Les contes et légendes d’Argentine sont nombreux. Alors en voici une sélection. De la faune et la flore aux petits monstres effrayants, il y en a pour tous les goûts. Retour sur ces contes et légendes typiquement argentins.

Le Géant de la Troya-Source: danielpgauer

Les fleurs mises à l’honneur

Pour commencer : une note florale. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du Calafate. C’est un fruit rouge typique de la Patagonie D’ailleurs il a donné son nom à la ville d’El Calafate. On dit que si l’on en mange on reviendra forcément en Patagonie. Cependant, ce n’est pas la seule plante qui a marqué l’histoire des légendes argentines. Considérons par exemple le cas de la Fleur des Incas et la Fleur du Cardon. Notons que toutes deux sont symboles d’amour, un thème central de beaucoup de contes et légendes d’Argentine.

>La Fleur des Incas

>La Fleur du Cardon

L’héritage guarani dans les contes et légendes d’Argentine

Pour ce qui est de l’héritage culturel du peuple des guaranis, on trouve de nombreux contes et légendes. Si en Europe la culture Celte est connue pour sa richesse en personnages mythologiques, en Amérique du Sud le peuple Guarani du Nord-Est argentin n’est pas en reste. En effet, ce peuple avait une imagination débordante en matière de petits hommes d’un autre monde. Par exemple on y découvre, entre autre, le Pombero l’équivalent du leprauchaun celtique. Mais il y a également le Yasi Yataré, plus perfide et vicieux qui kidnappait les enfants. Le remède? Mettre du tabac autour de sa maison pour éloigner ces malins génies…

>Le Pombero

>Le Yasi Yateré

La magie de la nature

Les chutes d’Iguazu – mamojo

Dame Nature fait des merveilles. En effet, elle a créé des montagnes, des cascades, des vallées ou encore des phénomènes géologiques longtemps inexpliqués. Grâce à ces phénomènes difficilement explicables rationnellement, sont nés des contes et légendes. I faut dire que la plupart proposait une explication poétique aux phénomènes natures miraculeux. Que ce soit le Pont des Incas fait quasi-exclusivement de souffre, le Géant de Pierre Inca, la Pierre Mobile de Tandil ou encore l’histoire d’Amour (avec un grand A) des chutes d’Iguazu ils ont tous inspirés les contes les plus fous!

>Le Géant du Río la Troya

>La Rolling Stone de Tandil

>L’Amour des chutes d’Iguazu

– Enfin, pour finir sur une touche plus légère, vous trouverez un conte que vous pourrez raconter à vos enfants! Un enfant, des oiseaux et on s’envole vers un récit touchant et attendrissant. On peut le lire ici:

>Le Chouí Chouí

Evidemment cette liste des contes et légendes d’Argentine est non exhaustive. Il vous faudra pas mal de temps pour toutes les lire!

