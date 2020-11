L’Argentine est reconnue pour la qualité de sa viande ! Tout le monde le sait ! D’ailleurs, on parle très souvent du bœuf argentin dans l’assiette, mais sa peau est également très réputée pour sa qualité et ses prix aguicheurs. En Argentine, vous trouverez facilement du cuir d’excellente qualité. Aujourd’hui Argentine-Info vous en dit donc plus sur l’histoire du cuir en Argentine et sur les bons plans pour trouver du cuir dans la capitale !

Travail du cuir argentin – Photo : Claudio Sepúlveda Geoffroy

Le cuir argentin et son histoire

Il fut un temps où la viande était si abondante qu’elle finissait par être gâchée. Les Gauchos argentins décidèrent alors de s’intéresser à la peau et au suif, qu’ils troquaient contre du tabac, du rhum et du maté. Puis s’en servaient également pour se confectionner des objets indispensables comme des couteaux, ceintures et cravaches.

Aujourd’hui l’artisanat argentin est devenu commun, notamment dans les quartiers typiquement Porteños et dans les ferias artisanales où les artisans vendent leurs objets. Ce sont de véritables artistes, dotés de patience et de minutie. Vous pourrez revenir les valises pleines de souvenirs, car dans tout le pays on trouve la peau de vache sous tous ses formes : tapis, coussins, chaises, sacs de voyage…

Le cuir est devenu ici en Argentine, comme dans de nombreux pays le « must have » de la mode ! Les vêtements et accessoires de mode en cuir sont de plus en plus prisés. On trouve dans tout le pays de nombreuses usines, qui le travaillent pour l’envoyer aux designers ; et ces derniers sont de plus en plus innovants ! Vous pourrez alors revenir avec une belle veste en cuir, un joli sac et même des bottes faites sur mesure ! Et n’ayez crainte, ces belles pièces vous les garderez toute votre vie!

Gaucho – Photo : Wikipedia

Où trouver les plus belles affaires?

La Rue Murillo : Si vous êtes amateurs de cuir, nous vous conseillons absolument de vous rendre Rue Murillo, dans le quartier de Villa Crespo. Sur 300 mètres environ, la rue est quadrillée de magasins de cuir, offrant un large choix de vestes et de manteaux, de différents styles et de différentes couleurs : les prix sont très intéressants et les produits de qualité. Une très bonne adresse donc !

Place Cortázar : La Plaza Cortázar dans le quartier de Palermo, ou plus communément appelé Plaza Serrano, offre tous les jours des produits en cuir de très bonne qualité. Des artisans locaux s’y présentent pour vous offrir le meilleurs de leur artisanat. Profitez de la bonne ambiance qui règne dans ce marché ! Les producteurs sont toujours très accueillants et cherchent toujours à vous satisfaire !

San Telmo : San Telmo est un endroit incontournable si vous voulez vous procurer du cuir ! Le marché, ouvert tous les jours, et la Feria, le dimanche matin sur la Rua Defensa, vous offriront un florilège de produits typiques, locaux et artisanaux. Les ceintures et les sacs en cuir y sont de très bonne qualité pour des prix plus qu’abordable. Par ailleurs, vous pourrez également trouver d’autres produits très locaux comme des matés artisanaux ou des bijoux ! Bref, nous vous recommandons vivement la balade dans la Feria !

Mercado de San Telmo- Photo : Wikipedia

En conclusion, repartir d’Argentine sans avoir acheté du vrai cuir serait dommage ! Profite des nombreux artisans locaux pour ramener des cadeaux à vos proches. Vous trouverez difficilement plus local !

Envie de découvrir l’Argentine et son artisanat? N’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

