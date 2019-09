Encore une fois, nous suivons Chino Darin, le fils du célèbre Ricardo Darin. Cette fois-ci, il nous emmène dans la province de Misiones, auprès des fameuses chutes d’Iguazú. “Grandes eaux” en Guaraní, elles font la fierté de l’Argentine, et elles sont surement sur votre liste lors de votre prochain voyage… Pour savoir à quoi vous attendre, Circuito Argentino vous met l’eau à la bouche, et c’est assez convaincant!

Les chutes d’Iguazú

La faune dans le parc National des chutes d’Iguazú

Pour commencer, il faut dire que dès son arrivée à proximité des chutes, le temps est chaud et nuageux. Dans ce conditions, Chino va à la rencontre de la faune des lieux, incroyablement diverse. En effet, certaines espèces n’existent qu’ici. D’ailleurs, le parc national, sur 20 hectares de forêt tropicale humide, accueille des animaux pour les préserver et les protéger, et aussi pour les soigner. C’est pour ça, qu’au sol, dans les arbres, cachés dans l’eau, parcourant les airs, les animaux sont partout.

Les Chutes d’Iguazú

Il est indéniable que Misiones vit au rythme de l’eau; celle qui tombe du ciel, celle qui imbibe la terre, celle qui densifie l’air! Les chutes d’Iguazú, c’est une des 7 merveilles du monde, 2000 mètres cubes par seconde, une pression folle pour un spectacle irréel! De plus, c’est aussi le point de rencontre entre deux ríos; le Paraná et l’Iguazú. C’est aussi le point de rencontre entre trois pays; l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. Donc que l’on soit dessus ou dessous, on est absolument émerveillés -et mouillés!

L’aventure au fil de l’eau

Notons qu’il n’y a pas un épisode de Circuito Argentina sans que l’on assiste aux aventures sportives de Chino. Et cette fois-ci ça sera en quad. En effet, il va jusqu’au fleuve en quad. Puis il descend en rappel; tout le monde peut le faire et l’effort physique n’est pas à la rencontre duquel il va en rappel. Il insiste; tout le monde peut le faire!

