Située au sein du Parc National des Glaciers sur la rive du Bras Sud du Lac Argentin, l’Estancia Nibepo Aike a su conserver toute l’essence des vieilles estancias de Patagonie. Anciennement dédiée à la production bovine, cette charmante propriété de plus de 12 000 hectares qui s’étend jusqu’à la frontière avec le Chili a conservé une petite bergerie, transformée aujourd’hui en un prestigieux cabanon. Sa proximité avec El Calafate, Puerto Bandera et le Glacier Perito Moreno fait de Nibepo Aike un refuge idéal pour vous futurs visiteurs de la Patagonie!

L’histoire de l’estancia Nibepo Aike

Santiago Peso, d’origine croate et grand-père de Adolfo Jansma (actuel propriétaire de l’estancia), s’était installé dans l’actuel Parc National Los Glaciares au XXe siècle.

Avec ses 20 000 hectares de terres, il commença l’élevage de bovins, et fonda son estancia avec ses compatriotes : La Jerónima.

En 1925, il se marie avec María Martinic, également d’origine croate. A deux, ils eurent 4 enfants, Adolfo (mort a l’âge de 1 an et demi), Radoslaba (surnommée Niní), Ángela (surnommée Bebe) et María (surnommée Porota).

Cependant, en 1936, atteint de tuberculose, Santiago Peso se rend à Córdoba afin de trouver un remède à sa maladie. Malheureusement, il meurt 2 ans plus tard. Maria, sa femme, ne s’est pas laissée vaincre et a pris en charge l’administration du séjour, avec l’aide de ses filles. Nini, l’une d’elles, faisait office d’interprète et de traductrice, malgré son faible niveau d’espagnol.

En hommage à ses filles, Maria décida, en 1947, de changer le nom de l’estancia en Nibepo Aike. Nom composé des deux premières lettres de chacune d’elles Nini, Bébé et Porota. Aike signifie “lieu” en langue tehuelche.

Dans les années 50, Nini rencontre Juan Enrique Jansma. Eux aussi eurent 4 enfants, Carlos, Sylvia, Aldolfo et Gladis.

À la mort de Doña Maria en 1976, Nini décida d’acheter à ses sœurs leurs parts du séjour. Juan Enrique repris l’administration, un amoureux de cet endroit qui n’a jamais quitté Nibepo.

Aujourd’hui, c’est son fils Adolfo qui a pris le relais. Une histoire qui se perpétue de génération en génération.

Un accueil charmant

Ce vestige de l’architecture typique de Patagonie vous offre quotidiennement l’opportunité d’expérimenter la vie authentique des estancias de la région, avec une vue imposante sur la Cordillère des Andes. On peut également y admirer la vie rurale suivre son cours : il est fréquent d’apercevoir des hommes à cheval menant des troupeaux de vaches ou de moutons se perdant à l’horizon.

Bon à savoir – juste derrière l’Estancia se trouve le champ d’où provient la majorité des légumes utilisés pour la cuisine locale ! Vous allez vous régaler!

Les offres de Nibepo Aike

Cabalgata en Patagonie

Nibepo Aike met à votre disposition de nombreuses installations et activités pour un séjour des plus confortables au beau milieu de la campagne et des merveilleux paysages du sud de l’Argentine ! Ainsi, en plus de profiter des accommodations d’intérieur, comprenant une salle de jeux, un salon de lecture, une salle à manger et un living typique où vous pourrez vous étendre auprès de la cheminée à bois, vous aurez l’occasion de découvrir la traditionnelle vie de campagne en vous adonnant aux diverses activités.

Découvrez les alentours à travers des promenades à pied, à cheval, à vélo ou encore en kayak, ou bateau. Laissez-vous charmer par le cadre enchanteur qui entoure la Cordillère des Andes. Il existe une variété d’excursions. Par exemple, partez 3 jours en trekking de l’estancia jusqu’au fameux glacier Perito Moreno en passant par le Puesto de la Laguna, et le río Frias. Vous y découvrirez de merveilleux paysages, ainsi qu’une faune et une flore incroyable. Pendant ces 2 nuits vous dormirez dans une cabane en pleine nature, de quoi vous dépayser !

De plus, prenez-vous au jeu de la vie dans l’Estancia. Participez à la tonte des moutons, admirez le travail agricole fourni au sein de la propriété. Dégustez la viande traditionnelle de Patagonie cuite dans le Quincho. La vie de Gaucho n’aura plus de secret pour vous !

Une position idéale !

Nibepo Aike vous promet un séjour relaxant au calme, dans la pleine campagne! Elle est quand même assez proches des points d’intérêt touristiques, assez proche pour vous donner envie d’aller y faire un tour! Depuis l’Estancia vous pourrez rejoindre :

– El Calafate, situé à 56km (environ 1h15)

– Le Glacier Perito Moreno, à 69km (environ 1h30)

– Puerto Bandera, à 50km (environ 1h)

– El Chalten, à 276km (environ 4h)

Si vous êtes adeptes des séjours des plus typiques, on vous la recommande !

