Vous connaissez sûrement son père, Ricardo Darin. En effet, c’est le plus connu et le plus vu des acteurs argentins. Le fils Chino, comédien, nous emmène avec lui dans la province de Jujuy. Nous le suivons dans le cadre de Circuito Argentino, l’émission qu’il présente, et qui est disponible en ligne, et pour tous! Pour ceux qui ne comprendraient pas l’espagnol, voici un résumé de son parcours dans la province de Jujuy. Ne ratez pas cependant les images, elles sont magnifiques, et vous inspireront sûrement quant à la destination de votre prochain voyage…

Chino Darín prêt à débuter son escapade dans le Nord Ouest argentin avec l’émission Circuito argentino

Salinas Grandes

Chino entame son périple à San Salvador de Jujuy. Pour commencer, il s’apprête à passer 3 jours dans la Quebrada de Humahuaca. Dans un premier temps, il nous emmène, sur les Salinas Grandes, immenses étendues de sel qui s’étalent sur 12000 hectares, à 3450m d’altitude. Tout d’abord, il rend hommage à la Pachamama, la remerciant et lui priant de l’accueillir et de le protéger. Puis il pénètre dans le Salar.

Le Cerro de los Siete Colores : symbole de la province de Jujuy

La colline aux sept couleurs – source Pinterest

Après une fraîche ballade, il rejoint le village de Prumamarca, bien plus bolivien qu’argentin. De là, il se rend au Cerro de los siete colores. Du point de vue historique, cette colline est un trésor. En effet, les roches blanches ont 600 millions d’années, tandis que les roches rouges ont (seulement…) 20 à 65 millions d’années. Sur les roches se reflètent les sept couleurs de l’arc en ciel. Derrière el Cerro de los Siete Colores, il accède au Paseo de los Colorados, long de 3km, oú il fait calme et paisible.

La fiesta del Sol dans la province de Jujuy

Ensuite, rejoignant le village de Purmamarca, il assiste à Inty Raimi. Il s’agit de la fête du soleil en Quechua, qui se célèbre chaque solstice d’hiver. Les peuples andins de l’altiplano rendent hommage à la Pachamama. Mais surtout, ils attendent la sortie du soleil, pour le remercier de sa lumière et de sa chaleur. Inty Raimi est une des quatre fêtes principales célébrées par les Incas. En passant, on aperçoit le drapeau des peuples andins indigènes, le drapeau aux couleurs de l’arc-en-ciel. Chaque couleur a un sens. Tout d’abord, le rouge : il représente la Pachamama (la terre mère). Le orange renvoie à la société et la culture. Puis, le jaune est l’énergie et la force. Ensuite, le blanc symbolise le temps. Le vert est le signe de l’économie et de la production. Quant au bleu, il évoque l’espace cosmique. Enfin, le violet est la politique et l’idéologie andine.

Los Amarillos

Ensuite, il se rend à côté de la ville de Tilcara, dans la Quebrada de Yacoraite, au coeur de la formation rocheuse de Juella. Il entreprend d’escalader los Amarillos, un mur d’escalade haut de 30 mètres. Les prises sont simples. Donc avoir de l’expérience n’est pas nécessaire pour l’escalader. Il faut voir la vidéo juste pour le voir en descendre, et s’imaginer à sa place! Pas loin se trouve El Crater, un mur d’escalade, haut de 140 mètres cette fois-ci…

Tilcara

Puis, une fois à Tilcara, il se rend dans La peña de Carlitos pour goûter aux spécialités locales (dulce de cayote, anchi, quesillo, mazamorra, yacon en almibar) et assister à un concert de musique folkorique!

