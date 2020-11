Nono, quel drôle de nom me direz-vous ! On s’explique, Nono vient de la langue quechua « ñuñu » signifiant « sein ». En effet, ce petit village se situe entre deux collines d’où le nom los « Nonos ». Mais il y a bien d’autres choses à découvrir… Un lieu idéal donc pour s’évader le temps d’un week-end !

Alentours de Nono – Crédit photo : Wikipedia

Pourquoi partir à la découverte de ce petit village ?

Situé au pied de la montagne « los Comechingones » au creux d’une vallée de grande beauté, il se situe à la jointure de deux grands cours d’eau « Chico » et « Grande ».

On y va d’abord pour son histoire et sa culture car c’est le dernier village aborigène de la région et l’actuel siège annuel des rencontres entre peintres et sculpteurs argentins. Mais également pour la beauté des paysages environnants.

C’est également l’endroit idéal pour partir à l’aventure ! En effet la montagne Chanpaquí – la plus élevée de la région – offre un coucher de soleil incroyable !

À voir, à faire

Les plages des fleuves « grande » et « chico »:

Au milieu d’une dense végétation et de sommets verdoyants, une succession de rochers se mêlent et s’entre-mêlent pour arriver à de petites plages naturelles situées le long de ces fleuves. Vous croiserez surement une petite cascade le long de votre chemin …

Le Musée polifacético Rocsen:

Le collectionneur français Juan Santiago Bouchon expose sa collection personnelle commencée depuis plus de 50 ans. Présentant plus de 22 000 objets vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire des lieux depuis le XVème siècle. Entre momies, livres d’antan et objets en tout genre, cela vaut vraiment le détour !

Las Calles:

Petit village à 15 km de Nono, ce endroit est connu pour son micro-climat et ses 300 jours de soleil par an ! Promenade, rappel, vélo, trekking, bains chauds, voici l’alliance charme et zen que l’on aime et puis, on s’y sentirait presque seul …

Comment aller à Nono ?

Situé à 150 km de Córdoba, empruntez la RN20 nommée « el camino de las altas cumbres ».

Rio Chico à Nono – Crédit photo : Wikipedia

