Vous avez une envie d’évasion, de vous retrouver dans un endroit mystique. Pourquoi pas se rendre au Bout du monde ? Oui oui au bout du monde, direction Ushuaïa. Cette typique petite ville du sud de l’Argentine se trouve seulement à 1000 kilomètres de l’Antarctique. Nous vous proposons de découvrir cette région avec les meilleures activités qui soient. Et les meilleurs dans cette région sont CANAL FUN. Alors qui sont-ils ? Que proposent-ils comme activités ? Nous vous disons tout.

Qui sont ils ?

Canal Fun est une agence de tourisme situé dans la magnifique région de la Terre de Feu. C’est une agence différente de celle dont vous pouvez avoir l’habitude. En effet, celle-ci organise des excursions en petits groupes. Cette approche de petit groupe leur permet de mettre toute leur attention sur la qualité du service et l’expérience du passager. Ils sont tout simplement de grands passionnés de nature. C’est pour cela que le respect de leur terre est leur fil conducteur. D’après eux : “Cet amour et ce respect unissent tous les membres de Canal, et nous l’exprimons comme notre engagement quotidien à mettre en pratique les meilleures lignes directrices en matière de gestion environnementale à notre portée.” De plus, ils sont toujours à la recherche des outils et des technologies qui favorisent la prévention de la pollution, mais aussi qui contribuent à l’amélioration continue de leur processus d’exploitation quotidien.

Leurs Objectifs

Des enjeux environnementaux

Dans un premier temps promouvoir la classification des déchets pour le recyclage et la gestion responsable conformément aux directives de leur municipalité : économiser de l’électricité avec des technologies qui en réduisent la consommation, réduire l’utilisation de plastique durant leurs excursions, réduire l’utilisation de papier, aussi bien pour la partie administrative qu’avec les clients. Ils tentent d’encourager la réutilisation du papier et évitent autant que possible l’impression inutile de documents qui peuvent être électroniques. Une autre de leur mission est de sensibiliser les touristes aux enjeux liés à la protection de l’environnement dans chaque lieu visité. L’une de leurs plus grosses missions est de réduire l’impact environnemental de leurs excursions comme ne pas dénaturer l’espace naturel qu’ils utilisent lors de leurs activités.

Ce n’est pas tout

Ils tentent également de sensibiliser et de responsabiliser les administrateurs, les coordonnateurs, les guides, les conducteurs, les assistants, les fournisseurs et les mécaniciens qui font partie de Canal Fun afin de tenir compte de la composante environnementale de leurs processus de gestion. Leur but ultime est de garantir la préservation du paysage dans lequel ils vivent et dans lequel ils ont grandi afin que les générations futures puissent en profiter comme ils le font et nous le faisons.



Leurs excursions

Les excursions en hiver

Le parc national en Hiver

Canal fun vous propose lors de la saison hivernale de découvrir le lieu le plus visité de cette région autrement. En effet, entre juillet et octobre le parc national revêt son magnifique manteau blanc et vous offre un paysage enchanteur. Tous les passionnés de ski seront ravis. C’est l’endroit et le moment idéal pour découvrir un site exceptionnel, un moment parfait pour se ressourcer. Lors de cette journée Canal fun vous propose le transfert aller-retour à votre hôtel ainsi que le repas du midi. De plus un guide vous accompagnera lors de votre journée pour ne rien rater.

La route des lacs hors des sentiers battus

Activité exclusive de Canal Fun, cette activité fut élue meilleure expérience de la Terre de feu par Lonely Planet et TripAdvisor. Oui mais qu’est-ce ? Vous embarquerez dans un 4×4 pour une expérience unique. Durant une journée ,accompagnés d’un guide et d’un petit groupe de 7 personnes vous découvrirez les plus beaux paysages enneigés de la terre de feu. De plus lors de cette excursion il vous sera servi un délicieux choripan spécialité argentine.

Raquette de neige entre mer et montagne

Canal fun vous propose lors d’un journée de gravir le glacier Martial. Il est l’une des icônes d’Ushuaia. Mais aussi il offre un point de vue incroyable, avec une vue panoramique sur ce paysage à couper le souffle. Durant cette journée vous réaliserez surement l’une des randonnées les plus excitantes de toute votre vie. Alors on n’hésite plus, on chausse ses raquettes et on va se balader les pieds dans la neige du bout du monde.

Les excursions de toute l’année

Parc national, trekking et canoë

Venez vivre une journée pleine de découverte dans l’attraction principale de la Terre de feu. En effet lors de cette journée, accompagnés d’un guide vous saurez tout sur la faune et la flore unique de ce parc. Tout au long de la journée vous découvrirez différents paysages. En effet, vous passerez entre forêts, mer, montagne et fleuve. Finissez cette excursion en apothéose lors d’une balade en canoë d’où vous pourrez admirer ce paysage digne d’une carte postale.

Laguna Esmeralda et rencontre avec les castor

Découvrez la magnifique Laguna Esmeralda. Durant votre balade aux alentours de celle-ci vous pourrez y découvrir un paysage à vous couper le souffle. En effet tout au long de votre randonnée vous pourrez admirer les incroyables couleurs que vous propose la laguna. De plus, vous clôturerez cette journée en observant les habitants de cette réserve naturelle : Les castors. Effectivement de nombreux castors ont trouvé refuge dans cette partie de l’Argentine, venez observer le merveilleux barrage qui offre un plus à ce paysage déjà magique.

Île de Gable et ses pingouins avec estancia Haberton ou canoë.

Besoin de nature, de tranquillité ? Cette excursion est faite pour vous. Découvrez un lieu vierge de l’invasion humaine. Ici la nature est reine sur cette île. Canal fun vous propose une journée exceptionnelle sur cette île où vous pourrez observer de grandes colonies de pingouins. De plus deux options s’offrent à vous pour cette excursion: la possibilité de passer un moment dans une estancia typique de la région ou bien de réaliser une balade en canoë, à vous de choisir votre option favorite.

Navigation sur la Canal de Beagle

Canal de Beagle nous en sommes sûrs, ce mot ne vous est pas totalement inconnu. Lors de cette navigation vous vous trouvez alors entre l’Argentine et le Chili, entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique. Pour profiter d’un panorama magnifique et contempler la faune et la flore, il n’y a rien de mieux que de naviguer sur les eaux gris vert du canal de Beagle. C’est surement une des excursions phare à faire lors d’un séjour dans la ville la plus australe du monde.

Tour en hélicoptère ou avion

Photographes en herbe, professionnels cette activité est faite pour vous. Cependant si la photo n’est pas votre passion cette excursion saura tout de même vous impressionner. En effet, que diriez-vous de prendre de la hauteur et de découvrir un nouveau panorama. Canal Fun vous propose un tour en hélicoptère ou en avion afin de pouvoir admirer la splendeur des paysages de la terre de feu d’une toute autre manière. Alors si vous avez toujours rêvé de faire votre baptême de l’air c’est le moment ou jamais.

