Vous avez vu ces pastelitos, petites pâtisseries à la forme étrange et au fourrage mystérieux mais vous n’avez pas osé vous lancer? Ou au contraire vous y avez goûté, en êtes tombés amoureux et souhaitez les reproduire chez vous? Argentine-info vous dévoile son histoire et sa recette!

Pastelitos. Source: Pinterest

Petite histoire des Pastelitos

En Argentine, ils sont liées à la célébration du 25 mai 1810, l’année où l’Argentine a formé son premier gouvernement national. La tradition veut que certaines dames de l’époque portaient des paniers remplis de gâteaux sur la tête pour célébrer l’événement . L’une des proclamations typiques avec lesquelles les vendeurs de gâteaux annonçaient leur produit pendant la période coloniale était : “Des gâteaux chauds qui vous brûlent les dents !

Les pastelitos criollos sont fabriqués avec une pâte croustillante et feuilletée. Ils peuvent être fourrés de deux types de garnitures, avec de la gelée de coing, du dulce de leche, de la gelée de patate douce, de la gelée de goyave, etc ; bien que les plus courantes soient la gelée de coing et la gelée de patate douce.

Ils peuvent être cuits au four ou frits, dans le premier cas dans de l’huile bouillante. Une fois frites, elles peuvent être décorées de confettis de sucre ou de sucre glace.

Et maintenant, place à la pratique!

Ingrédients

pour 2 douzaines de petits gâteaux

Pour la pâte :

Farine 0000 500 g

Beurre 100 g

Eau 250 cc

Sel 1 pincée

Jus de citron 1 cuillère à café

Pour feuilleter :

Beurre ou margarine c/w

Amidon de maïs c/n

Le fourrage:

Gelée de coing 125 grs

Pâte de patate douce 125 gr

Recette pas à pas

1- La première chose à faire sera de sabler la farine et le beurre avec les mains. Puis ajouter l’eau petit à petit et mélanger. Ajoutez le jus de citron et mélangez bien. Il n’est pas nécessaire de le pétrir, mais il faut l’intégrer. Enveloppez-le dans un film et mettez-le au réfrigérateur pendant une demi-heure.

2- Une fois que nous l’avons sorti du réfrigérateur, il est temps de l’étirer. On l’étire avec un rouleau à pâtisserie et quand on l’a bien étiré, on la badigeonne de beurre fondu ou de la margarine, et par-dessus on saupoudre de fécule de maïs.

3- Maintenant, plier la pâte en trois comme un livre et nous l’étirer à nouveau. Badigeonner à nouveau avec du beurre et saupoudrer de la fécule de maïs. Puis l’enrouler et l’étirer à nouveau. Si vous voulez plus de couches de pâte feuilletée, vous pouvez répéter ces étapes d’étirement et de badigeonnage encore une ou deux fois.

4- Enfin, l’étirer à une épaisseur moyenne, et couper les bords pour exposer la pâte feuilletée et rendre tous les gâteaux croquants ! Découper des carrés d’environ 5 cm de côté.

5- Placer un morceau de patate douce ou de coing (à votre guise) dans un carré de pâte, badigeonner le bord avec de l’eau et placer un autre carré de pâte en diagonale. Fermez en pinçant les coins et c’est tout !

6- Cuisson : nous utiliserons 2 températures. D’abord, mettre l’huile sur un feu moyen, environ 140° et plonger les pâtisseries pendant environ deux minutes. Une fois ce temps écoulé, montez le feu à 180-200° et laissez-les jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Il est important de suivre cette étape, afin que la pâte “s’ouvre” pendant la cuisson et qu’elle soit ensuite bien dorée.

7- Une fois bien dorés, sortez-les de l’huile et déposez-les sur du papier absorbant. Vous pouvez ensuite les décorer avec du sirop, du sucre glace, des confettis ou encore tel quels!

Bon appétit!

