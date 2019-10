Dans la province de La Rioja, à 190km de la capitale du même nom, Chilecito est une petite ville entourée par la montagne Famatina, dans la vallée Antinaco. Alors découvrez-en plus sur son histoire, ses nombreux attraits et les activités à réaliser dans les environs!

Sierra de Famatina – Photo : Wikimédia

L’histoire de la ville

Chilecito est la deuxième ville la plus importante de la province après la capitale de La Rioja, avec une population de 30 000 habitants. Avant tout, notons qu’elle a été fondée en 1715. A l’époque son nom était Villa Santa Rita. C’est pour cela qu’il y a deux hypothèses sur l’origine de son nom actuel. D’une part, il pourrait venir du nom aborigène de la région, « Chileoito o Chiloe » qui signifie « terre de couleur rouge » . D’autre part, le nom pourrait venir de la forte affluence des mineurs chiliens. En effet, il étaient venus pour travailler dans les mines d’or et de métal de la région à la fin du XIXe. Afin d’exploiter ces ressources, un funiculaire a été construit au début du XXe siècle : d’une longueur de 35km, il est l’un des plus grands au monde et fait partie du patrimoine de la ville.

Les paysages de La Rioja

C’est par la mythique Route 40 que vous arriverez dans la ville de Chilecito. A côté de la ville, vous découvrirez la chaîne de montagnes Famatina. Elle culmine à 6 250 mètres. C’est de ces sommets que naissent les cours d’eau qui permettent l’activité agricole de la vallée. En effet, la vallée Antinaco – Los Colorados, doit son nom aux montagnes multicolores qui la composent. C’est une zone de production agricole. Donc on y trouve de grands champs de vignes, d’oliviers, de noyers et d’autres arbres fruitiers. Non loin de Chilecito se trouve le Parc National Talampaya, D’ailleurs, il a été déclaré patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Et il est célèbre pour ses formations rocheuses aux formes particulières.

Que faire à Chilecito ?

Profitez de votre voyage pour découvrir ce fameux cablecarril (funiculaire ou télécabine). Notons que c’est un téléphérique fabriqué par des anglais. Il était d’avant-garde pour l’époque. Et servait, entre 1904 et 1929, à transporter les matériaux extraits des mines de fer, d’argent, d’or de plomb et de cuivre. Ce téléphérique monte jusqu’à 4600 mètre d’altitude! Cette installation elle vous ramène à l’époque minière des régions de Chilecito et Famatina. Aujourd’hui c’est un Monument National. Chilecito propose de nombreux musées. Par exemple, le musée Samay Huasi (sciences naturelles, faune et flore…) ou le musée Molino de « San Fransisco ». De plus, peuvent être visitées d’anciennes églises, chapelles. Mais aussi des sites archéologiques. La ville est également le point de départ de nombreuses randonnées. D’une part, ans la vallée. D’autre part, dans les montagnes alentours ou encore des sorties en parapentes, de spéléologie… Enfin, vous pourrez profiter d’une large offre de «tourisme rural ». Cette offre comprend des visites de bodegas et de fermes. Et il est même proposé de participer aux travaux agricoles pour expérimenter la vie de la région.

Que faire dans les environs de Chilecito ?

El Cañon Del Ocre

Ce magnifique Cañon del Ocre est situé près du village de Chilecito. Il se trouve à 2900 mètres d’altitude. Et est loti au centre d’un bassin minéral. Ses incroyables couleurs ocres rendent le site splendide et particulièrement époustouflant! De plus, son fleuve nommé el Río Amarillo, qui coule au creux du canyon est d’un jaune éclatant. Le panorama à couper le souffle et couleurs éblouissantes au rendez-vous!

Le saviez-vous ? On utilise le pigment de ces roches pour en faire de la peinture ou encore du maquillage !

Los Pesebres

Situées à 2670 mètres d’altitude et proches du Cañon Del Ocre, ce sont des parois rocheuses dont les formes sont assez incroyables, avec des couleurs vives et somptueuses! En effet, d’un rouge vif ou gris foncé, ce contraste rend le lieu somptueux!

Le Parc National Talampaya

Ce parc se situe au centre-ouest de la province de La Rioja. Il a été déclaré Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2000. Donc c’est un véritable bijou de la nature. Ainsi vous pourrez admirer l’impressionnant canyon, et la couleur de sa roche rend ce parc unique. Et avec de la chance, vous aurez l’occasion d’observer la faune du parc : renards gris, chinchillas, plusieurs types d’oiseaux (condors andins ou bien faucons pèlerins) et bien d’autres tels que les guanacos (cousins du lama) !

Le Parc Provincial d’Ischigualasto

Celui-ci, (également appelé la Valle de la Luna), se situe à l’extrême nord-est de la province de San Juan, dans le département de Valle Fértil. Il a également été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. La couleur grise des roches le rend mystique. Ici se trouve la plus forte concentration de fossiles au monde ! Le parc dispose d’un musée, où vous pourrez contempler une immenses collection de fossiles. Comme pour le Parc National Talampaya, il abrite plusieurs espèces d’animaux telles que vigognes, renards gris, pumas et bien d’autres encore.

