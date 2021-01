Puerto Madryn est la ville porte d’entrée de la Péninsule de Valdes, déclarée patromoine mondial de l’UNESCO en 1999. Vous rêvez de voir les baleines et de vous balader le long de la façade atlantique de la péninsule ? Mais vous ne savez pas quelle est la meilleure période pour voir les baleines sans se faire emporter par le vent ! Pour cela, Argentine-Info a décidé aujourd’hui de vous en dire plus sur le climat de cette magnifique ville qu’est Puerto Madryn !

Puerto Madryn – Crédit photo : Wikipédia

Le climat de manière général

Puerto Madryn se trouve au fond d’un golfe profond, le Golfo Nuevo, formé par la péninsule Valdés et le cap de Punta Ninfas. Le paysage alentour est celui de la meseta (plateau patagon), formant tout au long de la côte une succession d’escarpements et de plages de sable.

Le climat est semi-désertique et frais, avec des précipitations annuelles moyennes de 150 à 200 mm. En fait, le climat est sec et changeant, comme dans toute la Patagonie en général. Le climat se caractérise par une deux phénomènes majeurs : l’amplitude thermique très marquée et la présence quasi permanente de vent.

En effet, en été, il fait très chaud pendant la journée. Les températures peuvent atteindre les 40 degrès. Cependant, cela se raffraichit toujours pendant la nuit. Il n’est pas rare d’avoir froid la nuit. Voilà ce qu’on appelle l’amplitude thermique ! Ensuite de part le fait qu’elle soit la porte d’entrée de la péninsule, la ville est la cible de grosses rafales de vent.

L’hiver est froid mais il ne neige que très rarement.

Températures moyennes

Temperatures moyenne de l’air par mois

Janvier : 20º

Février : 20º

Mars : 18º

Avril : 15º

Mai : 15º

Juin : 12º

Juillet : 10º

Aout : 12º

Septembre : 15º

Octobre : 13º

Novembre : 16º

Décembre : 19º

Températures de la mer

De mai à octobre : entre 10 et 15º

De novembre à avril : entre 17 et 18º

Pour ces raisons nous vous conseillons

Tout d’abord nous vous conseillons de venir entre le 15 juin et le 15 décembre. C’est en effet la saison où les baleines sont de sortie. Venir à la péninsule de Valdes sans voir les baleines, c’est louper quelque chose. Ensuite pendant les mois de juin juillet et août, les températures sont assez basses. Ainsi, octobre semble être le mois parfait pour aller voir les baleines et se balader le long de la péninsule sans être frappés ni par le froid, ni par les chaleurs. En revanche, le vent, lui, sera toujours présent pour vous accompagner !

Baleines – Crédit photo : Wikipédia

Vous rêvez de venir admirer les baleines franches australes à Puerto Madryn? N’ésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

Cet article vous a plu ? Consultez également :