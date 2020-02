On pense à Buenos Aires et les premières images qui nous viennent à l’esprit sont le football et le tango, une danse née dans les quartiers populaires à la fin du 19ème siècle ! Cependant, en tant que ville cosmopolite , on y découvre une mixité culturelle (les habitants dits “Porteños” descendent des espagnols et des italiens) et une élégance architecturale européenne, n’est-ce pas ? D’autres part, il existe d’autres traditions très significatives mais souvent moins connues qui révèlent le côté plus créole des Argentins.

Le traditionnel Maté argentin –

Dansez dans les peñas

Les peñas sont des rassemblements festifs. Elles combinent musique, danse et gastronomie traditionnelle de différentes régions d’Argentine. Dans certains cas, ils ont un programme officiel de groupes et de musiciens invités. Ils ont des scènes ouvertes où chacun peut venir avec un instrument et se joindre pour une improvisation. Vous rapporterez de bons souvenirs à la maison. Un bon moment garanti !

Profitez d’un moment dans les cafés historiques

À Buenos Aires, il existe plus de 70 lieux classés comme “bars remarquables“. Ils sont reconnus pour leur importance historique, culturelle ou architecturale pour la ville. Sans aucun doute, s’arrêter prendre un café dans l’un de ces lieux, c’est comme faire un voyage dans le temps. Certains d’entre eux ont leurs propres spectacles de tango, présentent des groupes locaux de jazz et de folklore, tandis que d’autres sont des lieux qui ont gardé le charme de l’époque. Dans les deux cas, l’atmosphère générée irradie l’histoire et la nostalgie.

Découvrez les plats traditionnels dans les bodegones

L’influence de l’immigration européenne est bien représentée dans les bodegones de la ville. Des restaurants de quartier colorés servent de généreuses portions de plats traditionnels. Vous aurez probablement besoin de partager votre plat ! Vous pourrez y goûter des empanadas, des tartes maison ou des milanesas. Les prix sont très raisonnables et le service est particulièrement agréable.

Déguster les viandes typiques, même les moins connues

Il est indéniable que, à Buenos Aires, vous trouverez l’une des meilleures viandes du monde. Et, deuxièmement, que ses découpes vont bien au-delà des plats traditionnels (on dit même que la pièce préférée des gauchos était la langue). Alors, quand vous êtes à une parilla (qui signifie un Grill) de Buenos Aires, n’oubliez pas de demander de bonnes mollejas con límon ou une morcilla et pour les plus courageux d’entre vous, osez les chinchulines bien salées!

GRILLADE TYPIQUE ARGENTINE – FLICKR

Passez un dimanche à la Feria de Mataderos

Buenos Aires compte effectivement de nombreuses foires artisanales en plein air sur les places et dans les parcs de la ville. Toutefois, la plus importante est la foire de Mataderos. Elle se tient dans le quartier du même nom tous les dimanches. Là où se trouvait l’ancien abattoir qui reliait la ville à la campagne, les touristes peuvent trouver tous les dimanches à partir de 11 heures (de mars à décembre) des objets d’artisanat créole et gaucho, tels que des ponchos, du maté et des couverts. Vous pourrez également y découvrir des spectacles et danses traditionnelles.

Partagez un maté

Le maté est pour les porteños (et les Argentins en général) ce que le thé est pour les Anglais ou le café pour les Italiens : une infusion traditionnelle, indispensable pour passer une bonne journée! Il est à noter que le maté est partagé, il n’y en a qu’un pour tout le groupe, ce qui le différencie du café ou du thé. C’est donc l’excuse parfaite pour partager un moment entre amis. En bref, le maté est le grand compagnon des Argentins.

Fait curieux : vous ne pouvez cependant que très rarement commander de maté dans un restaurant (comme c’est le cas pour le café/thé). Vous devez ainsi acheter l’ensemble et le préparer à la maison (ou aller chez un ami et utiliser le sien). Le maté a une technique très traditionnelle de préparation (même si il existe un grand nombre de variantes selon chacun). Il est à consommer à tout moment de la journée.

FILETEADO – FLICKR

Découvrez le Fileteado Porteño

Le Fileteado porteño est un art décoratif populaire né au début du XXe siècle dans la ville de Buenos Aires. Des fleurs, des parchemins, des feuilles d’acanthe, des rubans argentins, des boules et des lignes très stylisées décorent ainsi les scènes et les phrases. Les autres caractéristiques du fileteado sont les couleurs vives, les contrastes, la surcharge de l’espace et la symétrie.

Les thèmes préférés étaient les portraits d’icônes populaires (Carlos Gardel et la Vierge de Luján), mais aussi les paysages de la campagne et les phrases inventées par la sagesse populaire. Par conséquent, le fileteado n’a pas été réalisé uniquement à des fins esthétiques, mais aussi comme une manifestation des valeurs socioculturelles des habitants de Buenos Aires.

On peut le trouver en ornement de kiosques à journaux, ou de restaurants. À l’occasion de certaines feria, vous pourrez vous procurer une plaque avec des inscriptions diverses et variées. Un excellent souvenir à glisser dans sa valise.

Lors de votre séjour, laissez-vous séduire par une initiation à cet art unique.

