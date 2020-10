Venez découvrir la culture argentine depuis chez vous grâce à l’agenda culturel de la semaine!

[VISITE VIRTUELLE]

Musée Cornelio Saavedra de Buenos Aires. Source Buenosaires.gob.ar

Le gouvernement de la ville de Buenos Aires met à disposition sur sa page internet différentes visites guidées de musées, œuvres et bâtiments de la ville. Cette semaine nous vous proposons de découvrir l’exposition “Rosas y el rojo punzó” du musée Cornelio Saavedra. Retrouvez la visite ici.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Cycle “soy racista?” du musée d’art moderne de Buenos Aires. Source Museomoderno

MUSÉE | MUSÉE D’ART MODERNE DE BUENOS AIRES

Le Musée d’art moderne de Buenos Aires, institution publique relevant du ministère de la Culture a été créé en avril 1956 à l’initiative de Rafael Squirru, son premier directeur. Dès ses débuts, le Museo de Arte Moderno a été un musée d’avant-garde, une véritable maison d’accueil pour les artistes argentins, et un espace dédié à la promotion des dernières productions dans toutes les disciplines artistiques.

L’équipe pédagogique propose des tutoriels hebdomadaires, des activités et du matériel pédagogique aux familles, aux enseignants et à toutes les communautés et publics du musée pour qu’ils puissent s’amuser et apprendre à la maison. Retrouvez toute la programmation sur leur site internet.

Cette semaine, retrouvez le cycle ” Soy racista?”. Un cycle de réflexion autour des discriminations avec Fabiola Heredia, directrice du musée d’anthropologie de l’Université de Córdoba et Shila Vilker, directrice de TrespuntoZero.

MUSÉE |Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires

La mission du MACBA est d’acquérir, de conserver, de rechercher, de documenter, de communiquer et d’exposer l’art contemporain national et international. L’éducation non formelle par l’art est l’un de ses principaux objectifs. Par l’exposition de contenus artistiques (objets et histoires), elle espère stimuler le développement de la créativité des artistes et des différents publics de la ville de Buenos Aires et du pays, et approfondir la connaissance de l’art argentin à l’étranger.

Le musée d’art contemporain de Buenos Aires propose notamment, depuis ses pages Instagram et Facebook, des vidéos montrant différentes techniques de peinture et dessin. Vous pourrez également y retrouver des ateliers et des recommandations de lecture. De plus, vous pouvez participer à des cours d’histoire de l’art d’une heure vía l’application zoom!

Du 1er au 22 octobre, vous pourrez participer chaque jeudi au cours “La naturaleza diseñada” avec Pablo La Padula ici.

MUSÉE | MUSEO ETNOGRAFICO AMBROSETTI

Le Musée Ethnographique est une institution dédiée à la recherche, à la diffusion et à la conservation du patrimoine historique et anthropologique, dans la perspective des processus sociaux et du respect de la pluralité culturelle. Il possède de vastes collections d’archéologie, d’ethnographie et d’anthropologie biologique. Bien qu’il se soit principalement intéressé aux populations autochtones de l’actuel territoire argentin et d’autres régions du continent américain, il expose également des objets provenant de diverses parties du monde.

Le musée propose, depuis ses pages Instagram et Facebook, des présentations de jeux traditionnels de différentes cultures d’Argentine. Vous pourrez également profiter de recommandations de films. Cette semaine, le musée vous recommande le film ” Juanas. Mujeres bravas” de Sandra Godoy. Ce film est disponible sur la plateforme cinear ici.

Ce samedi, le musée propose une discussion avec l’anthropologue et musicienne Teresa Usandivaras. Le thème de la discussion sera “Conocer el mundo a través de su música”. Participez à la présentation samedi 03 ocobre à 16h ici.

[THÉÂTRE ET SPECTACLES]

Opéra au Théâtre Colón. Source Teatrocolon

THÉÂTRE | THÉÂTRE COLÓN

Le théâtre Colon de Buenos Aires est l’un des plus importants opéras du monde. Son histoire riche et prestigieuse et les conditions acoustiques et architecturales exceptionnelles de son bâtiment le placent au niveau de théâtres tels que la Scala de Milan, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Vienne, le Covent Garden de Londres et le Metropolitan de New York.

Le théâtre Colón vous propose de suivre CasasdeÔpera. Il s’agit un cycle numérique basé sur de courtes pièces lyriques, créées et enregistrées entièrement par des artistes du Teatro Colón pendant les mois d’isolement social causés par la pandémie. L’ensemble du cycle est accessible ici.

THÉÂTRE ET SPECTACLES | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires lance la programmation “Cultura en casa”. Il s’agit d’une initiative du gouvernement de la ville de Buenos Aires par l’intermédiaire du ministère de la culture qui apporte chaque jour un programme différent à votre domicile afin que vous puissiez vivre et être le protagoniste de cette communauté culturelle.

Vous pourrez visionner aussi bien des ballets contemporains comme du théâtre, du cinéma ou encore des entretiens d’artistes ou des concerts. Tout le contenu est disponible ici.

THÉÂTRE | PASEO LA PLAZA

Le Paseo la Plaza regroupe différents théâtres, ainsi que des bars et restaurants. C’est un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis dans le centre de Buenos Aires.

Ce mois-ci, le Paseo la Plaza vous propose de vous inviter directement chez les artistes pour assister à un mini concert virtuel! Tous les épisodes de ce cycle sont disponibles ici.

[CINÉMA]

Affiche du film “Cómo funcionan casi todas las cosas”. Source Malba

CINÉMA | MALBA

La mission du Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fondation Costantini est de collecter, conserver, étudier et diffuser l’art latino-américain du début du XXe siècle à nos jours.

Ses principaux objectifs sont d’éduquer le public et d’éveiller son intérêt pour les créateurs latino-américains ; de contribuer à la connaissance des productions culturelles latino-américaines en favorisant la reconnaissance de la diversité culturelle et artistique de cette région. Vous y retrouverez notamment des œuvres de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amaral et bien d’autres.

Chaque semaine le MALBA propose un long-métrage argentin. Cette semaine, découvrez “Cómo funcionan casi todas las cosas” de Fernando Slem. Le film sera disponible le samedi 03 octobre ici.

CINÉMA | CINE AR PLAY

Cine Ar Play est une plateforme argentine de vidéo gratuite et à la demande. Vous y retrouverez un très grand choix de longs et courts métrages, documentaires ainsi que des séries argentines. L’idéal pour découvrir ou re-découvrir le cinéma argentin depuis chez soi! La plupart des films sont gratuits, certains plus récents sont accessibles pour un prix symbolique.

Cette semaine, nous vous recommandons le documentaire “Estepa” de Pepe Tobal. Synopsis : Il reste très peu de steppes presque vierges dans le monde, l’une d’entre elles est la steppe patagonienne. Il ne reste pas non plus beaucoup de cavaliers pour les habiter. Ce film parle des steppes, des gauchos de Patagonie et d’une rencontre tardive, étrange et peu fréquente avec l’amour.. Retrouvez le film ici.

À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes culturelles!