. Aujourd’hui, ce monument historique propose une grande offre gastronomique et des spectacles de tango.

Où et quand ? Lundi à dimanche de 8h à 1h – Avenida San Juan 3601, (Boedo).

Combien ? $$ prix abordables.

CONCERT| FRANCO PEDEMONTE, RÉCITAL DE PIANO

Franco Pedemonte, jeune pianiste de 22ans, jouera dans le cadre d’un cycle dédié aux jeunes talents de la musique académique. Il interprétera Mozart, Chopin et Brahms.

Où et quand? Centre Culturel Kirchner, Sarmiento 151. Samedi 9 novembre a 18h.

Combien? Entrée gratuite.

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

Le théâtre Colón

THÉÂTRE| “LA CROIX, LA ROSE ET L’ÉPÉE”

Le thème central de la pièce est la question des interdits et de la désobéissance civile. Une série d’événements fantastiques change le cours de l’histoire telle que nous la connaissons et nous amène à considérer positivement la désobéissance civile.

Où et quand ? Teatro Timbre 4, Salle Chica Boedo (Av. Boedo 640). Le dimanche 10 à 21h et le vendredi 15 novembre à 23h30.

Combien ? Entre 320 et 350 pesos argentins. Réservation en ligne conseillée.

THÉÂTRE| “LES REPENTIS”

Cette pièce a pour but, de l’aveu même du metteur en scène, de réconforter celui qui doute et de faire douter celui qui vit confortablement. Les thèmes de la vie quotidienne, de l’intime et des doutes existentiels sont au cœur de la pièce et promettent au spectateur d’en sortir bouleversé.

Où et quand ? Teatro Timbre 4, Salle Chica Boedo (Av. Boedo 640). Le dimanche 10 à 17h et le lundi 11 novembre à 20h30.

Combien ? Entre 320 et 350 pesos argentins. Réservation en ligne conseillée.

THÉÂTRE| ORPHÉE ET EURYDICE

Cette pièce écrite à Paris et traduite de l’italien au français. Elle donne le ton d’un nouveau style de réinterprétation du mythe d’Orphée et Eurydice. Un style théâtral dépouillé des mises en scène luxueuses de l’époque baroque pour se centrer sur l’émotion. L’histoire d’Orphée qui combat les Furies avec son art et sa lyre pour sauver sa bien-aimée.

Où et quand? Teatro Colón : Cerrito 628. Le 8, 9 et 12 novembre à 20h. Le dimanche 10 novembre à 17h.

Combien? 250-300 pesos. (les prix dans l’orchestre ou au balcon sont de l’ordre de 1200 à 7000 pesos). Réservation en ligne possible.