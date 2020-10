Chanteur, compositeur et musicien, Charly García est une légende vivante connu pour son talent comme interprète, sa créativité pour la composition et sa capacité d’innovation.

Charly García. Source Wikipedia

Fondateur des groupes Sui Generis, PorSuiGieco, La máquina de hacer pájaros et Seru Giran, il possède également une longue et réputée carrière en solo.

Le parcours et les influences de Charly García

Carlos Alberto García Moreno est né à Buenos Aires le 23 octobre 1951. Lié à la musique dès son enfance, à l’âge de quatre ans ses parents lui donnèrent un petit piano et sa prédisposition à la musique apparut comme une évidence. Il suivit alors des cours de piano dans un conservatoire de musique, où il obtint son diplôme de concertiste de musique classique à l’âge de douze ans !



Quelques années plus tard, l’arrivée des Beatles sur la scène mondiale marqua un tournant décisif dans la vie de ce jeune artiste. Il abandonna la musique classique et prit le chemin du rock.

Son premier groupe To Walk Spanish reprend des chansons des Beatles et des Rolling Stones. Dans le lycée où il suivait ses études, il fit la connaissance de Nito Mestre, un autre étudiant qui avait aussi son propre groupe. Ensemble, ils formeront, vers 1969, l’un des groupes les plus légendaires de l’Argentine et l’Amérique Latine : Sui Generis.

Une des figures emblématiques de la musique argentine !

Connu pour ses excès et ses folies, il est aussi célèbre pour sa moustache “bi-colore” ! Il est le porteur du mouvement ” New Democratic Sound” qui s’affiche clairement contre le pouvoir en vigueur de l’époque. En 2004, il joue à la Casa Rosada face au Président Nestor Kirschner, un de ses plus grands fans. En 2010, il est déclaré Illustre Citadin de la ville de Buenos Aires et en 2012 de la ville de Córdoba. De même, il chanta l’hymne argentin revisité lors de la seconde victoire de Cristina Fernandez au pouvoir.

Bien qu’il soit passé par des moments difficiles et des sautes humeurs légendaires, il reste un personnage apprécié et aimé en Argentine, une vraie rockstar !

