Vous vous apprêtez à voyager en Argentine mais vous ne connaissez pas un mot d’espagnol ? Vous avez peur de ne pas comprendre ce que l’on vous dit ? Alors Argentine-Info vous aide et ne vous laisse pas seul face à vous-mème ! Nous vous avons établi une petite liste non-exhaustive avec le vocabulaire de ce qu’il faut savoir dire avant de venir à Buenos Aires et en Argentine !

Carte illustrée d’Argentine. Source : Pinterest

Les indispensables

Hola : Salut

Buenos dias : Bonjour

Buenas tardes : Bon après-midi

Adios : Au revoir

si / no : oui / non

Gracias / Muchas gracias : Merci / Merci beaucoup

Disculpe : Excusez-moi

Encantado/a : Enchanté(é)

Cuanto cuesta ? : Combien ça coûte ?

Vocabulaire des transports

Llegadas : arrivées

Salidas : départs

Tarjeta de embarque : carte d’embarquement

Equipaje de mano : bagage à main

Aduana : douane

Un vuelo : un vol

Una puerta : une porte

¿Dónde puedo… : Ou puis-je …

…tomar un taxi? : …prendre un taxi ?

…tomar el tren? : … prendre le train ?

…alquilar un auto? : …louer une voiture ?

…reservar un hotel? : …réserver un hôtel ?

Pour aller diner

Una mesa para dos, por favor : une table pour deux s’il vous plait

La carta : Le menu

Menù del día : Menu du jour

Bebidas : Boissons

Entrada : Entrées

Plato principal : Plat principal

Postre : Dessert

Desayuno : Petit-déjeuner

Almuerzo : Déjeuner

Cena : Diner

Un vaso de vino (tinto/blanco/rosado) : Un verre de vin (rouge/blanc/rosé)

Soy vegetariano : Je suis végétarien

Tenedor : Fourchette

Cuchillo : couteau

Cuchara : Cuillère

Pan : Pain

¿Que me recomienda ? : Qu’est ce que vous me recommandez ?

La cuenta por favor : L’addition s’il vous plait.

Horaires / Dates et jours

Quelle heure est-il ? : Qué hora es?

Quand ? : Cuando?

Hier : Ayer

Aujourd’hui : Hoy

Demain : Mañana

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : Lunes, Martes, Miercoles, Jueves, Viernes, Sabado, Domingo

Je suis ici en vacances : Estoy aquí de vacaciones

Je suis ici pour le travail : Estoy aquí para los negocios

Quelques expressions incontournables

*Soy francés, no hablo bien español : Je suis Français, je ne parle pas bien espagnol.

*Puede repetir, por favor ? : Pouvez-vous répéter s’il vous plaît ?

*Habla usted francés / inglés ? Parlez-vous français/anglais ?

*Disculpe, me puede indicar como ir a la estación de tren ? : Excusez-moi, pouvez-vous m’indiquer comment arriver à la gare ?

*Estoy perdido, me puede ayudar ? : Je suis perdu, pourriez-vous m’aider ?

*Quisiera un pasaje para Barcelona, por favor : Je souhaite acheter un billet pour Barcelone, s’il vous plaît.

*A qué hora sale el colectivo/ el trén/ el avión para Buenos Aires, por favor ? : A quelle heure part l’autobus / le train / l’avion pour Buenos Aires, s’il vous plaît ?

*Quisiera alquilar una habitación, una casa, un departamento durante 10 dìas : J’aimerais louer une chambre / une maison / un appartement durant 10 jours.

*Quisiera reservar una mesa para 10 personas a las siete : J’aimerais réserver une table pour 10 personnes à sept heures.

En conclusion, cet article ne vous rendra pas bilingue certes ! Mais il vous aidera à vous faire comprendre en Argentine. Cet article vous apprend les mots et expressions types qui vous serviront à coup sûr si vous voyagez en Argentine !

Vous êtes maintenant prêts à visiter l’Argentine, il ne vous reste plus qu’à organiser votre voyage! N’hésitez-pas à contacter l’agence Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

