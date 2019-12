Depuis que le pape est argentin, la ville de Buenos Aires propose différentes visites guidées sur les traces de la vie du pape Francisco. En effet, le pape Francisco n’est pas seulement argentin: il est porteño. D’ailleurs, il a grandi dans le quartier de Flores. Alors avec ces promenades, vous en saurez plus sur sa vie avant d’entrer dans les ordre.



Source – Photo : Arkhangellohim

Visites guidées à pied

Flores

Tout d’abord, on va dans le quartier de Flores. La visite a lieu tous les jeudis à 15h et dure environ 1h30. Rendez-vous à la Basilique San José de Flores pour parcourir le quartier et découvrir cinq points importants de la vie du pape.

Le plus : Pas besoin de s’inscrire à l’avance et la visite est gratuite.

Attention, la visite est annulée par temps de pluie.

Plaza de mayo

Puis la seconde visite guidée vous emmène dans le microcentro. Notons qu’elle se fait aussi à pied et dure 1h30. De même que pour la précédente, le départ se fait à 15h. Mais cette fois-ci c’est un autre chemin qui s’ouvre à vous. Rendez-vous donc tous les mardis devant la Cathédrale de la Place de Mai pour découvrir une autre partie de la vie du Pape Francisco.

Le plus : Pas besoin de s’inscrire à l’avance et la visite est gratuite.

Attention, la visite est annulée par temps de pluie.

Visite guidée en bus

Enfin, la dernière visite guidée se fait en bus dure 3h. Et elle a lieu tous les samedis, dimanches et jours fériés. A l’occasion de cette visite on retourne dans le quartier natal du pape Francisco. En effet, les départs se font à 9h et à 15h de la Basilique San José de Flores. Cette visite est la plus complète de toutes. Vous partirez de Flores, passerez, entre autres, par Villa Devoto, San Nicolás, Monserrat et Almagro.

Le plus : La visite est gratuite.

Pensez à vous inscrire à l’avance, le nombre de places est limité!

Inscription par e-mail à circuitopapal@buenosaires.gob.ar

