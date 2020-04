Aujourd’hui, confinement oblige, nous vous avons concocté un agenda culturel virtuel. De quoi découvrir la culture argentine depuis chez vous!

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée d’Art Latino-Américain de Buenos Aires

MUSÉE | Musée d’Art Latino-américain de Buenos Aires

La mission du Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fondation Costantini est de collecter, conserver, étudier et diffuser l’art latino-américain du début du XXe siècle à nos jours.

Ses principaux objectifs sont d’éduquer le public et d’éveiller son intérêt pour les créateurs latino-américains ; de contribuer à la connaissance des productions culturelles latino-américaines en favorisant la reconnaissance de la diversité culturelle et artistique de cette région. Vous y retrouverez notamment des œuvres de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amaral et bien d’autres.

Le MALBA vous propose toute une série d’activités en ligne parmi lesquelles des visites guidées thématiques, des cycles de cinéma suivis d’un échange avec l’équipe du film, des présentations “derrière le MALBA” pour découvrir l’envers du décors etc. Retrouvez la programmation et les liens d’accès sur leur site: https://malba.org.ar/evento/malba-virtual/

MUSÉE | MUSÉE D’ART MODERNE DE BUENOS AIRES

Le Musée d’art moderne de Buenos Aires, institution publique relevant du ministère de la Culture a été créé en avril 1956 à l’initiative de Rafael Squirru, son premier directeur. Dès ses débuts, le Museo de Arte Moderno a été un musée d’avant-garde, une véritable maison d’accueil pour les artistes argentins, et un espace dédié à la promotion des dernières productions dans toutes les disciplines artistiques.

Depuis le lundi 6 avril, le Musée d’art moderne ouvre son nouveau programme #MuseoModernoEnCasa.

Chaque semaine, le musée mettra en valeur une œuvre d’un artiste argentin pour inviter à la réflexion sur le moment présent. Ainsi, le Musée d’art moderne devient une caisse de résonance face à la crise actuelle, comprenant qu’il a un nouveau rôle à jouer : rassembler et partager les réflexions que les artistes et les universitaires font minute par minute sur ce temps inattendu, sur cette fin de cycle

L’équipe pédagogique propose des tutoriels hebdomadaires, des activités et du matériel pédagogique aux familles, aux enseignants et à toutes les communautés et publics du musée pour qu’ils puissent s’amuser et apprendre à la maison. Retrouvez toute la programmation sur leur site internet.

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

Intérieur du Théâtre Colón

THÉÂTRE | THÉÂTRE COLÓN

Le théâtre Colon de Buenos Aires est l’un des plus importants opéras du monde. Son histoire riche et prestigieuse et les conditions acoustiques et architecturales exceptionnelles de son bâtiment le placent au niveau de théâtres tels que la Scala de Milan, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Vienne, le Covent Garden de Londres et le Metropolitan de New York.

Le théâtre Colon propose la diffusion de différents ballets et opéra, ce dimanche à 20h, vous pourrez profiter d’un concert de la Philharmonie de Buenos Aires. Elle présentera un concert hommage à Sergei Rachmaninov, l’un des pianistes les plus influents du XXe siècle et un compositeur qui est toujours resté fidèle à une langue à forte empreinte romantique, poursuivant la tradition de créateurs comme Chopin et Scriabine. Avec la direction musicale d’Enrique Arturo Diemecke et le pianiste Evgueni Mikhailov comme soliste invité. Vous pourrez profiter de ce concert ici.

THÉÂTRE | PASEO LA PLAZA

Le Paseo la Plaza regroupe différents théâtres, ainsi que des bars et restaurants. C’est un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis dans le centre de Buenos Aires.

Afin de continuer à partager la culture avec le plus grand nombre en ces moments de confinements, le Paseo la Plaza propose chaque samedi un ou deux spectacles en ligne. Si vous avez loupé une session, pas de panique! Tous les spectacles proposés restent disponibles pendant 24h.

Ce samedi 25 avril à partir de 20h30, vous pourrez assister à ·Ella en mi cabeza”.

Écrit et réalisé par Oscar Martinez et interprété par Julio Chavez, Natalia Lobo et Juan Leyrado, qui déploient, dans des monologues intelligents et des dialogues brillants, tout leur talent dans cette comédie sur le mariage et la vie en commun. Ella en mi Cabeza a remporté le prix ACE de la meilleure pièce nationale en 2005 et a été jouée au Paseo La Plaza en 2005, 2006 et 2007 et a fait l’objet d’une tournée dans presque tout le pays. Pour y assister virtuellement, cliquez ici.

[CUISINE – L’ALFAJOR ARGENTIN]

Alfajores de chocolat et dulce de leche. Source: Pinterest

En Amérique latine, l’alfajor est un dessert sucré, qui partage son origine avec son homologue andalou .

Le format rond ou en plaquettes caractéristique de la plupart des variétés latino-américaines d’alfajor provient d’Espagne, où elles existent depuis au moins le XVIIIe siècle .

Cette variété consiste en deux ou plusieurs biscuits joints par un fourrage sucré et généralement baignés dans du chocolat, du glaçage ou du sucre en poudre. Si la version la plus commune en Argentine est l’alfajor fourré avec le fameux dulce de leche avec un glaçage au chocolat, il existe de nombreuses variantes. On peut en effet en trouver avec un fourrage au fruits, au chocolat, avec un glaçage au chocolat blanc, noir ou au lait. De plus, chaque région possède sa propre recette d’alfajor. Sans oublier les alfajores de maïzena, dont le biscuit est fait à base de farine de maïs, et fourré de dulce de leche avec des copeaux de coco. C’est cette dernière recette que nous vous proposons de découvrir ici.

[MUSIQUE – Le cuarteto]

Photo de La Banda XXI

Le “cuarteto” est un genre de musique populaire de la ville de Córdoba en Argentine. Il se caractérise par un rythme joyeux et festif.

À ses débuts, dans les années 1940, il était presque exclusivement associé à la classe inférieure et aux secteurs marginaux, étant méprisé par les classes moyennes et supérieures. Toutefois, dans les années 1990, le cuarteto a atteint une plus grande diffusion dans le reste du pays, amorçant ainsi un processus d’acceptation par tous les secteurs de la société argentine, une transformation de l’opinion publique qui s’est consolidée au fil du temps .

Le 4 juillet 2013, le Conseil délibératif de la ville de Cordoue l’a déclaré patrimoine culturel immatériel. Alors que le 20 novembre de la même année, la déclaration a été étendue à la province par la législature de la province de Córdoba.

S’il existe des dizaines de groupes de cuarteto, nous vous proposons aujourd’hui d’en découvrir trois parmi les plus connus.

Rodrigo

Rodrigo Alejandro Bueno (Córdoba, 24 mai 1973 – Berazategui, 24 juin 2000), connu sous son nom de scène Rodrigo ou sous son surnom El Potro, était un chanteur argentin dans un cuarteto. Le style de Rodrigo est marqué par son charisme et son énergie sur scène. Ses cheveux courts et teints et ses vêtements décontractés se distinguaient des chanteurs de cuarteto typiques par leurs couleurs stridentes et leurs cheveux longs et bouclés. Au cours de sa carrière, Rodrigo a étendu le cuarteto musical à la scène nationale argentine, étant l’une des plus grandes et des plus importantes figures du genre.

La “mona” jimenez

Juan Carlos Jiménez Rufino, plus connu sous le nom de La Mona Jiménez (Córdoba, Argentine, 11 janvier 1951), est l’un des interprètes et compositeurs argentins les plus influents et les plus renommés du cuarteto. Son surnom La Mona provient d’une moquerie datant de son enfance.

Site internet du groupe: https://www.cmj.com.ar/

la banda XXI

Banda XXI est un quatuor formé à Río Cuarto, Córdoba, Argentine en 1998.

Le groupe s’est formé en 1998 lorsque le chanteur du quartet Miguel “Conejito” Alejandro a décidé d’abandonner sa carrière pour devenir producteur. Pour cela, il a fait une sélection de musiciens pour trouver les membres de ce qui allait devenir Banda XXI. C’est là que Marcos Gómez et Walter Romero ont été sélectionnés.

Leur premier album s’appelait Los verdugos de la mufa et a été présenté en direct pour la première fois le 10 novembre 1999 lors des célébrations de l’anniversaire de la ville de Rio Cuarto. L’album est rapidement devenu un disque d’or grâce aux répercussions dans le sud de Córdoba et aux présentations à Buenos Aires.

Site internet du groupe: https://www.banda21.com/

À la semaine prochaine pour d’autres découvertes culturelles!