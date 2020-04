Aujourd’hui, confinement oblige, nous vous avons concocté un agenda culturel virtuel. De quoi découvrir la culture argentine depuis chez vous!

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Centre Culturel Kirchner

MUSÉE | CENTRE CULTUREL KIRCHNER

Le Centre culturel Kirchner est un espace culturel qui fait partie du Patrimoine Historique National. Anciennement cet imposant bâtiment était le siège du Courrier Central de Buenos Aires. Un édifice riche en histoire donc, qui accueille de nombreuses expositions et concerts.

Depuis le vendredi 20 mars, le Centre culturel Kirchner met en ligne tous ses enregistrements audiovisuels sur le web et ajoute des contenus originaux réalisés par des poètes, des artistes visuels, des musiciens et des écrivains depuis leur domicile sur ses réseaux sociaux.

Pour plus de détails et accéder à l’ensemble des réseaux sociaux du centre culturel, rendez-vous sur leur site internet.

MUSÉE | MUSÉE D’ART MODERNE DE BUENOS AIRES

Le Musée d’art moderne de Buenos Aires, institution publique relevant du ministère de la Culture a été créé en avril 1956 à l’initiative de Rafael Squirru, son premier directeur. Dès ses débuts, le Museo de Arte Moderno a été un musée d’avant-garde, une véritable maison d’accueil pour les artistes argentins, et un espace dédié à la promotion des dernières productions dans toutes les disciplines artistiques.

Depuis le lundi 6 avril, le Musée d’art moderne ouvre son nouveau programme #MuseoModernoEnCasa.

Chaque semaine, le musée mettra en valeur une œuvre d’un artiste argentin pour inviter à la réflexion sur le moment présent. Ainsi, le Musée d’art moderne devient une caisse de résonance face à la crise actuelle, comprenant qu’il a un nouveau rôle à jouer : rassembler et partager les réflexions que les artistes et les universitaires font minute par minute sur ce temps inattendu, sur cette fin de cycle

L’équipe pédagogique propose des tutoriels hebdomadaires, des activités et du matériel pédagogique aux familles, aux enseignants et à toutes les communautés et publics du musée pour qu’ils puissent s’amuser et apprendre à la maison. Retrouvez toute la programmation sur leur site internet.

MUSÉE | PLANÉTARIUM DE BUENOS AIRES

Inauguré il y a un peu plus de 50 ans, le planétarium de Buenos Aires continue encore d’émerveiller les petits comme les grands par ses spectacles, son musée ou encore son cadre unique au beau milieu du bois de Palermo. De nos jours il accueille plus de 500 000 personnes par ans.

Pour continuer à s’émerveiller, le planétarium propose des fiches découvertes pour les plus grands et des activités ludiques pour les plus jeunes. Toutes les fiches et activités manuelles sont téléchargeables depuis leur site internet.

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

Affiche du film Relatos Salvajes

CINEMA | RELATOS SALVAJES

Pourquoi ne pas profiter de cette période de confinement pour découvrir ou redécouvrir quelques classiques du cinéma argentin? Aujourd’hui nous vous proposons de voir, si ce n’est pas déjà fait, le film “Relatos Salvajes”, de Damián Szifron. Ce film propose un format original puisqu’il est fait d’une succession de situations ayant lieu dans différents contexte. Il vous fait entrer dans la vie de multiples personnages, au moment où tout est encore calme avant que la tempête n’éclate. Un film haut en couleurs à ne surtout pas louper! Vous pourrez le voir en version originale ici.

THÉÂTRE | PASEO LA PLAZA

Le Paseo la Plaza regroupe différents théâtres, ainsi que des bars et restaurants. C’est un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis dans le centre de Buenos Aires.

Afin de continuer à partager la culture avec le plus grand nombre en ces moments de confinements, le Paseo la Plaza propose chaque samedi un ou deux spectacles en ligne. Si vous avez loupé une session, pas de panique! Tous les spectacles proposés restent disponibles pendant 24h.

Ce samedi 18 avril, vous pourrez assister en ligne à “Filosofía de Vida“, une comédie qui nous invite à réfléchir sur des questions existentielles telles que l’amour, le sacrifice, la loyauté et l’amitié ; et sur la façon dont ces nobles valeurs sont confrontées au défi de la vie quotidienne. À partir de 20h30

Également ce samedi 18 avril, vous pourrez profiter du spectacle “Más Canchero“. Il s’agit d’un spectacle de stand up dirigé par Enrique Federman. Le théâtre noir, la musique et les chorégraphies amusantes constituent le cadre de ce spectacle comique qui implique le public et l’invite à profiter d’une heure et demie de rire. À partir de 23h59.

La programmation et les spectacles sont accessibles ici.

[CUISINE – le flan au caramel]

Flan au caramel. Source: Pinterest

Le délicieux flan serait originaire de la Rome antique, où il aurait été appelé “tyropatina”. Si l’on dispose de peu de traces de ce premier flan, une recette en latin a néanmoins été retrouvée. Il semblerait que ce flan contenait du poivre et accompagnait des plats salés. La version actuelle du flan sucré nous viendrait d’Angleterre avec la custard tart.

Aujourd’hui ce dessert est un incontournable des bistros argentins, où on l’accompagne de dulce de leche, de crème fouettée, ou des deux pour les plus gourmands! Vous trouverez la recette de ce dessert mythique en cliquant ici.

[MUSIQUE – Le rock argentin]

Photo du groupe Babasonicos. Source: CMTV

Le rock argentin (également appelé rock argentin ou rock national -en Argentine-) est une expression musicale du rock avec ses divers sous-genres (rock and roll, pop rock, jazz rock, folk rock, heavy metal, punk roc, parmi beaucoup d’autres), créée par des groupes et des artistes d’Argentine.

Le rock argentin est remarquable et reconnu dans toute l’Amérique latine, grâce à la grande popularité des groupes et des artistes, qui ont récolté des records en termes de ventes d’albums et de fréquentation des concerts.

S’il existe des dizaines de groupes de rock argentin, nous vous proposons aujourd’hui d’en découvrir trois parmi les plus connus.

divididos

Divididos est un groupe de rock argentin, fondé en 1988 par Ricardo Mollo et Diego Arnedo. Dans leur travail, ils se sont aventurés dans des styles musicaux locaux tels que le folklore. Ils ont été récompensés à de nombreuses reprises, tant en groupe qu’individuellement. En 2011, le groupe a remporté le prix Gardel de Oro (la plus haute distinction dans le domaine de la musique nationale) en reconnaissance de sa brillante carrière, un prix qui n’a été attribué que dix-neuf fois à différents artistes tels que Luis Alberto Spinetta, Charly García, León Gieco, Mercedes Sosa et Gustavo Cerati, entre autres.

Site du groupe: http://divididos.com.ar/

babasonicos

Babasónicos est un groupe de rock argentin, formé en 1991. Au début, ils faisaient partie du “Nouveau rock argentin”, un mouvement composé de groupes comme Juana La Loca, El Otro Yo, Peligrosos Gorriones et Los Brujos. Le nom est un jeu de mots entre le gourou indien Sai Baba et le dessin animé Los Supersónicos

Avec détermination, talent et intelligence, le groupe a maintenu une trajectoire ascendante, depuis les sous-sols où est né le Nouveau rock argentin des années 90 jusqu’à des environnements qui abritent des dizaines de milliers de personnes. Après la sortie de 11 albums officiels et plus de 22 ans de tournées constantes à travers l’Amérique latine, la recherche continue.

Site du groupe: https://www.babasonicos.com/

pescado rabioso

Pescado Rabioso est un groupe de hard rock et de blues rock argentin, dirigé par Luis Alberto Spinetta et accompagné du batteur Black Amaya et du bassiste Osvaldo “Bocón” Frascino. Créé en 1971, il a été dissout en 1973. Bien que de courte durée, leur style et leur originalité musicale ont généré une révolution dans le rock argentin, en y laissant une marque indélébile. Son album Pescado 2 a été considéré par le magazine Rolling Stone comme le 19ème meilleur album de l’histoire du rock argentin.

À la semaine prochaine pour d’autres découvertes culturelles!