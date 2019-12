La région de Catamarca, aux airs de Bolivie, se situe au Nord-Ouest de l’Argentine. Eññe offre une variété de paysages incroyables. On parle de la Puna pour qualifier le Nord de la région avec ses hauts sommets de cordillère, ses salars et ses imposants volcans comme l’Antofalla. Si l’on descend un peu plus vers le Sud-Ouest, on atteint la cordillère centrale et ses haut sommets de plus de 6 500 mètres. Dans le reste de la province on trouve las Sierras Pampeanas, sommets colorés, plaines de cactus et roches aux multiples couleurs. En somme, attendez vous à en prendre plein les yeux !

Volcan Galán à Catamarca

La ville de San Fernando del Valle de Catamarca

San Fernando del Valle de Catamarca est la capitale de la province de Catamarca. Pour cette raison, il s’agit d’un véritable centre touristique et commercial.

Alors laissez-vous porter à travers les rues de San Fernando pour découvrir le charme des lieux et les richesses culturelles. Et passez par la Plaza 25 de Mayo qui a été dessinée par l’architecte et paysagiste français Carlos Thays.

En face de cette place dans le centre de la ville se trouve la cathédrale Basilique. Cette magnifique cathédrale au style néoclassique s’identifie avec ses clochers jumeaux. De nombreux pèlerins y viennent pour rendre hommage à la Virgen del Valle (Vierge de la Vallée) tous les ans le 8 décembre.

De plus, les environs sauront aussi vous ravir grâce à leur belle nature variée. En effet, les montagnes, les fleuves et lacs offrent la possibilité de réaliser les activités telles que les sports de montagne (trekking, rappel) tour en 4×4, parapente, la randonnée à pied ou à cheval et bien d’autres.

Rendez-vous à Dique El Jumeal où vous pourrez pratiquer les sports nautiques comme par exemple le canoë kayak.

Fiesta del Poncho de Catamarca

Il s’agit d’un événement important pour l’artisanat, le tourisme local et national. En effet, cette fête est une véritable identité pour la population et une fierté. D’ailleurs, le poncho est ainsi le représentant de la province de Catamarca et de ses artisans. La Fiesta del Poncho naît en 1967 et constitue un des événements majeurs au mois de juillet dans la province.

Fiambalá

C’est le dernier village situé sur la Ruta 60 avant d’atteindre le Chili. Fiambalá tient son nom de la traduction du langage cacán qui signifie “maison du vent”. Aux airs tranquilles, on compte ici pas plus de 3 000 habitants. En outre, des champs d’oliviers et de vignes entourent le village. C’est pour cette raison qu’on aime tant s’y arrêter faire une pause. De plus, vous pourrez vous rendre à l’église du village qui vaut le détour.

Les thermes de Fiambalá

Thermes de Fiambalá

Perchées sur le versant d’un haut sommet, les thermes de Fiambalá sont connues dans la région. À 15 kilomètres du village du même nom, vous vous retrouverez dans un havre de paix.

Les quatorze bassins en pierre constituant l’endroit sont disposés en escaliers afin que l’eau sortant à plus de 60 degrés. Cette eau se rafraîchit le long de son chemin jusqu’à atteindre le dernière bassin. En effet, dans ce dernier la température avoisine les 25 degrés.

Par ailleurs, on recommande ces thermes aux personnes ayant des rhumatismes, de l’ostéoporose ou encore des allergies et infections respiratoires. Ses eaux sont chargées en sulfate, bicarbonate, alcaline et aussi à plus faible dose en chlorure de sodium.

Ainsi, entouré par une dense végétation et profitant d’une sublime vue sur les environs, vous pourrez vous laisser porter par ces eaux chaudes et thérapeutiques !

Cet article vous a plu? Prenez le temps d’en lire d’autres