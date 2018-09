L’équipe d’Argentine-Info a essayé de vous dresser une liste de prix et d’informations concernant le coût de la vie (si instable) en Argentine ! Ainsi nous vous avons trouvé les prix et calculé les coûts des dépenses de la vie quotidienne (alimentation, sorties…) mais également des transports et du logement. Voici donc notre enquête de Août 2018, en espérant qu’elle vous soit utile !

A l’heure où nous rédigeons cet article, les taux de change officiels sont de : 1 €= 35.0000 ARS 1 USD = 29.7000 ARS (au 15/08/18, données issues du site Bna.com.ar) Pesos Argentin – Santa-Laetita Mollicone ALIMENTATION

Un menu du midi, type milanesa, boisson et dessert (service inclus) : 185 ARS

Un menu McDonald’s /Burger King : à partir de 165 ARS

1 kilo de tomates : 70 ARS

1 kilo de pommes : 40 ARS

1 kilo de riz : 25 ARS

1 kilo de pommes de terre : 15 ARS

1 litre de bière Quilmes (au supermarché) : 55 ARS

2,5 litres de Coca-Cola : 65 ARS

Pain de mie (315g) : 36 ARS

Un paquet de yerba maté (1kg) : 95 ARS

Une bouteille de Fernet Branca (75cl) : 224 ARS

Attention, les prix peuvent varier considérablement d’un mois à l’autre et d’un magasin à l’autre (a Buenos Aires ou en Province) pour ce qui est de l’alimentation. Les prix ont été tirés d’un Supermarché (Coto) du centre ville de Buenos Aires, a partir du produit le moins cher.

HEBERGEMENT

Location d’une chambre individuelle en colocation : environ 7000 ARS en fonction des quartiers

Les prix varient selon la zone, sachez cependant qu’à cette période de l’année nous sommes en basse saison avec des prix parfois plus négociables et moins onéreux. La partie Nord de Buenos Aires (Belgrano, Colegiales, Palermo, Recoleta…) pratique des prix plus élevés. Pour profiter de prestations et de prix un peu plus accessibles, les quartiers de Villa Crespo, Almagro ou encore Caballito sont très intéressants.

Une nuit en auberge de jeunesse : à partir de 280 ARS

Le prix varie selon que vous choisissez une chambre privée ou en dortoir, avec salle de bain privée ou partagée. Les offres sont nombreuses, à Buenos Aires ainsi que dans toutes les autres villes touristiques.

Hôtel accessible : à partir de 90 USD

Hôtel confort : à partir de 110 USD

Hôtel catégorie préstige : à partir de 170 USD

TRANSPORT A BUENOS AIRES

A savoir ! L’achat d’une carte pour prendre le bus et le subte (métro) vous coûtera 30 ARS.

Colectivo : à partir de 11 ARS pour les trajets courts entre 0 et 3 kms,

à partir de 11,50 ARS pour les trajets entre 3 et 6 kms

à partir 11,75 ARS pour les trajets moyens entre 6 et 12 kms,

à partir 12,25 ARS entre 12 et 27 kms

à partir 12,75 ARS pour les longs trajets à plus de 27 kms.

Augmentation prévu pour septembre : voir ici !

Métro : De 1 à 20 voyages : à partir de 12,50 ARS

De 21 à 30 voyages : à partir de 10,00 ARS

De 31 à 40 voyages : à partir de 8,75 ARS

Plus de 41 voyages : à partir de 7,50 ARS

Journée : la course démarre à 32.60 ARS , ce à quoi il faut rajouter 3.26 pesos tous les 200 mètres parcourus ou par minute si le véhicule est immobilisé.

Soirée : la course démarre à 39.12 ARS , ce à quoi il faut rajouter 3.91 pesos tous les 200 mètres parcourus ou par minute si le véhicule est immobilisé.

Trajet de l’aéroport international Ezeiza à station Retiro (Buenos Aires) :

En taxi : à partir de 650 ARS mais vous pouvez négocier avant de rentrer dans le véhicule

En car (Tienda León) : à partir de 300 ARS

(Tienda León) : à partir de 300 ARS Avec le colectivo : à partir de 30 ARS (avec la ligne 8 ). Par contre prévoir au moins 1h30-2h (selon la circulation). De même nous déconseillons de prendre cette ligne si vous avez trop de bagages avec vous. En effet de nombreux vols ont été enregistrés sur ce parcours.

Trajet de l’aéroport national Jorge Newbery (Aeroparque) à station Retiro (Buenos Aires)

En taxi : à partir de 160 ARS

Par car (Tienda León) : à partir de 140 ARS

En colectivo : à partir de 20 ARS (avec les lignes 33 et 45)

TRANSPORT EN ARGENTINE

Trajet en car depuis Buenos Aires, classe semi-cama, pour 1 aller :

Córdoba : à partir de 1050 ARS

Salta : à partir de 2300 ARS

Mar del Plata : à partir de 730 ARS

Puerto Madryn : à partir de 1300 ARS

Mendoza : à partir de 1050 ARS

Puerto Iguazú : à partir de 1820 ARS

En avion, en classe économique, pour 1 aller-retour (les prix varient bien sûr beaucoup selon les moments de la semaine, les périodes du mois ou de l’année !).

Buenos Aires – Salta : à partir de 2900 ARS

Buenos Aires – El Calafate : à partir de 5000 ARS

Buenos Aires – Ushuaia : à partir de 6500 ARS

Buenos Aires – Iguazú : à partir de 3700 ARS

En train autour de Buenos Aires

Buenos Aires – Tigre : aller/retour avec la carte SUBE : à partir de 20 ARS

Buenos Aires – La Plata : à partir de 8 ARS

SORTIES/SOIREES

Dîner basique au restaurant par personne hors boisson : 250 ARS (pas de carafe d’eau en Argentine)

Repas entrée + plat ou plat + dessert avec de l’eau ou boisson en bouteille : 350 ARS

Deux places de cinéma : à partir de 340 ARS (très relatif, sélectionnez bien vos cinémas!)

Deux places de théâtre : à partir de 620 ARS (cela dépend aussi du genre de spectacles)

Un cocktail : à partir de 120 ARS

Le cappuccino : 60 ARS

Une bière (artisanale) : 110 ARS

DIVERS

Un paquet de cigarettes : A partir de 61 pesos

Un abonnement d’un mois à un club de gym : à partir de 900 pesos

