La loi, promue par le gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, crée l’entité publique non étatique “Visit Buenos Aires” (VBA). Elle a été officiellement publiée le lundi 6 janvier. Cette loi donne également naissance au “Droit d’usage urbain” (DUU). En effet, il sera facturé aux touristes non résidents en Argentine, âgés de plus de douze ans.

Quel est le rôle de VBA ?

Cette entité sera chargée de définir, de promouvoir et également de communiquer la stratégie touristique internationale de Buenos Aires.

Qu’est ce que le droit d’usage urbain ?

Le DUU (derecho de uso urbano en espagnol) est une taxe fixée par unité. Effectivement, chaque unité DUU équivaut à un dollar américain. C’est à titre de contribution spéciale pour le droit d’utiliser et de jouir de l’espace public dans la ville de Buenos Aires. Il sera ainsi facturé par nuit et par personne (ce que l’on appelle le tarif de nuitée), en fonction du type de service touristique fourni.

Pour les hôtels 3 étoiles, il s’agit d’une demi-unité = 0,50 $ US

les hôtels-appartements représentent une demi-unité = 0,50 $ US

les hôtels 4 étoiles, une unité = 1 $ US

les hôtels-boutiques, une unité = 1 $ US

les locations temporaires, trois quarts d’unité = 0,75 $ US

les croisières, une unité = 1 $ US

quant aux hôtels 5 étoiles, une unité et demie = 1,50 $ US

A partir de quand sera elle appliquée ?

La nouvelle taxe créée est désormais appliquée depuis le 1er mars 2020 (la loi entre également en vigueur à cette date).

Ce concept est nouveau sur Buenos Aires mais il s’applique déjà dans certaines destinations d’Argentine telles que les chutes d’Iguazú ou Bariloche !

