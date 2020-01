Nombreux sont les voyageurs qui, comme vous peut-être, se lancent à la découverte de la Patagonie Argentine, ce vaste plateau qui descend de la cordillère des Andes jusqu’à l’océan Atlantique. Compte tenu de la taille de la région et de son relief, le climat n’est pas homogène en Patagonie. Nous diviserons alors la Patagonie en deux sous-régions : La Patagonie du nord comprenant les grands lacs et la Patagonie du Sud comportant les glaciers. Mais seulement, pour profiter au maximum de votre séjour là bas, il vous faudra être au courant du climat car ce dernier sera responsable de la faune et de la flore qui vous émerveilleront !

De manière générale, le climat en Patagonie…

Vous y trouverez des températures relativement basses mais très variables d’un jour à l’autre (et même dans la même journée!). A cette météo instable s’ajouteront un climat sec avec de faibles précipitations concentrées entre juin et juillet et des vents forts et fréquents.

Mais en Patagonie du nord …

Printemps : Entre septembre et novembre : Le climat est doux, mais comme partout en Patagonie, les températures sont très instables. Elles peuvent varier de 15 à 25 degrés selon les endroits et les moments. Au niveau de la péninsule de Valdès vous pourrez donc observer une forte densité d’animaux.

Eté : Entre décembre et février : l’été est sec et relativement chaud (entre 15 et 25 degrés). Vous profiterez donc également d’une faune riche mais cependant vous ne pourrez pas observer de baleines puisqu’elles commencent leur migration dès mi-décembre.

Automne : Entre mars et avril les températures commencent à baisser. Il fait environ 12 degrés à Bariloche -la région des lacs- à cette période. Les vents ne sont pas très violents.

Hiver : Entre mai et août : A Bariloche les températures sont proches de 5 en journée. Le climat est humide et il y a de fortes précipitations.

Et en Patagonie du sud…

Eté : En moyenne il fait 13 dergrés. les journées sont ensoleillées et il y a très peu de précipitations. D’ailleurs, on rescence deux jours de pluie l’an dernier au mois de janvier.

Automne : Les températures diminuent, il commence à faire frais. Cependant la région est relativement sèche.

Hiver : Le climat est sec et froid. Les températures peuvent chuter en dessous de zéro degrés par exemple à El Calafate.

Printemps : Le retour des éclaircies. Il fait en moyenne 9 degrés à El Calafate, le temps est sec et il y a peu de précipitations.

climat Río Gallegos- Photo : Equinoxe

Ainsi si vous souhaitez faire le tour de la Patagonie (nord et sud) nous vous conseillons de partir entre les mois de novembre et février.

