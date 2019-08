La ville de Córdoba est entourée de fantastiques paysages montagneux appelés les sierras. Los Gigantes (les géants) est l’ensemble montagneux le plus haut du massif des Sierras Grandes. À l’ouest de la province, à 80 km de la capitale de province. Si vous êtes de passage dans la ville, venez donc prendre un bain de nature et admirer les paysages uniques de cette région.

À la découverte de la région de Córdoba !

Córdoba n’est certes pas la destination touristique argentine par excellence. Car souffrant de la notoriété de Salta, de la Patagonie ou d’Iguazú, Córdoba. Seulement connue de nom, mais beaucoup moins fréquentée par les touristes. Aux amateurs de tourisme hors des sentiers battus, la belle ville peut donc constituer une destination de choix : au contact de véritables argentins, dans des paysages préservés, moins fréquentés et non moins magnifiques !

Grande et belle ville d’Argentine, vous pouvez y passer quelques jours, vous ne serez pas déçus. Sa cathédrale et son architecture raviront les amateurs de vieilles pierres. Mais le plus attractif demeure toutefois les alentours de la ville : ses Sierras. Les Sierras sont des petites chaînes montagneuses qui entourent la ville. Vous pouvez y partir faire des randonnées et balades à cheval dans des terrains accidentés et montagneux. Le tout en profitant des grands espaces et du panorama !

Los Gigantes, un magnifique massif montagneux

Cependant, avant de se rendre dans cette partie des Sierras Grandes, il faut aimer marcher, escalader, admirer la faune et la flore, bref, aimer la nature. Si cela vous correspond, Los Gigantes sont faites pour vous !

Néanmoins, à environ 2400 mètres d’altitude, Los Gigantes ne sont pas une chaîne particulièrement haute, ainsi les indications médicales qui s’appliquent par exemple à la très haute région de Salta ou de la Rioja, s’appliquent moins ici. Pour autant, cette altitude leur suffit à surplomber la région environnante, assez basse et donc permet d’admirer de magnifiques vues et de prendre de belles photos ! Cascades, lagunes, ravins et terrains accidentés, l’aventure vous y attend !

Los Gigantes, quelles activités ?

Les treks , bien entendu. Attention cependant, le terrain n’est pas des plus faciles et mieux vaut bien avoir une bonne condition physique avant de se lancer dans n’importe quel parcours. Il y en a pour tous les niveaux mais renseignez-vous, avant de partir avec des enfants en particulier. Pour vous aider, rendez-vous sur ce site qui répertorie les meilleurs sentiers et parcours !

Escalade et descente en rappel pour profiter au maximum de la région !

Faunes et flore de Los Gigantes

Los Gigantes regorgent d’espèces que vous n’aurez pas l’occasion de voir tous les jours.

Des condors : le magnifique et imposant volatile se plait, effectivement à vivre dans les montagnes cordobenses.

Les lagartijas : de gros lézards colorés.

: de gros lézards colorés. Des pumas et des renards.

Des serpents Yararas : un serpent de la famille des vipères pouvant mesurer jusqu’à 1m70 de long ! Il est venimeux, il faut donc plutôt éviter de l’énerver !

El Tabaquillo : Cet arbre originaire du Pérou a été introduit dans la région de Córdoba par les Jésuites. D’ailleurs, il est très facilement reconnaissable par la forme de son tronc et la couleur de son écorce, rougeâtre.

Vous connaissez donc à présent mieux cette belle région montagneuse que sont Los Gigantes. Si vous souhaitez les visiter,contactez l’Agence Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 1990 !

