À l’extrême sud de la province de Salta, à près de 194km de Salta, Cafayate consitute un point de départ idéal pour partir à la découverte de la deuxième région vinicole d’Argentine.

La ville fût fondée en 1840 par un colonel de l’armée du pays étant venu s’y réfugier. À près de 1.600m d’altitude, Cafayate est une ville aux maisons basses, organisée en damier autour de la Plaza 20 de Febrero, bordée de restaurants et de boutiques d’artisanat, à proximité des différents lieux d’hébergement.

Etape indispensable et paisible, cette ville jouit d’un charme rural et authentique. La visite des vignobles environnants, la dégustation des vins savoureux, et les excursions spectaculaires dans la région vous raviront.

Région vinicole

Cafayate est la deuxième région de vignobles en Argentine, après Mendoza. Un arrêt indispensable pour les amateurs de vins et les voyageurs à la recherche d’un endroit authentique au charme rural!

Vous y trouverez une foule de bodegas cultivant les cépages argentins classiques tels que Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec et Torrontés. Mais le type de vin le plus caractéristique de ce terroir est à base de raisins blancs torrontés.

Que voir et que faire à Cafayate ?

Plaza 20 de Febrero : vaste, animée, et ombragée par de grands palmiers, cèdres et poivriers

Municipalidad : cet édifice coloniale et son coquet petit patio valent un coup d’œil.

La visite des bodegas : hors de question de passer par Cafayate sans avoir visité ses caves ni goûté à ses vins. Ne manquez pas les bodegas Tolombon, Etchart et El Esteco.

Les Gorges du Rio Colorado : balade de quelques kilomètres dans une petite gorge, aboutissant à une cascade rafraichissante.

Et bien sûr aux alentours : la superbe Quebrada de las Conchas au Nord, et les impressionnantes ruines de Quilmes au Sud.

