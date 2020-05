Aujourd’hui, confinement oblige, nous vous avons concocté un agenda culturel virtuel. De quoi découvrir la culture argentine depuis chez vous!

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée d’Art Contemporain de Buenos Aires

MACBA

La mission du MACBA est d’acquérir, de conserver, de rechercher, de documenter, de communiquer et d’exposer l’art contemporain national et international. L’éducation non formelle par l’art est l’un de ses principaux objectifs. Par l’exposition de contenus artistiques (objets et histoires), elle espère stimuler le développement de la créativité des artistes et des différents publics de la ville de Buenos Aires et du pays, et approfondir la connaissance de l’art argentin à l’étranger.

Le MACBA est proposé comme un forum de réflexion et d’accès aux différentes tendances de l’art contemporain et, en particulier, à l’abstraction géométrique, étant donné son importance historique locale et mondiale. Cette tendance, qui marque le profil de sa collection, est son principal objet d’étude et de recherche.

Le musée d’art contemporain de Buenos Aires propose, depuis ses pages Instagram et Facebook, des vidéos montrant différentes techniques de peinture et dessin , mais également des dialogues avec différents artistes. Ne loupez-pas ce samedi 2 mai, le dialogue avec Jose Dávila, talentueux artiste mexicain de la scène contemporaine .

MUSEO ETNOGRAFICO AMBROSETTI

Le Musée Ethnographique est une institution dédiée à la recherche, à la diffusion et à la conservation du patrimoine historique et anthropologique, dans la perspective des processus sociaux et du respect de la pluralité culturelle. Il possède de vastes collections d’archéologie, d’ethnographie et d’anthropologie biologique. Bien qu’il se soit principalement intéressé aux populations autochtones de l’actuel territoire argentin et d’autres régions du continent américain, il expose également des objets provenant de diverses parties du monde.

Le musée propose, depuis ses pages Instagram et Facebook, des recommendations de films et musiques mais également des présentations de jeux traditionnels de différentes cultures d’Argentine.

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

Musée d’Art Latino-américain de Buenos Aires

THÉÂTRE | PASEO LA PLAZA

Le Paseo la Plaza regroupe différents théâtres, ainsi que des bars et restaurants. C’est un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis dans le centre de Buenos Aires.

Afin de continuer à partager la culture avec le plus grand nombre en ces moments de confinements, le Paseo la Plaza propose chaque samedi un ou deux spectacles en ligne. Si vous avez loupé une session, pas de panique! Tous les spectacles proposés restent disponibles pendant 24h.

Ce samedi 2 mai, profitez de la diffusion de “Todas las canciones de amor” à partir de 20h30 ici.

La pièce de Santiago Loza jouée par Marilú Marini nous fait assister au monologue d’une mère qui attend son fils parti il y a longtemps. Dans cette rencontre avec elle-même, elle passera par ses triomphes et ses échecs, ses peurs, ses désirs, ses espoirs et ses mensonges qui la conduisent à se pardonner et à s’accepter

CINÉMA | MALBA

La mission du Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fondation Costantini est de collecter, conserver, étudier et diffuser l’art latino-américain du début du XXe siècle à nos jours.

Ses principaux objectifs sont d’éduquer le public et d’éveiller son intérêt pour les créateurs latino-américains ; de contribuer à la connaissance des productions culturelles latino-américaines en favorisant la reconnaissance de la diversité culturelle et artistique de cette région. Vous y retrouverez notamment des œuvres de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amaral et bien d’autres.

Tous les samedis, le Musée d’Art Latino-Américain de Buenos Aires vous propose d’échanger avec le réalisateur d’un film. Cette semaine, vous pourrez visionner gratuitement le film “Flora no es un canto a la vida” De Iair Said, vendredi et samedi. Le samedi à 21h, Lair Said discutera du film sur sa page Instagram. Retrouvez toutes les informations et les liens d’accès sur la page du musée.

CINÉMA | FESTIVAL BAZOFI

Au cours de ces semaines, Malba accueillera le BAZOFI, qui cette année sera virtuel pour les raisons connues. Toutefois, l’intention est d’évoquer les conditions d’un véritable festival de cinéma, de sorte que chaque film sortira à l’heure indiquée et ne restera pas en ligne plus d’une journée. Comme c’est déjà la tradition depuis sa première édition en 2012, le BAZOFI rassemble des raretés de la Filmothèque de Buenos Aires.

Sa programmation est hétérogène et comprend des films de genre étranges, des chefs-d’œuvre inconnus, des films muets avec musique, des films argentins essentiels mais rarement vus et des sauvetages exclusifs. Dans cette édition, on ajoutera des documents d’importance internationale que l’on croyait perdus et qui ont été trouvés au Musée du cinéma “Pablo Ducrós Hicken” de Buenos Aires, mais il y aura aussi de la place pour des découvertes de toutes sortes. Comme toujours, Fabio Manes et Fernando Martín Peña le programment. Retrouvez la programmation et les liens d’accès ici.

[CUISINE – LES PASTELITOS CRIOLLOS]

Pastelitos Criollos

Les pastelitos sont de petits gâteaux fait de pâte feuilletée et fourrés le plus souvent de gelée de coin ou de patate douce. Ils auraient été distribués pour la première fois à l’occasion de la fête nationale. Actuellement, ils sont l’incontournable des peñas et autres réunions culturelles, mais on les retrouve également en vente dans les boulangeries. Pour en savoir plus sur cette friandise et profiter du confinement pour en réaliser par vous-même vous retrouverez la recette ici

À la semaine prochaine pour d’autres découvertes culturelles!