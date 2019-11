Le crabe royal de Patagonie, également appelé Centolla, est un met très raffiné, typique de la cuisine patagonne. On en trouve surtout au Chili, mais vous pourrez en déguster en Argentine, surtout si vous allez à Ushuaia. Voilà donc de quoi vous régaler.

Crabe royal de Patagonie – Source : Julia Nogueira

Petite description du crabe royal de Patagonie

Le crabe royal de Patagonie figure parmi les plus grandes espèces de crustacé au monde ! Certains spécimens peuvent peser jusqu’à 5 kilos et sa carapace rouge peut mesurer jusqu’à 60 centimètres de diamètre ! Il vit dans de grandes profondeurs marines (de 150 à 600 mètres) principalement autour du Canal de beagle, du détroit de Magellan et d’Ushuaia pour l’Argentine. Notons qu’au Chili, on le trouve près de Puerto Natales, Punta Arenas et Puerto Williams. Ses pattes peuvent mesurer jusqu’à 1m50 de longueur et constituent la principale partie comestible !

Et dans l’assiette, ça donne quoi ?

Le crabe royal de Patagonie constitue un repas de luxe. En effet, on le cuisine souvent pour Noël en Argentine ! On peut le préparer de plusieurs manières. D’une part, on peut le déguster en feuilleté aux griolles. D’autre part en verrine. Ou encore en gelée ou en chaud-froid… Pour le préparer, il suffit de le plonger dans l’eau bouillante avant de le passer sous l’eau froide. Et en coupant les deux extrémités des pattes, la chair glisse toute seule. La chair du corps se déguste souvent dans les restaurants très haut-de-gamme. Cependant, vous pouvez trouver des pattes fraîches de Centolla dans le commerce.

Mais il ne faut pas en abuser !

Le crabe royal de Patagonie est une importante source de revenus pour les pêcheurs argentins du côté du Canal de Beagle et d’Ushuaia ! A tel point que la pêche intensive a provoqué une forte diminution de l’espèce… D’ailleurs, aujourd’hui, l’usage du filet plombé qui ratissait les fonds marins à plus de 100 mètres de profondeurs est interdit. Les pêcheurs peuvent seulement plonger à 30 mètres maximum. De plus, ils n’ont pas le droit de pratiquer la pêche du Centolla hors saison. Ainsi, les crabes de Patagonie peuvent se reproduire et la survie de l’espèce n’est plus menacée. Notons qu’une femelle pond en moyenne entre 5000 et 30 000 œufs par an.

Cet article vous a plu ? Prenez le temps d’en lire d’autres

> [INTERVIEW] « Chez Manu », LE restaurant français à Ushuaïa

> Où bien manger à Ushuaia ?

> Comment aller à Ushuaia ? Nos astuces et bons plans