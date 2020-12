Vous rêvez de découvrir l’Argentine et sa capitale cosmopolite, mais vous ne savez pas quand? Argentine-info fait le point sur le climat de Buenos Aires et la meilleure période pour la visiter!

Comme vous le savez, Buenos Aires est la capitale de l’Argentine. Ce qui en fait donc naturellement un lieu à voir lorsque vous visitez le pays. En effet, Buenos Aires regorge d’endroits et d’activités si agréables qu’il serait dommage de ne pas venir y faire un tour. Les innombrables musées, le quartier de la Boca, les milongas… ne sont qu’une infime partie de ce qu’il y a à faire dans les rues porteñas.

Le climat de Buenos Aires de manière générale

En termes strictement météorologiques, le climat de la ville est appelé subtropical humide, la moyenne annuelle des températures étant de 16,6 °C. C’est-à-dire une zone où les étés sont chauds et très humides. En effet, en été la température moyenne est d’environ 30ºC. Le problème c’est que l’humidité élevée rend cette chaleur beaucoup moins supportable, voire étouffante. Généralement, le mois de janvier est le pire mois en ce qui concerne les températures.

En hiver, en revanche les températures sont moins extrêmes ! En effet, l’hiver porteño est doux, avec une température moyenne de 11ºC. Le mois de juillet étant le plus froid (9,6 °C en moyenne) avec des températures pouvant parfois descendre jusqu’à 0 °C. La température la plus basse jamais enregistrée dans le centre de Buenos Aires fut de −5,4 °C le 9 juillet 1918.

Par ailleurs, il faut également faire attention aux précipitations et au vent. En effet, c’est la période d’octobre à mars où les précipitations sont généralement les plus élevées. Mais le plus souvent il s’agit de faibles averses qui ne durent pas toute la journée et qui ne viennent nullement perturber la vie des habitants. De plus, Buenos Aires est soumise à deux types de vents : le pampero et la sudestada. Ce sont deux vents qui peuvent provoquer une tempête éphémère. Attention cependant au second qui, s’il dure trop, peut faire remonter les eaux du Río de la Plata, produisant des inondations. En revanche, les chutes de neige sont extrêmement rares à Buenos Aires. Les deux dernières remontent au 27 juillet 1928 et au 9 juillet 2007, une précédente ayant eu lieu en 1918

Le climat saison par saison

En été : températures chaudes durant la journée, très chaud en début d’après-midi. Nuits tempérées.

températures chaudes durant la journée, très chaud en début d’après-midi. Nuits tempérées. En automne : au début de l’automne le temps est chaud en milieu de journée. Les nuits et les soirées sont très agréables. Le temps se rafraichit en fin de saison, avec des journées fraiches et des nuits qui peuvent déjà être froides.

au début de l’automne le temps est chaud en milieu de journée. Les nuits et les soirées sont très agréables. Le temps se rafraichit en fin de saison, avec des journées fraiches et des nuits qui peuvent déjà être froides. En hiver : températures plutôt froides durant la journée. Les nuits sont très fraiches.

températures plutôt froides durant la journée. Les nuits sont très fraiches. Au printemps : temps agréable la journée. Les nuits sont douces.

Pour ces raisons, nous vous recommandons….

De venir à Buenos Aires au printemps, ou en automne car les températures y sont agréables. La journée, vous pourrez vous balader dans la ville sans difficulté et sans souffrir de la chaleur et de l’humidité. Les journées ensoleillées vous permettront de visiter les nombreux quartiers intéressants : le quartier de la Boca, la feria de San Telmo, la réserve écologique de Puerto Madero, etc. Les nuits douces seront idéales pour boire un verre ou manger un bout du côté de Palermo. Et ne vous inquiétez pas, si par malheur, il se met à pleuvoir, les nombreux musées de la ville vous accueilleront les bras grands ouverts !

Désormais, vous savez tout sur le climat de la capitale argentine et connaissez les meilleures périodes pour y aller ! Pour organiser votre séjour, n’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

