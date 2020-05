Aujourd’hui, confinement oblige, nous vous avons concocté un agenda culturel virtuel. De quoi découvrir la culture argentine depuis chez vous!

[VISITES GUIDÉES]

Musée du cinéma de Buenos Aires.

Le gouvernement de la ville de Buenos Aires met à disposition sur sa page internet différentes visites guidées de musées, œuvres et bâtiments de la ville. Cette semaine nous vous proposons de découvrir le musée du cinéma Pablo Ducrós Hicken avec sa directrice. Vous pourrez accéder à la visite virtuelle ici.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée d’Art Moderne de Buenos Aires

MUSÉE | MUSÉE D’ART MODERNE DE BUENOS AIRES

Le Musée d’art moderne de Buenos Aires, institution publique relevant du ministère de la Culture a été créé en avril 1956 à l’initiative de Rafael Squirru, son premier directeur. Dès ses débuts, le Museo de Arte Moderno a été un musée d’avant-garde, une véritable maison d’accueil pour les artistes argentins, et un espace dédié à la promotion des dernières productions dans toutes les disciplines artistiques.

Chaque semaine, le musée mettra en valeur une œuvre d’un artiste argentin pour inviter à la réflexion sur le moment présent. Ainsi, le Musée d’art moderne devient une caisse de résonance face à la crise actuelle, comprenant qu’il a un nouveau rôle à jouer : rassembler et partager les réflexions que les artistes et les universitaires font minute par minute sur ce temps inattendu, sur cette fin de cycle

L’équipe pédagogique propose des tutoriels hebdomadaires, des activités et du matériel pédagogique aux familles, aux enseignants et à toutes les communautés et publics du musée pour qu’ils puissent s’amuser et apprendre à la maison. Retrouvez toute la programmation sur leur site internet.

MUSÉE | Musée d’Art Latino-américain de Buenos Aires

La mission du Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fondation Costantini est de collecter, conserver, étudier et diffuser l’art latino-américain du début du XXe siècle à nos jours.

Ses principaux objectifs sont d’éduquer le public et d’éveiller son intérêt pour les créateurs latino-américains ; de contribuer à la connaissance des productions culturelles latino-américaines en favorisant la reconnaissance de la diversité culturelle et artistique de cette région. Vous y retrouverez notamment des œuvres de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amaral et bien d’autres.

Le MALBA vous propose toute une série d’activités en ligne parmi lesquelles des visites guidées thématiques, des cycles de cinéma suivis d’un échange avec l’équipe du film, des présentations “derrière le MALBA” pour découvrir l’envers du décors etc. Retrouvez la programmation et les liens d’accès sur leur site: https://malba.org.ar/evento/malba-virtual/

[THÉÂTRE ET SPECTACLES]

Théâtre San Martin de Buenos Aires

THÉÂTRE | PASEO LA PLAZA

Le Paseo la Plaza regroupe différents théâtres, ainsi que des bars et restaurants. C’est un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis dans le centre de Buenos Aires.

Afin de continuer à partager la culture avec le plus grand nombre en ces moments de confinements, le Paseo la Plaza propose chaque samedi un spectacle en ligne. Si vous avez loupé une session, pas de panique! Tous les spectacles proposés restent disponibles pendant 24h

Ce samedi 30 mai vous pourrez assister, à partir d 20h30 à ” ARAOZ Y LA VERDAD “.

La comédie dramatique d’Eduardo Sacheri, interprétée par Luis Brandoni et Diego Peretti, nous invite à dévoiler un secret sur une idole du football, et cela se transforme bientôt en rencontre entre deux hommes qui parcourent leurs propres histoires entre nostalgie et humour. Aráoz y la Verdad a inclus David di Napoli dans sa distribution et s’est produit au Paseo La Plaza en 2010 sous la direction de Gabriela Izcovich

THÉÂTRE | THÉÂTRE COLÓN

Le théâtre Colon de Buenos Aires est l’un des plus importants opéras du monde. Son histoire riche et prestigieuse et les conditions acoustiques et architecturales exceptionnelles de son bâtiment le placent au niveau de théâtres tels que la Scala de Milan, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Vienne, le Covent Garden de Londres et le Metropolitan de New York.

Le théâtre Colon propose en ce moment la diffusion de différents ballets et opéras disponibles depuis leur site internet.

THÉÂTRE | THÉÂTRE SAN MARTÍN

Le Théâtre San Martín est l’un des théâtres les plus prestigieux et les plus avant-gardistes d’Amérique latine.

Il fait partie du complexe théâtral de Buenos Aires qui dépend du gouvernement de Buenos Aires. Le théâtre dispose de deux distributions stables, le Ballet Contemporain et le Groupe des Marionnettistes, tous deux précurseurs dans l’ordre national.

Le théâtre San Martín met en ligne certains de ses spectacles et ballet. Vous pourrez les retrouver ici.

[CINÉMA]

Affiche du film Método Livingston de Sofía Mora.

MALBA

Tous les samedis, le Musée d’Art Latino-Américain de Buenos Aires vous propose d’échanger avec le réalisateur ou la réalisatrice d’un film. Ce samedi 30 mai, vous pourrez visionner gratuitement le film “Método Livingston” puis échanger avec sa réalistrice Sofía Mora. Plus d’informations et lien d’accès sur la page du musée.

Synopsis: Pendant que le documentaire se penche sur les idées de l’architecte excentrique et révolutionnaire Rodolfo Livingston, un fait fortuit nous fait penser que parfois le cinéma, l’architecture et la vie sont intimement liés.

INSTITUT FRANÇAIS

L’Institut français d’Argentine fait partie du réseau des Instituts français qui comprend actuellement 96 entités dans le monde. Sous l’autorité de l’Ambassadeur de France en Argentine, et en étroite collaboration avec tous les services de l’Ambassade de France, l’Institut français d’Argentine a pour mission principale de promouvoir la culture française en Argentine dans un processus d’ouverture et de dialogue constant avec ses partenaires locaux. C’est un instrument de coopération et d’influence ainsi qu’un pôle d’expertise et de conseil. Son directeur est également conseiller de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France.

En collaboration avec le MALBA, l’Institut français propose un cycle de cinéma français et met à disposition chaque samedi un nouveau film. Ce samedi 30 mai vous pourrez visionner “L’atelier” de Laurent Cantet ici.

Résumé: La Ciotat, dans le sud de la France. Antoine participe à un atelier d’écriture où un groupe de jeunes a été sélectionné pour écrire un thriller policier avec l’aide d’Olivia, une célèbre romancière. Le processus de création met en valeur le passé industriel du village, une sorte de nostalgie qui laisse Antoine indifférent. Plus préoccupé par les craintes du monde moderne, le jeune homme va bientôt entrer en collision avec le groupe et Olivia.

À la semaine prochaine pour de nouvelles découverte culturelles!