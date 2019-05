L’envie de parcourir Buenos Aires en bicyclette vous tente ? Alors nous avons ce qu’il vous faut ! Que vous soyez amateur de vélo ou sportif du dimanche, il y en a pour tous les goûts !

BAIRES BICI est une idée de Michel, originaire du sud de la France. Ce passionné de bicyclette vit à Buenos Aires depuis plusieurs années et vous propose de partager sa passion. Il connaît les moindres recoins pour vous assurer une expérience inoubliable et sécurisée.

Plusieurs circuits sont organisés et se réalisent sur une journée dont le but est de visiter la ville d’une manière différente. Tous les parcours se réalisent avec un guide et incluent une pause café ainsi qu’une pause déjeuner où vous serez libre d’amener votre pique-nique ou de déjeuner dans un restaurant authentique.



Tous les parcours sont adaptés afin que chacun puisse profiter pleinement de chaque endroit avec le temps nécessaire. Il est également possible de créer son propre circuit sur demande. Pour consulter les différents parcours, rendez-vous sur le site internet de Buenos Aires Bici.



Les groupes peuvent aller de 6 à 7 personnes maximum.

Buenos Aires – Obelisco

Durée des circuits longs (journée) :

De 10 h du matin jusqu’à 16h/17h

Durée des circuits courts :

3/4h le matin ou l’après midi.

Inclus:

– Une bicyclette modèle récent avec panier, casque, antivol assurance et un guide accompagnant

– 1/2 bouteille d’eau

– La pause café (café + medialuna)

Le repas de la pause déjeuner n’est pas inclus (compter environ 7/8 euros par personne approximativement).

Alors n’hésitez plus et venez parcourir Buenos Aires comme vous ne l’avez jamais fait !

