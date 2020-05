Aujourd’hui, confinement oblige, nous vous avons concocté un agenda culturel virtuel. De quoi découvrir la culture argentine depuis chez vous!

[VISITES GUIDÉES]

Usina del Arte, Buenos Aires.

Le gouvernement de la ville de Buenos Aires met à disposition sur sa page internet différentes visites guidées de musées, œuvres et bâtiments de la ville. Cette semaine nous vous conseillons la visite guidée de l’ “Usina del Arte”, pour en apprendre plus sur son histoire, son architecture ainsi que son utilisation actuelle comme centre culturel. Vous pourrez accéder à la visite ici.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée d’Art Moderne de Buenos Aires

MUSÉE | Musée national de l’Homme

Le Musée national de l’homme fait partie de l’Institut national d’anthropologie et de la pensée latino-américaine créé en décembre 1943 sous le nom d’Institut national de la tradition. Il a été chargé, entre autres, de former des chercheurs spécialisés, d’installer le Musée de la Tradition, de constituer des bibliothèques, discothèques et archives spécialisées, d’éditer des publications et de mener des recherches.

En cette période de confinement le Musée National de l’Homme partage sur ses réseaux sociaux des documentaires : en ce moment vous pourrez visionner “Mujeres de la mina” l’histoire de trois femmes qui vivent et travaillent dans les mines de Cerro Rico de Potosí (Bolivie), un emblème du pillage colonial et représentant la lutte et la résistance de beaucoup d’autres. Le musée propose également des jeux ethniques. Nous vous laissons les découvrir ici.

MUSÉE | MUSÉE D’ART MODERNE DE BUENOS AIRES

Le Musée d’art moderne de Buenos Aires, institution publique relevant du ministère de la Culture a été créé en avril 1956 à l’initiative de Rafael Squirru, son premier directeur. Dès ses débuts, le Museo de Arte Moderno a été un musée d’avant-garde, une véritable maison d’accueil pour les artistes argentins, et un espace dédié à la promotion des dernières productions dans toutes les disciplines artistiques.

Chaque semaine, le musée mettra en valeur une œuvre d’un artiste argentin pour inviter à la réflexion sur le moment présent. Ainsi, le Musée d’art moderne devient une caisse de résonance face à la crise actuelle, comprenant qu’il a un nouveau rôle à jouer : rassembler et partager les réflexions que les artistes et les universitaires font minute par minute sur ce temps inattendu, sur cette fin de cycle

L’équipe pédagogique propose des tutoriels hebdomadaires, des activités et du matériel pédagogique aux familles, aux enseignants et à toutes les communautés et publics du musée pour qu’ils puissent s’amuser et apprendre à la maison. Retrouvez toute la programmation sur leur site internet.

MUSÉE | Musée d’Art Latino-américain de Buenos Aires

La mission du Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fondation Costantini est de collecter, conserver, étudier et diffuser l’art latino-américain du début du XXe siècle à nos jours.

Ses principaux objectifs sont d’éduquer le public et d’éveiller son intérêt pour les créateurs latino-américains ; de contribuer à la connaissance des productions culturelles latino-américaines en favorisant la reconnaissance de la diversité culturelle et artistique de cette région. Vous y retrouverez notamment des œuvres de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amaral et bien d’autres.

Le MALBA vous propose toute une série d’activités en ligne parmi lesquelles des visites guidées thématiques, des cycles de cinéma suivis d’un échange avec l’équipe du film, des présentations “derrière le MALBA” pour découvrir l’envers du décors etc. Retrouvez la programmation et les liens d’accès sur leur site: https://malba.org.ar/evento/malba-virtual/

[THÉÂTRE ET SPECTACLES]

Théâtre San Martin, Buenos Aires

THÉÂTRE | PASEO LA PLAZA

Le Paseo la Plaza regroupe différents théâtres, ainsi que des bars et restaurants. C’est un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis dans le centre de Buenos Aires.

Afin de continuer à partager la culture avec le plus grand nombre en ces moments de confinements, le Paseo la Plaza propose chaque samedi un spectacle en ligne. Si vous avez loupé une session, pas de panique! Tous les spectacles proposés restent disponibles pendant 24h

Ce samedi 23 mai à partir de 20h30, vous pourrez assister à ” Tita, una vida en tiempo de tango”

Nacha Guevara incarne la mythique Tita Merello dans une comédie musicale qui voyage à travers sa vie et l’histoire de l’Argentine, avec ses développements politiques et sociaux. Avec une équipe d’excellents chanteurs, danseurs et acteurs, Nacha donne vie à un mythe du tango argentin. La comédie musicale retrace les débuts de Tita et ses premières chansons, son époque glorieuse, ses films, ses amours et ses déceptions, et ses dernières années. Tita, une vie au temps du tango, a été présenté au Teatro Metropolitan Sura en 2011 sous la direction musicale d’Alberto Favero et sous la direction de Nacha Guevara.

THÉÂTRE | THÉÂTRE COLÓN

Le théâtre Colon de Buenos Aires est l’un des plus importants opéras du monde. Son histoire riche et prestigieuse et les conditions acoustiques et architecturales exceptionnelles de son bâtiment le placent au niveau de théâtres tels que la Scala de Milan, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Vienne, le Covent Garden de Londres et le Metropolitan de New York.

Le théâtre Colon propose en ce moment la diffusion de différents ballets et opéras disponibles depuis leur site internet.

THÉÂTRE | THÉÂTRE SAN MARTÍN

Le Théâtre San Martín est l’un des théâtres les plus prestigieux et les plus avant-gardistes d’Amérique latine.

Il fait partie du complexe théâtral de Buenos Aires qui dépend du gouvernement de Buenos Aires. Le théâtre dispose de deux distributions stables, le Ballet Contemporain et le Groupe des Marionnettistes, tous deux précurseurs dans l’ordre national.

Le théâtre San Martín met en ligne certains de ses spectacles et ballet. Vous pourrez les retrouver ici.

[CINÉMA]

Affiche du film “Nueve Reinas”

CINÉMA | NUEVE REINAS

Nous vous invitons à découvrir un des films cultes d’Argentine: Nueve Reinas.

Nueve Reinas est un film argentin écrit et réalisé par Fabián Bielinsky et mettant en scène Ricardo Darín, Gastón Pauls et Leticia Brédice.3 Le film raconte l’histoire de deux escrocs qui se rencontrent par hasard et décident d’unir leurs forces pour travailler ensemble. Après sa création, il a été nominé pour vingt-neuf prix internationaux, dont il a remporté vingt-et-un. Il est considéré comme le chef-d’œuvre de son réalisateur et un classique incontournable de la cinématographie de son pays.

Ce film est disponible sur la plateforme argentine Cinear play.

À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes culturelles!