Aujourd’hui, confinement oblige, nous vous avons concocté un agenda culturel virtuel. De quoi découvrir la culture argentine depuis chez vous!

[VISITES GUIDÉES]

Planétarium de Buenos Aires. Source Pinterest

Le gouvernement de la ville de Buenos Aires met à disposition sur sa page internet différentes visites guidées de musées, œuvres et bâtiments de la ville. Cette semaine nous vous proposons de découvrir les secrets du ciel de Juillet avec le planétarium de Buenos Aires. La présentation est disponible ici.

[THÉÂTRE ET SPECTACLES]

Théâtre San Martín de Buenos Aires. Source Pinterest

THÉÂTRE | PASEO LA PLAZA

Le Paseo la Plaza regroupe différents théâtres, ainsi que des bars et restaurants. C’est un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis dans le centre de Buenos Aires.

Afin de continuer à partager la culture avec le plus grand nombre en ces moments de confinements, le Paseo la Plaza propose chaque samedi un spectacle en ligne. Si vous avez loupé une session, pas de panique! Tous les spectacles proposés restent disponibles pendant 24h. Ce mois-ci, profitez du festival de théâtre infantile du Paseo la Plaza.

Ce samedi 18 juillet vous pourrez assister à “Derechos torcidos”, à partir de 15h ici.

THÉÂTRE | THÉÂTRE COLÓN

Le théâtre Colon de Buenos Aires est l’un des plus importants opéras du monde. Son histoire riche et prestigieuse et les conditions acoustiques et architecturales exceptionnelles de son bâtiment le placent au niveau de théâtres tels que la Scala de Milan, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Vienne, le Covent Garden de Londres et le Metropolitan de New York.

Le théâtre Colon propose la diffusion de différents ballets et opéras disponibles depuis leur site internet.

THÉÂTRE ET SPECTACLES | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires lance la programmation “Cultura en casa”. Il s’agit d’une initiative du gouvernement de la ville de Buenos Aires par l’intermédiaire du ministère de la culture qui apporte chaque jour un programme différent à votre domicile afin que vous puissiez vivre et être le protagoniste de cette communauté culturelle.

Vous pourrez visionner aussi bien des ballets contemporain comme du théâtre, du cinéma ou encore des entretiens d’artistes ou des concerts. Tout le contenu est disponible ici.

[CINÉMA]

Retrouver le cycle de cinéma “western” au MALBA. Source Malba

CINÉMA | MALBA

La mission du Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fondation Costantini est de collecter, conserver, étudier et diffuser l’art latino-américain du début du XXe siècle à nos jours.

Ses principaux objectifs sont d’éduquer le public et d’éveiller son intérêt pour les créateurs latino-américains ; de contribuer à la connaissance des productions culturelles latino-américaines en favorisant la reconnaissance de la diversité culturelle et artistique de cette région. Vous y retrouverez notamment des œuvres de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amaral et bien d’autres.

ce mois-ci le MALBA propose de se replonger dans l’époque des western!

Retrouvez toutes les informations et les liens d’accès sur la page du musée.

CINÉMA | CINE AR PLAY

Cine Ar Play est une plateforme argentine de vidéo gratuite et à la demande. Vous y retrouverez un très grand choix de longs et courts métrages, documentaires ainsi que des séries argentines. L’idéal pour découvrir ou re-découvrir le cinéma argentin depuis chez soi! La plupart des films sont gratuits, certains plus récents sont accessibles pour un prix symbolique.

Vous pourrez vous inscrire et accéder à tout le contenu sur leur site: https://play.cine.ar/bienvenida/#play

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Usina del Arte de Buenos Aires. Source Pinterest

MUSÉE | Musée d’Art Contemporain de Buenos Aires

La mission du MACBA est d’acquérir, de conserver, de rechercher, de documenter, de communiquer et d’exposer l’art contemporain national et international. L’éducation non formelle par l’art est l’un de ses principaux objectifs. Par l’exposition de contenus artistiques (objets et histoires), elle espère stimuler le développement de la créativité des artistes et des différents publics de la ville de Buenos Aires et du pays, et approfondir la connaissance de l’art argentin à l’étranger.

Le MACBA est proposé comme un forum de réflexion et d’accès aux différentes tendances de l’art contemporain et, en particulier, à l’abstraction géométrique, étant donné son importance historique locale et mondiale. Cette tendance, qui marque le profil de sa collection, est son principal objet d’étude et de recherche.

Ne loupez pas les dialogues entre artistes et conservateurs que le musée d’art contemporain de Buenos Aires propose, depuis ses pages Instagram et Facebook !

CENTRE CULTUREL | USINA DEL ARTE

Un bâtiment emblématique de la majestueuse Buenos Aires abrite aujourd’hui un programme culturel diversifié et stimulant. Un concentré d’expériences : musique, visuels, gastronomie, espace pour la petite enfance et plus encore !

Le programme de l’espace culturel emblématique du sud de la ville vient sur votre écran. Des contenus et des expériences pour tous les âges : visites virtuelles de nos expositions, concerts emblématiques, ateliers, gastronomie, danse, yoga et une section spécialement conçue pour jouer et apprendre #ConLxsChicxsEnCasa. Tout est à portée de clic sur Facebook et Instagram.

MUSÉE | MUSÉE D’ART MODERNE DE BUENOS AIRES

Le Musée d’art moderne de Buenos Aires, institution publique relevant du ministère de la Culture a été créé en avril 1956 à l’initiative de Rafael Squirru, son premier directeur. Dès ses débuts, le Museo de Arte Moderno a été un musée d’avant-garde, une véritable maison d’accueil pour les artistes argentins, et un espace dédié à la promotion des dernières productions dans toutes les disciplines artistiques.

Chaque semaine, le musée mettra en valeur une œuvre d’un artiste argentin pour inviter à la réflexion sur le moment présent. Ainsi, le Musée d’art moderne devient une caisse de résonance face à la crise actuelle, comprenant qu’il a un nouveau rôle à jouer : rassembler et partager les réflexions que les artistes et les universitaires font minute par minute sur ce temps inattendu, sur cette fin de cycle.

L’équipe pédagogique propose des tutoriels hebdomadaires, des activités et du matériel pédagogique aux familles, aux enseignants et à toutes les communautés et publics du musée pour qu’ils puissent s’amuser et apprendre à la maison. Retrouvez toute la programmation sur leur site internet.

À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes culturelles!