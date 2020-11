Rosario est une ville d’Argentine se situant à 285 kms au nord-ouest de Buenos Aires. Plus grande de la province de Santa Fe, Rosario est la troisième plus grande ville du pays derrière la capitale et Córdoba. Située au bord du Rio Paraná, elle constitue un important port fluvial. Aujourd’hui nous vous détaillons le climat de cette ville pour connaitre la meilleure période pour y aller !

Climat à Rosario – Photo : Wikipédia

Le climat de manière général

Située dans l’hémisphère sud, la ville de Rosario dispose donc de saisons dites inversées par rapport à celles de la France. En effet, les dates de l’été à Rosario correspondent à celles de l’hiver français et vice-versa. La ville de Rosario possède un climat assez humide mais plutôt agréable une bonne partie de l’année. On l’appelle climat tempéré pampéen.

En conclusion, on considère que Rosario a un climat favorable toute l’année, d’autant plus que les hivers y sont courts et qu’il y neige très rarement. Par exemple, la dernière véritable chute de neige date de 1973, c’est dire ! De plus, les risques d’inondations sont négligeables et les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, typhons, ouragans sont très rares.

Le climat par saison

Hiver : Les hivers ne sont pas très froids (5-15 degrés) et très peu pluvieux.

Printemps : Au printemps les températures sont en hausse (entre 20 et 27 degrés) mais la pluie est également un peu plus présente. Attention, les nuits peuvent s’avérer être fraiches !

Eté : Durant l’été la température tourne autour des 30 degrés. Mais les pluies y sont également présentes (entre 100 et 120 mm de précipitations par mois). Ainsi, l’été est très humide, et la pollution ne rend pas les journées très agréables.

Automne : Passé le mois de mars qui est le plus pluvieux de l’année, le climat devient très agréable. En effet, les températures varient entre 20 et 30 degrés et la pluie se fait de moins en moins présente.

Quand aller à Rosario ?

Ainsi, les mois de janvier et février sont les plus chauds mais également les plus humides. Le mois de juin est le plus froid et sec de l’année.

Nous vous recommandons donc de vous rendre à Rosario entre octobre et mai afin de profiter le plus possible de la région, et du beau temps !

