Ah la Patagonie ! Ses glaciers, ses lacs, ses déserts, et ses innombrables parcs nationaux. Sûrement l’une des régions les plus impressionnantes… Aujourd’hui nous vous parlons d’un endroit bien particulier du Parc National Nahuel Huapi. Zoom sur un endroit magique, las Cascadas del Ñivinco !

Cascades – photo : Wikipedia

Les cascades aux 5 chutes

A l’intérieur du Parc Nahuel Huapi coule le río Ñivinco, qui signifie « murmure de l’eau » en langue mapuche. Ce fleuve donne naissance à une succession de cinq chutes d’eau, toutes plus belles les unes que les autres avec leurs eaux transparentes et la forêt qui les entoure. Ces chutes font entre 10 et 30 mètres de hauteur, et en bas de chacune se forme un bassin d’eau transparente : vous pourrez y voir le fond rocheux ainsi que d’importantes colonies de truites.

Vous accéderez aux différentes cascades par un petit sentier dans le parc, une balade riche en émotion…

A ne pas manquer : le trekking dans le parc !

Pour profiter pleinement du parc et de ses richesses, partez pour un trekking d’une demie journée ou d’une journée complète. A partir de l’entrée du parc, il vous faudra environ 50 minutes pour atteindre la première chute. Bien avant d’y arriver, vous entendrez déjà le bruit profond et grave de l’eau, qui ne fera que s’amplifier par la suite. Les trois premières chutes sont donc assez proches et faciles d’accès. Pour les deux dernières, il vous faudra traverser le río Ñivinco à gué, mais cela fait partie de l’aventure !

Des excursions avec guide sont organisées au départ de San Martín de los Andes (ville la plus proche), pour une journée inoubliable !

Parc National Nahuel Huapi – photo : Wikipedia

Informations pratiques

Le parc se situe à environ une heure de San Martín de los Andes, qui offre de nombreuses possibilités d’hébergement, entre hôtels, campings, auberges de jeunesses et appartements à louer. Toujours dans le parc, vous pourrez également visiter et pêcher dans le lac Pichi Traful, au pied du Cerro (montagne) Falkner. Enfin, profitez de la région pour emprunter la magnifique Route des Sept Lacs.

Sur le site du Parc Naturel Nahuel Huapi, vous trouverez la liste des trekkings à faire dans le parc, ainsi que de nombreuses autres informations.

