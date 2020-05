Aujourd’hui, confinement oblige, nous vous avons concocté un agenda culturel virtuel. De quoi découvrir la culture argentine depuis chez vous!

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Le Musée d’art moderne de Buenos Aires, institution publique relevant du ministère de la Culture a été créé en avril 1956 à l’initiative de Rafael Squirru, son premier directeur. Dès ses débuts, le Museo de Arte Moderno a été un musée d’avant-garde, une véritable maison d’accueil pour les artistes argentins, et un espace dédié à la promotion des dernières productions dans toutes les disciplines artistiques.

Chaque semaine, le musée mettra en valeur une œuvre d’un artiste argentin pour inviter à la réflexion sur le moment présent. Ainsi, le Musée d’art moderne devient une caisse de résonance face à la crise actuelle, comprenant qu’il a un nouveau rôle à jouer : rassembler et partager les réflexions que les artistes et les universitaires font minute par minute sur ce temps inattendu, sur cette fin de cycle

L’équipe pédagogique propose des tutoriels hebdomadaires, des activités et du matériel pédagogique aux familles, aux enseignants et à toutes les communautés et publics du musée pour qu’ils puissent s’amuser et apprendre à la maison. Retrouvez toute la programmation sur leur site internet.

La mission du Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fondation Costantini est de collecter, conserver, étudier et diffuser l’art latino-américain du début du XXe siècle à nos jours.

Ses principaux objectifs sont d’éduquer le public et d’éveiller son intérêt pour les créateurs latino-américains ; de contribuer à la connaissance des productions culturelles latino-américaines en favorisant la reconnaissance de la diversité culturelle et artistique de cette région. Vous y retrouverez notamment des œuvres de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amaral et bien d’autres.

Le MALBA vous propose toute une série d’activités en ligne parmi lesquelles des visites guidées thématiques, des cycles de cinéma suivis d’un échange avec l’équipe du film, des présentations “derrière le MALBA” pour découvrir l’envers du décors etc. Retrouvez la programmation et les liens d’accès sur leur site: https://malba.org.ar/evento/malba-virtual/

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

THÉÂTRE | THÉÂTRE COLÓN

Le théâtre Colon de Buenos Aires est l’un des plus importants opéras du monde. Son histoire riche et prestigieuse et les conditions acoustiques et architecturales exceptionnelles de son bâtiment le placent au niveau de théâtres tels que la Scala de Milan, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Vienne, le Covent Garden de Londres et le Metropolitan de New York.

Le théâtre Colon propose la diffusion de différents ballets et opéra, ce dimanche 10 mai à 20h, vous pourrez profiter d’un concert de Aida Garifullina, accompagnée de l’orchestre philharmonique de Buenos Aires ici.

La chanteuse russe est soprano solo à l’Opéra de Vienne et l’une des jeunes figures les plus charmantes de la scène lyrique. Pour ses débuts au Teatro Colón, elle s’immerge dans l’univers sonore et esthétique des grands compositeurs du romantisme avec l’Orchestre philharmonique de Buenos Aires, avec Carlos Vieu comme directeur musical invité.

THÉÂTRE | PASEO LA PLAZA

Le Paseo la Plaza regroupe différents théâtres, ainsi que des bars et restaurants. C’est un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis dans le centre de Buenos Aires.

Afin de continuer à partager la culture avec le plus grand nombre en ces moments de confinements, le Paseo la Plaza propose chaque samedi un ou deux spectacles en ligne. Si vous avez loupé une session, pas de panique! Tous les spectacles proposés restent disponibles pendant 24h.

Ce samedi 09 mai à partir de 20h30, vous pourrez assister à Rey Lear ici.

Un classique de Shakespeare interprété par Alfredo Alcón et mis en scène par Rubén Szchumacher qui expose les difficultés du roi manipulé par deux de ses filles et incapable de reconnaître le véritable amour. Avec Joaquín Furriel, Juan Gil Navarro, Roberto Carnaghi dans les rôles principaux et une grande distribution, King Lear est une production du groupe La Plaza qui a été présentée au théâtre Apolo en 2010.

[ MUSIQUE ]

Cumbia argentine

La cumbia argentine est un sous-genre de la cumbia colombienne qui est spécifique à l’Argentine. Avec le cuarteto de Cordoba, ils forment le “mouvement tropical” de l’Argentine

En Argentine, comme dans d’autres pays d’Amérique latine, à partir du milieu du XXe siècle, on a commencé à entendre divers genres tropicaux du nord de l’Amérique du Sud, en particulier la cumbia, un rythme originaire des Caraïbes colombiennes. L’influence de ces rythmes a conduit à l’émergence d’artistes de “musique tropicale” dans le pays, un genre qui comprend les différentes variantes de la cumbia et le cuarteto de Córdoba. Chacune des régions qui ont absorbé les influences de ce rythme leur a ensuite donné sa propre empreinte. En Argentine se sont formés différents sous-groupes de cumbia.

La Cumbia Santafesina (de Santa Fe)

Dans les années 1970, la cumbia santafesina (avec accordéon) est apparue dans les mains de Los Palmeras et Los Cumbiambas (entre autres groupes), qui ont adapté la cumbia colombienne introduite dans le pays par des groupes tels que Cuarteto Imperial. En quelques années, un nouveau sous-genre a commencé à émerger dans la ville de Santa Fe, la Cumbia Santafesina avec guitare, qui est basée sur cet instrument comme principal.

Exemple de cumbia Santafesina : Los cumbiambas

La Cumbia Norteña (du nord de l’Argentine)

Dans ce sous-genre de la cumbia argentine, l’utilisation de la guitare électrique prédomine. Il est joué par des groupes des provinces du nord de l’Argentine comme Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero et Tucumán. Les groupes du nord de l’Argentine sont nés depuis les années 1960, mais ils ont assimilé les influences des groupes péruviens

Exemple de Cumbia Norteña : Grupo Malagata

La Cumbia Villega

Née à la fin des années 1990 dans les bidonvilles du nord du Grand Buenos Aires, la cumbia villera se distingue par ses paroles urbaines et par une crise qui touchait les Argentins, qui abordaient également des questions telles que la dénonciation des politiciens et de la police corrompus, le sexe, la drogue, l’alcool et le crime avec un langage direct et grossier.

Exemple de Cumbia Villega: Yerba Brava

À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes culturelles!