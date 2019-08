Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 2 au 9 août.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Ville de San Antonio de Areco

BALADE | SAN ANTONIO DE ARECO

Vous souhaitez faire quelque chose hors de Buenos Aires ? A quelques kilomètre de la capitale vous pourrez découvrir les gauchos et leur vie dans la ville de San Antonio de Areco. Vous pouvez faire une excursion d’une jounée ou restez le week-end si vous aimez le dépaysement.



Où et quand ? San Antonio de Areco

Combien ? A voir selon les tours proposés par Equinoxe

BALADE | RÉSERVE ÉCOLOGIQUE

Depuis déjà plus de 30 ans que cette réserve existe dans le but de protéger la biodiversité de Buenos Aires. Elle s’étend sur 350 hectares au bord du río de la Plata. C’est un espace public dans lequel vous pourrez vous promener, observer les animaux, la nature et même vous reposer dans ce paradis vert.



Où et quand ? Tous les jours

Combien ? Gratuit

BALADE | TIGRE

Vous voulez prendre un bon bol d’air ? Marcher au bord du río, ou alors vous laissez emporter à bord d’un bateau ? Partez en direction de Tigre ! Rien de mieux que de se promener là-bas. Cet ancien port de fruits vous réserve plein de surprises, comme des petites férias, des restaurants et plusieurs excursions en bateau différentes les unes des autres.



Où et quand ? Tous les jours

Combien ? Gratuit

[MUSÉES ET EXPOSITIONS]

Portrait de Carlos Gardel

MUSÉE | CARLOS GARDEL

Si vous connaissez ce fameux chanteur, vous pouvez si vous ne l’avez pas encore fait, visiter sa maison ou il y à vécu avec sa mère jusqu’en 1933. Vous trouverez de ses objets personnels mais également certaines de ses œuvres.



Où et quand ? Jean Jaurés 735. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 18h et le week end de 10h à 19h.

Combien ? 50 pesos, gratuit le mercredi

MUSÉE | HISTOIRE DU COSTUME

Le musée de l’histoire du costume de Buenos Aires a une collection très variée. Les pièces uniques tournent autour du panorama socioculturel de l’Argentine, en particulier de la ville de Buenos Aires, et illustrent les modes, usages et coutumes de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.

Où et quand ? Chile 832. Tous les jours, sauf le lundi de 11h à 19h

Combien ? Gratuit sur inscription

MUSÉE | ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ

Le musée d’art populaire José Hernández, à Buenos Aires, en Argentine, est un musée dédié à la promotion de tous les types d’art du pays. Il y a des pièces de diverses spécialités et métiers artisanaux (argenterie, textiles, cuir, bois, etc.) traditionnels et contemporains.

Où et quand ? Av. del Libertador 2373. Lundi à vendredi de 13h à 19h et le week-end de 10h à 20h. Fermé le mardi.

Combien ? 50 pesos, gratuit le mercredi.

[FERIAS ET FESTIVALS]

San Telmo

FERIA | SAN TELMO

Tôt le matin et tous les dimanches depuis 1970, la féria de San Telmo rassemble plus de 20 milles visiteurs chaque semaines. Vous retrouverez parmi les vendeurs tout ce que vous voudrez allant de la nourriture à des antiquités.



Où et quand ? Tous les dimanches de 10h à 17h – Defensa 120 .

Combien ? Entrée gratuite

FERIA | PLAZA SERANO

La Feria de Plaza Serano à Palermo Soho est très connue pour ses articles de mode ! Chaque semaine, la feria gagne de plus en plus d’adeptes ! C’est le lieu idéal pour acheter des vêtements et des accessoires !

Où et quand ? Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 20h – Jorge Luis Borges y Honduras, Plaza Serrano, (Palermo), Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

FERIA | FERIA DE MATADEROS

Si vous cherchez à découvrir des produits typiquement argentins, la feria de los Mataderos est faite pour vous. Elle est située dans le quartier de Los Mataderos à environ 40 minutes du centre de Buenos Aires. Vous pourrez y trouver des produits 100% gaucho: maté, bombillas, vêtements en cuir… Et si vous avez un petit creux, vous pourrez déguster des empanadas ou de la viande à des prix raisonnables !



Où et quand ? Tous les dimanches de mars à décembre de 11h à 20h – Avenida de los Corrales y Avenida Lisandro de la Torre

Combien ? Gratuit

[CONCERTS ET SORTIES]

SORTIE | MUNDO LINGO

Mundo lingo est une série d’événements sociaux d’échange de langues qui se déroule dans trois bars différents selon le jour de la semaine. Cette événement se passe le mardi, le mercredi et le vendredi. Vous pourrez former de nouvelles amitiés avec des personnes ne parlant pas votre langue natale !

Où et quand ? Mardi : Marcelo T De Alvear 945. Mercredi : Gorriti 5151. Vendredi : Honduras 5903, Palermo. A 21h.

Combien ? $$ – prix accessibles



CONCERT | LAS EDADES

Las Edades se forme dans la ville de Buenos Aires, mais une grande partie des membres sont de Bahia Blanca qui se sont rencontrés avec Lea Franov à Capital. C’est en 2015 aue sort leur premier album “Todo”. Graâce à cette album, il se positionne avec force sur le marché porteño.

Où et quand ? Samedi 10 août à 21h. Casa Sofia, Fitz Roy 1327.

Combien ? 150 pesos, et 200 pesos pour l’achat sur place.



CONCERT | CIRO Y LOS PERSAS

Cyrus et les Perses est un groupe de rock argentin, formé en 2009 et dirigé par le chanteur et compositeur Andrés Ciro Martínez. Ils reviennent donc à Luna Park les 15 et 30 août pour donner un spectacle avec le meilleur de leur musique.

Où et quand ? Du 15 au 30 août à 21h. Au stade Luna Park, Bouchard 465.

Combien ? Entre 700 et 1900 pesos, billet à prendre sur TicketPortal.

[THÉÂTRES, SPECTACLES ET CINÉMAS]

CINÉMA | DELFÍN

Par dessus tout, Delfín veut participer à un orchestre d’enfants qui se forme dans une ville voisine. Ce voyage sera une aventure pour lui et pour son père.

Où et quand ? Tous les jours jusqu’au 23 août. A 22h et dans plusieurs cinéma de Buenos Aires.

Combien ? Selon le cinéma choisi.

CINÉMA | LA HUELLA DE TARA

La huella de Tara explore l’atmosphère singulière de Khechuperi. Une communauté située au bord d’un lac sacré, près de Himalaya à l’ouest de Sikkim, en Inde. Le film se plonge dans la vie de quatre frères, retraçant la tradition ancestrale du peuple Bhutia, influencée par les transformations de la mondialisation à travers le regard des jeunes générations.

Où et quand ? Tous les jours jusqu’au 14 août. A 19h et dans plusieurs cinéma de Buenos Aires.

Combien ? Selon le cinéma choisi.

THÉÂTRE | HAMLET

Le classique de William Shakespeare, sans doute son œuvre la plus emblématique, est devenu une source inépuisable pour discuter de thèmes universels : la relation avec les parents, la corruption, les crimes qui réclament justice et les décisions qui définissent nos pas. Hamlet sera présenté pour la première fois dans la Salle Martin Coronado du Théâtre San Martîn avec Joaquín furriel et Rubén Szuchmacher. Cette version de Szuchmacher et lautaro vilo réactualise la tragédie shakespearienne et le mystère de son origine, parce que la voix du prince du Danemark continue de nous convoquer.

Où et quand ? Du mercredi au dimanche jusqu’au 18 août à 20h. Au théâtre San Martín, av. Corrientes 1530.

Combien ? 280 pesos