Córdoba, située dans la région du centre de l’Argentine est la cinquième région la plus grande du pays. La province de Córdoba est limitée par la province de Catamarca et Santiago de Estero au nord, par Santa Fe à l’est, la province de Buenos Aires au sud est et San Luis et la Rioja à l’ouest.

Disposant d’une grande richesse naturelle, de paysages impressionnants et un climat agréable, la province est un élément attractif du territoire. Ainsi grande région touristique, Argentine-Info vous détaille ici le climat de la région.

Cathédrale de Córdoba. Source Pinterest

Le climat de manière général

Située dans l’hémisphère sud, la province de Córdoba dispose de saisons dites inversées par rapport à celles de la France. En effet, les dates de l’été à Córdoba correspondent à celles de l’hiver français et vice-versa. La province de Córdoba possède un climat tempéré, avec des pluies qui diminuent de l’est à l’ouest de 900 à 400 milimètres annuels. De par sa latitude, le climat de Córdoba et de sa province est relativement modéré, avec quatre saisons bien définies. La température moyenne sur l’année est de 18 degrés mais en été les températures montent jusqu’à 30 degrés tandis qu’en hiver elles approchent les 5 degrés (au plus froid).

Climat à Córdoba- Photo : Wikipédia

Le climat par saison

Hiver : Les hivers ne sont pas très froids (5-10 degrés) et peu pluvieux.

Printemps : Au printemps malgré des températures en hausse, un vent relativement fort venant du nord-est et du nord-ouest souffle sur la ville. Les températures sont agréables le jour et les nuits sont fraîches.

Eté : L’été est humide, avec des journées chaudes (30 degrés) et des nuit plutôt fraîches. Il n’est pas rare d’assister à des tempêtes de grêle !

Automne : Les températures sont agréables en milieu de journée. Les nuits restent froides et les matinées relativement fraiches.

Quand aller à Córdoba ?

Ainsi, les mois de janvier et février sont les plus chauds mais également les plus humides. Le mois de juillet est le plus froid et sec de l’année.

Nous vous recommandons donc de vous rendre à Córdoba entre septembre et mai afin de profiter le plus possible de la région !

