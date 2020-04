La naissance du charango est, comme pour beaucoup d’instrument de musique traditionnel, entourée d’un mythe. Ces différents mythes ancrent le plus souvent l’instrument au cœur de la faune et la flore locale et font également souvent intervenir les divinités païennes. Argentine-info vous propose aujourd’hui de partir au Nord-Ouest de l’Argentine pour y découvrir la légende du charango.

Représentation d’une joueuse de charango. Source: Pinterest

PRESENTATION DU CHARANGO

Le charango est un instrument à cordes pincées originaire des Andes. Même s’il possède généralement cinq paires de cordes, on retrouve des variantes selon les régions. On le joue principalement dans le nord de l’Argentine, en Bolivie et au Pérou. Traditionnellement, la caisse de résonance était faite à partir de la carapace d’un quirquincho (ou tatou des andes). Cet instrument est encore très présent dans la musique traditionnelle.

Charango dont la caisse de résonance est une carapace de Quirquincho. Source: pinterest

LA LÉGENDE

Dans le nord de Jujuy vivait un Quirquincho qui aimait la musique. Pour lui, le monde était de ce fait une grande symphonie. Il pouvait s’asseoir pendant des heures au bord d’un rocher pour écouter le doux sifflement du vent ou sentir les gouttes de pluie, qui tombaient si rarement dans la région, et qui sonnait comme une percussion à ses oreilles. Il était également ému par le chant des oiseaux. De plus, il reconnaissait le chant de chaque espèce par son timbre, ses tonalités, ses rythmes et ses accents.

“Si je pouvais accompagner cette chanson, je serais tellement heureux”, déclara le Quirquincho. Les oiseaux, en le voyant si excité, se moquaient de lui et entre deux rires lui demandaient : “Tu ne te rends pas compte que tu ne pourras jamais chanter ? Consacre-toi à autre chose. Tu es trop maladroit pour cela.”

Ces paroles ne l’offensaient pas et ne le décourageaient pas, il avait seulement confiance et savait qu’un jour il parviendrait à jouer une musique aussi harmonieuse que ces chansons.

Un jour, il passa près d’une grande mare d’eau et entendit le coassement des grenouilles. Quelle joie ! Comme il était beau de pouvoir assister et écouter ce chœur de voix ! Il s’approcha d’elles et leur dit : “Grenouilles, j’espère qu’un jour je pourrai vous accompagner avec ma musique dans un concert aussi merveilleux !”

Les grenouilles ne pouvaient pas croire une telle proposition. Comment cet animal à l’aspect rustique et à la voix rauque aurait-il pu se joindre à leur chant ? Et même si elles ne lui répondirent pas et qu’elles ignorèrent sa présence, il resta longtemps à les écouter, jusqu’à la fin du concert.

Quirquincho, ou tatou des Andes. Source: Pinterest

Les jours passèrent, les années s’écoulèrent une à une. Le Quirquincho vieillit, mais pas un jour ne s’écoula sans qu’il profite des sons que la nature produit.

L’amour du Quirquincho pour la musique réussit à attirer l’attention de la Pachamama, la mère de la nature. C’est pourquoi, à sa mort, la déesse décida de lui accorder son souhait tant désiré. Transformé en petit instrument, le quirquincho fut laissé au bord d’une route où le musicien de la ville passait toujours.

Quand l’homme le vit, il s’arrêta alors et pensa que l’objet ressemblait beaucoup à une guitare. Il s’approcha avec curiosité et le prit dans ses mains. L’instrument avait cinq cordes. Il le regarda très attentivement et découvrit alors que la boîte était la carapace d’un quirquincho. Il n’avait jamais rien vu de tel. Néanmoins, quand il frotta les cordes, le “chan-chan” qui retentit était très beau. Il s’assit au bord de la route et continua à jouer. Cet instrument était capable de produire un son qui semblait réunir le chant des oiseaux, le sifflement du vent, le coassement des grenouilles et d’autres sons secrets de la nature. Le quirquincho avait réalisé son rêve.

Depuis ce moment là, le charango, que l’on construit avec une caisse semblable à la carapace d’un quirquincho, continue à créer une musique qui fait danser, applaudir et rêver.

