Aujourd’hui, nous vous proposons un agenda culturel virtuel entièrement dédié aux plus petits!

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée d’Art Moderne illustré. Source Museomoderno

MUSÉE | MUSÉE D’ART MODERNE DE BUENOS AIRES

Le Musée d’art moderne de Buenos Aires, institution publique relevant du ministère de la Culture a été créé en avril 1956 à l’initiative de Rafael Squirru, son premier directeur. Dès ses débuts, le Museo de Arte Moderno a été un musée d’avant-garde, une véritable maison d’accueil pour les artistes argentins, et un espace dédié à la promotion des dernières productions dans toutes les disciplines artistiques.

Le Musée d’Art Moderne de Buenos Aires propose différentes activités destinés aux plus jeunes. Vous pourrez notamment retrouver différentes “cartes d’exploration”, pour voir les œuvres du musée avec un autre regard. Toutes las cartes sont disponibles ici.

Le musée propose également un conseil d’enfants. Les plus jeunes peuvent alors s’investir d’avantage dans le musée en proposant leurs idées pour rendre l’art plus accessible à tous. Retrouvez tous les thèmes ici.

CENTRE CULTUREL | USINA DEL ARTE

Un bâtiment emblématique de la majestueuse Buenos Aires abrite aujourd’hui un programme culturel diversifié et stimulant. Un concentré d’expériences : musique, visuels, gastronomie, espace pour la petite enfance et plus encore

La Usina del Arte propose différentes activités aux enfants de 0 à 12 ans. Vous pourrez retrouver des ateliers, des jeux, du théâtre, des contes musicaux et bien d’autres activités selon l’age des enfants, Toutes les activités sont disponibles ici.

MUSÉE | PLANÉTARIUM DE BUENOS AIRES

Inauguré il y a un peu plus de 50 ans, le planétarium de Buenos Aires continue encore d’émerveiller les petits comme les grands par ses spectacles, son musée ou encore son cadre unique au beau milieu du bois de Palermo. De nos jours il accueille plus de 500 000 personnes par ans.

Pour continuer à s’émerveiller, le planétarium propose des fiches découvertes pour les plus grands et des activités ludiques pour les plus jeunes. Toutes les fiches et activités manuelles sont téléchargeables depuis leur site internet.

[THÉÂTRE]

Marionnettes du Théâtre San Martin. Source Complejoteatral

THÉÂTRE | THÉÂTRE SAN MARTÍN

Le Théâtre San Martín est l’un des théâtres les plus prestigieux et les plus avant-gardistes d’Amérique latine.

Il fait partie du complexe théâtral de Buenos Aires qui dépend du gouvernement de Buenos Aires. Le théâtre dispose de deux distributions stables, le Ballet Contemporain et le Groupe des Marionnettistes, tous deux précurseurs dans l’ordre national.

Le théâtre San Martín met en ligne pour les plus jeunes ses spectacles de marionnettes. Retrouvez tous les spectacles ici.

THÉÂTRE | THÉÂTRE COLÓN

Le théâtre Colon de Buenos Aires est l’un des plus importants opéras du monde. Son histoire riche et prestigieuse et les conditions acoustiques et architecturales exceptionnelles de son bâtiment le placent au niveau de théâtres tels que la Scala de Milan, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Vienne, le Covent Garden de Londres et le Metropolitan de New York.

Le Théâtre Colón propose différentes activités pour les enfants à partir de 2 ans. Vous y retrouverez des poèmes et contes musicaux, des puzzles et des activités ludiques. Toutes les activités sont disponibles ici.

THÉÂTRE | PASEO LA PLAZA

Le Paseo la Plaza regroupe différents théâtres, ainsi que des bars et restaurants. C’est un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis dans le centre de Buenos Aires.

Afin de continuer à partager la culture avec le plus grand nombre en ces moments de confinements, le Paseo la Plaza propose chaque samedi un spectacle en ligne. Si vous avez loupé une session, pas de panique! Tous les spectacles proposés restent disponibles pendant 24h

Depuis déjà un mois, le complexe théâtral Paseo La Plaza propose chaque samedi un spectacle pour enfant. Ce samedi 11 juillet vous pourrez assister à ” Juanchi y la superbanda” à partir de 15h ici.

[CINÉMA]

Affiche de la série “Familia Pampa”. Source Cinearplay

CINÉMA | CINE AR PLAY

Cine Ar Play est une plateforme argentine de vidéo gratuite et à la demande. Vous y retrouverez un très grand choix de longs et courts métrages, documentaires ainsi que des séries argentines. L’idéal pour découvrir ou re-découvrir le cinéma argentin depuis chez soi! La plupart des films sont gratuits, certains plus récents sont accessibles pour un prix symbolique.

Vous pourrez y retrouver une sélection de films et séries pour enfants. Nous vous conseillons la série animée “Familia Pampa”. Cette série conte les aventures d’une famille venue tout droit de la préhistoire. Vous pourrez la visionner ici.

Vous pourrez vous inscrire et accéder à tout le contenu sur leur site: https://play.cine.ar/bienvenida/#play

À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes culturelles!