Aujourd’hui, confinement oblige, nous vous avons concocté un agenda culturel virtuel. De quoi découvrir la culture argentine depuis chez vous!

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée des Beaux Arts de Buenos Aires

MUSÉE | Musée national des beaux arts

Le Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) est l’un des plus importants d’Amérique latine, en raison de son architecture et de la valeur de sa collection permanente. Il expose des œuvres de personnalités telles que El Greco, Goya, Picasso, Rembrandt, Rodin, Cándido López, Prilidiano Pueyrredón et Fernando Fader

Le musée des beaux arts vous invite à parcourir des œuvres italiennes du XIXème siècle : https://www.bellasartes.gob.ar/paginas/recorrida-virtual-por-la-coleccin-del-mnba/

MUSÉE | Musée d’Art Latino-américain de Buenos Aires

La mission du Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fondation Costantini est de collecter, conserver, étudier et diffuser l’art latino-américain du début du XXe siècle à nos jours.

Ses principaux objectifs sont d’éduquer le public et d’éveiller son intérêt pour les créateurs latino-américains ; de contribuer à la connaissance des productions culturelles latino-américaines en favorisant la reconnaissance de la diversité culturelle et artistique de cette région. Vous y retrouverez notamment des œuvres de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amaral et bien d’autres.

Le MALBA vous propose toute une série d’activités en ligne parmi lesquelles des visites guidées thématiques, des cycles de cinéma suivis d’un échange avec l’équipe du film, des présentations “derrière le MALBA” pour découvrir l’envers du décors etc. Retrouvez la programmation et les liens d’accès sur leur site: https://malba.org.ar/evento/malba-virtual/

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

Intérieur du Théâtre Colon

CINÉMA | CINE AR PLAY

Cine Ar Play est une plateforme argentine de vidéo gratuite et à la demande. Vous y retrouverez un très grand choix de longs et courts métrages, documentaires ainsi que des séries argentines. L’idéal pour découvrir ou re-découvrir le cinéma argentin depuis chez soi! La plupart des films sont gratuits, certains plus récents sont accessibles pour un prix symbolique.

Vous pourrez vous inscrire et accéder à tout le contenu sur leur site: https://play.cine.ar/bienvenida/#play

THÉÂTRE | THÉÂTRE COLÓN

Le théâtre Colon de Buenos Aires est l’un des plus importants opéras du monde. Son histoire riche et prestigieuse et les conditions acoustiques et architecturales exceptionnelles de son bâtiment le placent au niveau de théâtres tels que la Scala de Milan, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Vienne, le Covent Garden de Londres et le Metropolitan de New York.

Le théatre Colon propose la diffusion de différents ballets et opéra, ce dimanche à 20h, vous pourrez profiter d’un concert du tenor Juan Diego Flórez. Il effectuera un voyage à travers les airs qui l’ont consacré. Certaines des œuvres les plus célèbres de Mozart, Donizetti, Verdi, Massenet, Puccini et Gounod feront le bonheur des amateurs d’opéra à cette occasion. https://teatrocolon.org.ar/es/en-vivo

[CUISINE – la chocotorta]

La célèbre chocotorta. Source: pinterest

La chocotorta est un dessert typique d’Argentine, constitué principalement de biscuits chocolatés et du fameux dulce de leche.

En Argentine, en 1982, la cheffe patissière Marité Mabragaña fut chargée de créer un produit qui serait à la fois une publicité pour des biscuits chocolatés, un fromage à la crème et du dulce de leche. Il est venu à l’idée de Marité de tremper les biscuits au chocolat dans du lait. Puis de les intercaler avec des couches de dulce de leche et de fromage à la crème, de sorte que la couche de biscuits au chocolat forme la base du dessert et que la couche supérieure ait une forme rectangulaire.

Bientôt, d’autres recettes de chocotorta sont apparues, incluant l’incorporation des biscuits au chocolat dans des liqueurs, et le remplacement partiel ou total du fromage frais par de la crème de lait. On peut également la retrouver saupoudrée de morceaux de cacahuètes, d’amandes, de noix de cajou, de diverses variétés de pignons ou encore de flocons de Mantecol, de diverses confitures, etc.

Pour les plus gourmands, nous vous laissons la recette: https://argentine-info.com/la-chocotorta-le-dessert-argentin/

[JEU DE SOCIÉTÉ – Le truco]

Si vous vous intéressez aux jeux de cartes, sans doute aurez vous entendu parler du fameux “truco“. Ce jeu originaire d’Espagne se joue en Argentine mais également au Chili et au Brésil. Toutefois, chaque pays y a développé ses propres variantes. Si ce jeu est en apparence un jeu de carte assez classique, il est en fait basé sur le bluff. En effet, à différents moments de la partie les joueurs vont se défier en essayant de faire croire aux joueurs rivaux qu’ils ont un jeu digne de les faire gagner la partie.

Si vous avez envie de vous frotter au truco argentin, vous trouverez les règles de base ainsi que la valeur des cartes dans cet article : Découvrez le truco, le jeu de cartes argentin par excellence.

À la semaine prochaine pour d’autres découvertes culturelles!