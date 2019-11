Ariel Ramírez était un des plus grands compositeurs argentins. En plus de ca, on le connait pour son talent de pianiste. Cet artiste était passionné par la musique latino-américaine et par le mélange des influences européennes et latines. A la fois fin connaisseur du folklore argentin et illustre pianiste classique, ce compositeur de génie a marqué par son talent la culture musicale de l’Argentine, de l’Amérique Latine et du monde entier.

Ariel Ramiez, Mercedes Sosa et Felix Luna – Source: Wikipedia

Portrait d’Ariel Ramirez

On connait Ariel Ramírez comme improvisateur de génie. De plus, et était un fin connaisseur de la musique folklorique argentine et des peuples indiens. Notons qu’il tirait son inspiration du métissage noir, européen et indigène du début du XXème siècle. Il naît à Santa fe en 1921 dans une famille de musiciens. Il apprend seul le piano classique pendant son enfance, tout en étant bercé par les traditions et les fêtes populaires argentines. Par conséquent, son style musical naît peu à peu. En oute, son style se nourrit de rencontres avec des spécialistes de la musique folklorique ou des grands auteurs-compositeurs argentins. Alors on peut citer Arturo Schianca, Atahualpa Yupanqui et Justiniano Torres Aparecido. Durant sa carrière d’auteur-compositeur, il aura l’occasion de jouer dans les grandes capitales européennes. Puis il revient en Argentine où il met en place la Compagnie du folklore.

La misa criolla

Il compose en 1964 la Misa Criolla (la Messe Créole). Elle deviendra une de ses œuvres les plus célèbres. D’ailleurs cette messe en espagnol utilise les instruments traditionnels du folklore argentino-indien. On joue la pièce dans toute l’Argentine à partir de décembre 1981. Ensuite elle sera diffusée en Europe pendant sa tournée à partir de 1967. Il faut dire aussi que la tournée se clôture avec une audition privée au Vatican devant le pape Paul VI. La misa criolla a connu un succès planétaire, les disques se sont vendus à plusieurs millions d’exemplaires !

Plus de 300 chansons au total

Au total, Ariel Ramírez a composé plus de trois cents chansons. Par exemple avec deux de ses amis Miguel Brasco et Felix Luna. Avec ce dernier, il écrit certaines des plus belles chansons argentines contemporaines. En effet, on peut citer Los Reyes Magos, Antigo Dueno de las Flechas et surtout Alfonsina y el Mar. D’ailleurs, cette dernière chanson a été interprétée par la grande Mercedes Sosa. Il est indéniable que cette légende argentine du folklore latino-américain a participé a diffuser le talent de Ramírez.. En 1981, il compose la Misa pour la Paz y la Justicia, qui a cependant eu beaucoup moins de succès que la Misa Criolla.

Alfonsina y el mar interprétée par Mercedes Sosa

