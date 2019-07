Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir une des nombreuses légendes du nord de l’Argentine et de la culture andine : la légende de la fleur du cardón. En espérant vous faire rêver avec cet article !

Cardón de la région de Salta

Qu’est-ce que le cardón ?

Très répandu dans toute la région andine, le cardón est une variété de cactus particulièrement grand et avec une multitude d’épines pointues. Dans ces immenses vallées très sèches, cet arbre a tout de même la particularité d’être rempli d’eau : en effet, durant la nuit, ses épines jouent le rôle de condenseur et les gouttes sont absorbées par la plante. Cela peut être bon à savoir pour un homme perdu dans la vallée ! Selon les croyances, les cardones seraient des Indiens ou des aigles transformés en arbres qui veilleraient sur la vallée et les montagnes et qui s’assurent que les tribus vivent en paix. Ce cactus fait de jolies fleurs blanches, qui ont une histoire particulière.

La légende de la fleur du cardón

On raconte qu’il y a des siècles, un jeune indien était tombé amoureux de la fille du chef de sa tribu, mais ce dernier était totalement contre cette liaison. Un soir cependant, le prétendant s’enfuit avec la jeune fille. Les guerriers de la tribu les poursuivirent toute la nuit mais ne purent pas les rattraper. A l’aube, le couple atteignit un chemin plus étroit et bordé de cardones, et se piquèrent sur leurs épines. Au petit matin, leur sang avait fait fleurir de jolies fleurs blanches sur les cactus, et depuis ce temps, ces fleurs annonceraient la venue de la pluie et le temps des récoltes.

Selon une autre version de cette légende, les amants poursuivis auraient demandé l’aide de la Pachamama, divinité andine, qui les aurait recueilli et caché sous sa grande cape. Ainsi dissimulés, ils purent échapper aux guerriers et au chef de la tribu. Avec le temps ils se transformèrent, lui en cardón, et elle en sa fleur blanche qui s’ouvre par temps de pluie.

Le parc national Los cardones

Situé à 100 km au sud de Salta, le parc national los cardones s’étend sur près de 65 000 hectares de montagnes et vallées arides. Vous aurez une bonne opportunité pour voir des cardones, qui constituent la végétation principale avec d’autres variétés typiques de la région. C’est également dans ce parc que se trouve El Valle Encantado (la vallée enchantée) caractérisée par ses grands lacs gelés l’hiver et son sol tapi de fleurs multicolores. Sur certaines formations rocheuses, vous pourrez également admirer des peintures rupestres. Autant d’attraits qui vous feront apprécier le voyage !

