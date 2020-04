Petite histoire de ce dessert mythique

Le Flan tire ses origines en Europe et plus précisément en Angleterre, où la custard tart est apparue pour la première fois au Moyen Âge.

Il est arrivé en Amérique latine avec la conquête et ici, en Argentine, il a été adopté comme l’un des desserts classiques de la nourriture de bistro. Il peut être accompagné de dulce de leche, de crème fouettée ou des deux!

Flan au caramel. Source: Pinterest

Ingrédients pour ce flan maison:

-5 œufs

-500cc. de lait

-200g de sucre

La recette pas à pas

Préparation du flan



1- Casser les 5 oeufs dans un bol et ensuite, ajouter 100g de sucre. Battre jusqu’à briser les œufs.

2- Ajouter le lait. Oui, c’est beaucoup de lait! N’ayez pas peur, c’est très liquide, mais ça va se former. Remuer avec une fourchette jusqu’à ce que tout soit bien incorporé. Gardez à l’esprit qu’il n’est pas nécessaire de le battre, le mélange ne doit pas être mousseux, il doit être bien mélangé et rien d’autre, c’est pourquoi nous le faisons à la main. Une fois que les ingrédients sont mélangés, réserver.

Place au caramel!

3- Mettre une poêle à feu moyen sans rien dedans, pour faire le caramel sec. Verser les 100 g de sucre restants et remuer constamment avec une cuillère en bois. Cela prend du temps, mais vous verrez qu’il va fondre et le sucre passera de granuleux à liquide et sa couleur commencera à brunir. Faites attention à ne pas le rendre trop marron foncé, car cela signifie qu’il brûle et qu’il aura un goût amer qui ruinera la recette.

Faites toujours très attention au caramel. Prenez toutes les précautions possibles pour ne pas vous brûler et essayez d’éloigner les enfants lorsque vous le faites.

Enfin, une fois que le caramel est prêt, ajouter une cuillerée d’eau bouillante et remuez encore. Cela le rend plus crémeux

Et maintenant, la cuisson!

4- On va mettre le plat dans lequel on va faire le flan sur un autre récipient à parois plus basses (un moule à gâteau par exemple). Ainsi nous allons pouvoir faire cuire le flan au bain-marie.

Verser d’abord le caramel au fond du plat de façon à couvrir toute la surface. Verser ensuite la préparation du flan. Si vous voulez obtenir une texture bien lisse, vous pouvez tamiser la préparation avant de la verser dans le moule.

5- Une fois que tout est en place, mettre de l’eau dans le récipient qui contient le moule avec notre préparation pour notre bain-marie et mettre un couvercle de papier d’aluminium par-dessus pour qu’il ne se forme pas de croûte. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez aussi le cuire sans papier d’aluminium. Enfourner à (160º) pendant environ 40 minutes.

6- Pour savoir si le flan est cuit : plonger un couteau dedans, il doit ressortir propre. Avant de démouler, laisser refroidir complètement.

Une fois qu’il est froid, il est temps de le démouler et de le goûter! Bonne dégustation!

Vous avez aimé cet article? Vous aimerez aussi…