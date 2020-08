Comme toute capitale qui se respecte, Buenos Aires compte également son quartier chinois, son chinatown. Situé dans le quartier de Belgrano, il propose une multitude de boutiques en tous genres (supermarchés, restaurants, snacks, bric à brac…). C’est l’endroit idéal pour se dépayser durant quelques heures!

Entrée du barrio chino de Buenos Aires. Source Pinterest

Barrio Chino

Malgré ses dimensions restreintes puisqu’il se compose essentiellement de la rue Arribeños entre les rues Mendoza et rues Montañeses, le Barrio Chino est très particulier. Il s’agit d’un quartier animé de restaurants, supermarchés, coiffeurs, herboristes, marchands de souvenirs… On y trouve également un temple bouddhiste!

N’hésitez-pas à vous y rendre pour un peu de dépaysement mais également pour y trouver des spécialités culinaires asiatiques et étrangères en général! Nous vous conseillons d’y aller plutôt dans la semaine, en effet le week-end le quartier est souvent bondé!

Ce chinatown recèle de quelques restaurants asiatiques dignes d’intérêt, profitez de votre visite pour goûter quelques spécialités!

Immigration

L’immigration asiatique en Argentine a connu son apogée dans les années 1970 et 1980, avec l’arrivée de taïwanais fuyant le régime politique strict, puis de migrants chinois. Le quartier de Belgrano à Buenos Aires, accueille l’un des plus grands et plus actifs Barrio Chino d’Amérique latine. A Buenos Aires, plus 25 000 établissements sont tenus par des chinois.

Sur ce sujet, nous vous recommandons la comédie argentine “De acá a la China” de Federico Marcello. L’histoire d’un argentin qui, après avoir perdu son magasin de quartier familiale face à la concurrence chinoise décide de se venger en ouvrant le premier supermarché argentin… en Chine!”

Nouvel An chinois au Barrio Chino de Buenos Aires. Source Pinterest

Nouvel An chinois

Le plus grand événement du Barrio Chino est le Nouvel An chinois, qui attire de nombreux visiteurs. Selon l’année, il a lieu entre mi janvier et mi février. À cette occasion, il se transforme en en gigantesque festival avec des défilés grandioses. Un événement où l’ambiance et la magie sont au rendez-vous !

Chaque année, au programme des festivités : défilés de dragons géants (“Clavado de Pupilas”), cérémonie de thé, démonstration de danses et d’arts martiaux, chants chinois, expositions de produits traditionnels chinois, et bien d’autres activités…

Si vous êtes là lors du Nouvel An chinois, ne manquez pas le défilé des dragons !

Vous rêvez de découvrir Buenos Aires et son quartier chinois? N’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

Cet article vous a plu ? Vous aimerez aussi :