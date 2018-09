L’Argentine a tellement à proposer et surtout à offrir. En effet vous avez la possibilité d’admirer dans un seul pays de nombreux paysages différents. Effectivement vous pourrez découvrir au nord de magnifiques montagnes colorées et un immense désert de sel, tandis qu’au sud vous pourrez découvrir d’immenses glaciers tout en passant par la région des lacs. Vous pouvez également découvrir la belle et grande capitale de Buenos Aires. Si vous ne savez quoi choisir et si vous avez du temps pour voyager. N’hésitez plus et embarquez pour un grand tour de l’Argentine !

Aujourd’hui l’agence Equinoxe vous propose une idée de circuit pour découvrir le pays en 19 jours et ne rien manquer !

Iguazu – Perito Moreno – Cachi – Hornocal : Equinoxe

Jour 1 : Arrivée à Buenos Aires

C’est officiel vous êtes enfin arrivé en Argentine. Première destination Buenos Aires. Une fois que vous aurez récupéré vos valises vous serez transférés à votre hôtel.

Pour votre première journée dans la capitale argentine, vous disposerez d’une journée de libre.

Idée de programme :

Pour profiter et découvrir au maximum la capitale porteña nous vous suggérons de commencer par le centre historique. Démarrez au célèbre café Tortoni, fondé en 1858 et qui a vu défiler à son comptoir de nombreuses personnalités telles que Carlos Gardel et Jorge Luis Borges ! Ensuite un passage par la plaza de mayo s’impose, vous y découvrirez le cabildo colonial, la cathédrale et la casa Rosada. La casa Rosada a été déclarée monument historique national, elle est l’emblème de la ville. Puis remontez la rue Florida et ses commerces avant de vous rendre sur l’avenue 9 de Julio. Cette avenue est l’artère la plus large du monde. Vous la traverserez pour atteindre le célèbre Théâtre Colon. Ce théâtre d’opéra est considéré comme l’un des 5 plus importants au monde pour son incroyable acoustique. Finissez par la place du Congreso, autre place emblématique de la ville.

Vous passerez votre première nuit en Argentine dans la belle ville de Buenos Aires.

Jour 2 : Découverte de Buenos Aires

Pour votre deuxième jour dans la capitale, vous disposez à nouveau d’une journée de libre. Afin de profiter une nouvelle fois de la ville, nous vous proposons de découvrir les quartiers les plus populaires et authentiques de la ville. Commencez par le très connu Caminito de La boca avec ses maisons multicolores puis faîtes un tour au stade mythique du club Boca Juniors, la Bombonera. Dirigez-vous ensuite vers San Telmo, le quartier des artistes et artisans, l’un des plus anciens et des plus “porteños” de la ville. Si vous avez la chance de pouvoir y aller un dimanche n’hésitez surtout pas à aller faire un tour à la Feria de San Telmo. La feria de San Telmo est l’endroit parfait pour acheter des souvenirs et découvrir une ambiance unique. Terminez votre tour par un coucher de soleil sur les anciens docks réhabilités de Puerto Madero.

Deuxième nuit à Buenos Aires.

Iguazu : Equinoxe

Jour 3 : Arrivée à Puerto Iguazú – Chutes côté bresilien

Pour votre troisième jour sur le territoire argentin vous quitterez la folle capitale pour un endroit bien plus exotique. En effet vous vous rendrez à l’aéroport pour prendre votre vol Buenos Aires – Puerto Iguazu. Une fois arrivés à destination vous serez transférés à votre hôtel.

Bienvenue au cœur de la province de Misiones, à Puerto Iguazú. Cette petite ville se situe entre les frontières du Brésil et du Paraguay. Pour votre première journée dans cette magnifique région, vous traverserez la frontière en direction du Brésil. Vous partirez à la découverte du parc national d’Iguazú côté Brésilien lors d’une demi-journée. Elles offrent en effet un panorama avec une vision d’ensemble qui permet de se rendre compte de l’immensité du lieu.

N’hésitez pas à visiter les vivariums du Parc des Oiseaux peuplés de quelque 800 espèces d’oiseaux à découvrir (toucan, ara macao, flamant rose, casoar,etc). Ensuite retour à votre hôtel à Puerto Iguazú

Première nuit au cœur des Misiones à Puerto Iguazú.

Jour 4 : Chutes d’Iguazú du côté argentin

Pour ce quatrième jour direction les chutes d’Iguazu du côté Argentin. Il est très difficile de décrire la beauté de celles-ci. En effet, elles sont considérées comme l’une des plus impressionnantes au monde. De plus elles font partie des “7 nouvelles merveilles du Monde Naturel” depuis 2011. Du côté Argentin, vous aurez l’occasion de vous approcher au plus près de ces cascades qui s’étendent sur 2.5 km. Ce côté du parc vous offre un panorama vertigineux. Avec un point de vue surplombant ces impressionnantes chutes, qui vous laisseront sans doute sans voix!

Dernière nuit à Puerto Iguazú.

Jour 5 : Arrivée à Salta la Linda

Pour votre cinquième journée changement de décor. Effectivement vous quittez la jungle tropicale pour la terre rouge de Salta. Ce jour-là, vous prendrez votre avion Puerto Iguazú – Salta. Une fois que vous serez arrivés à Salta, vous récupérerez votre voiture de location. En effet, c’est une région de l’Argentine où il est fort conseillé de louer une voiture pour profiter au maximum de son voyage et de découvrir ces beautés en toute liberté.

Pour votre première journée dans le Nord-Ouest, partez à la découverte de Salta la Linda (Salta la belle). Splendide ville du Nord-Ouest argentin située au cœur de la Cordillère des Andes ! Lors de votre visite, vous apprécierez l’important héritage colonial. Autour de la place 9 de julio, vous pourrez visiter la cathédrale et le cabildo avant de vous rendre à l’église San Francisco et le couvent San Bernardo. Montez ensuite au Mont San Bernardo pour apprécier le joli panorama sur la ville !

Nuit à Salta

Jour 6 : Parc National Los Cardones

Pour votre sixième journée, changement de décor. A bord de votre voiture de location partez à la découverte d’un paysage unique. Entre canyons multicolores, paysages lunaires, dunes de sable et forêts de cactus géants. En effet, la route de Salta à Cachi vous impressionnera par ses couleurs et sa diversité de paysages ! Vous rencontrerez de nombreux petits villages typiques de la Pré cordillère des Andes, où l’héritage des anciens peuples indigènes de la région est encore bien présent !

Durée et distance : comptez un total d’environ 157 km de route (dont 25 km de piste de gravats) – environ 4h de trajet)

Nuit à Cachi.

Quebrada de la Fechas : Equinoxe

Jour 7 : Quebrada de las Flechas

Pour votre septième jour, vous entamerez votre parcours par la fameuse Route 40 en direction de Molinos, village construit en plein cœur d’une oasis.

Vous sillonnerez ensuite les paysages lunaires des vallées Calchaquies, traversées par le fleuve du même nom, où s’élèvent d’imposantes dunes de sable et des montagnes qui semblent s’affaisser.

Puis, vous poursuivrez à travers la Quebrada de las Flechas, vallée imposante bordée de formations rocheuses semblables à d’immenses pointes de flèches préhistoriques sorties de terre.

Vous pourrez faire étape à Angastaco et San Carlos avant de vous arrêter à Cafayate pour la nuit.

Durée et distance : comptez un total d’environ 162 km de route (dont 138 km de piste de gravats) – environ 4h30 de trajet)

Nuit à Cafayate.

Jour 8 : Quebrada de las Conchas

En ce huitième jour vous ne pouvez pas partir de Cafayate sans avoir goûté le vin de cette région. En effet la région de Cafayate est une région viticole où vous pourrez découvrir de nombreux vignobles et déguster le savoureux « Torrontés » un vin blanc fruité typique de la région. La route vous surprendra également par ses paysages vallonnés et colorés : découvrez la Quebrada de las Conchas, un canyon multicolore aux formations géologiques impressionnantes (le crapaud, l’amphithéâtre…) !

Durée et distance : comptez un total d’environ 186 km de route asphaltée – environ 3h30 de trajet

Nuit à Salta.

Jour 9 : Salinas Grandes et Montagne aux Sept Couleurs

Ce jour 9, vous prendrez la direction de la province de Jujuy. Lors de votre trajet vous découvrirez des paysages à couper le souffle. En effet, la route de Salta à Tilcara est jalonnée de paysages aux reliefs et couleurs incroyables, peuplée par des petits villages traditionnels du Nord-ouest Argentin. Une fois arrivés dans le village de Purmamarca, partez à la découverte de la somptueuse Montagne aux Sept Couleurs (Cerro de Siete Colores) et évadez-vous en plein désert de sel au cœur des splendides Salinas Grandes.

Durée et distance : de Salta à Purmamarca, comptez un total d’environ 179 km de route asphaltée – environ 2h30/3h de trajet / de Purmamarca aux Salinas Grandes, comptez 1h30 aller et 1h30 retour / de Purmamarca à Tilcara, comptez 26 km de route asphaltée – environ 20 min de trajet

Nuit à Tilcara.

Jour 10 : Tilcara – Salta

Profitez de la journée pour découvrir la route qui sillonne les montagnes les plus colorées de la région et traverse des villages typiquement andins : partez à la découverte de la Quebrada de Humahuaca. Vous aurez la sensation d’être en Bolivie ou au Pérou ! Ici, la culture andine est très présente, profitez-en pour en découvrir certains secrets ! Découvrez le charmant village indien de Humahuaca et admirez le Cerro Hornocal, connu comme la Montagne aux 14, voire aux 21 couleurs, plaisir des yeux garanti !

Durée et distance : comptez un total d’environ 197 km de route asphaltée – environ 2h30 de trajet

Nuit à Salta.

Jour 11 : Arrivée à Trelew et en route jusqu’à Puerto Madryn

Pour votre onzième jour en Argentine changement de décor et de lieu. Dans un premier temps vous rendrez votre voiture de location. Ensuite vous prendrez votre vol Salta – Trelew en connexion. Une fois que vous serez arrivés à Trelew vous serez transférés à votre hôtel à Puerto Madryn.

Bienvenue à la porte de la péninsule de Valdès, qui est une région d’Argentine à la faune absolument unique au monde ! Profitez de l’air marin et profitez du spectacle des baleines, visibles depuis la plage selon le moment de l’année.

Nuit à Puerto Madryn.

Baleine : Equinoxe

Jour 12 : Péninsule de Valdés et observation des baleines

En une journée, vous parcourrez les paysages désertiques de la Péninsule de Valdés à la découverte de sa faune marine incroyable (baleines, lions de mer, éléphants de mer, manchots, orques…) ! En effet vous traverserez d’immenses paysages longeant la côte atlantique qui vous émerveilleront par leur caractère 100% sauvage. Vous embarquerez, à Puerto Pirámides, sur un bateau afin de vous approcher au plus près des baleines franches australes.

Nuit à Puerto Madryn.

Jour 13 : Punta Tombo

Punta Tombo est une immense baie donnant sur l’Océan Atlantique qui vous impressionnera par sa très forte concentration de manchots de Magellan ! Vous ne saurez pas où regarder tellement ils sont nombreux ! Un spectacle unique en Amérique Latine…

Nuit à Puerto Madryn.

Jour 14 : Arrivée à El Calafate

Pour votre quatorzième jour direction vers l’un des endroits les plus emblématiques d’Argentine : El Calafate. Dans un premier temps vous prendrez votre vol Trelew – Calafate. Une fois arrivés vous serez transférés à votre hôtel.

Ambiance station de ski des Alpes en pleine Patagonie, c’est possible ? Bien sûr, vous êtes à El Calafate, une petite ville de Patagonie à l’ambiance conviviale, composée de petits chalets de montagne comme on aime !

Nuit à El Calafate.

Jour 15 : Navigation sur le Lac Argentin

Pour votre quinzième journée en Argentine nous vous proposons une petite croisière sur le lac argentin. Après environ 2 heures de navigation, vous arriverez face au plus grand glacier du parc : l’Upsala. Ce magnifique glacier est le plus long d’Amérique latine. De plus son nom provient d’une ville suédoise dont l’Université parraina, au début du 20ème siècle, les premières recherches de glaciologie dans cette région d’Argentine. Ensuite vous poursuivrez votre navigation entre les impressionnants icebergs qui se laissent couler sur les eaux tranquilles du lac. Puis vous approcherez l’imposant glacier Spegazzini qui glisse le long de la montagne du même nom avant de se jeter dans le lac argentin!

Nuit à El Calafate.

Perito Moreno : Equinoxe

Jour 16 : Perito Moreno

Départ pour le glacier Perito Moreno le matin.

Il se trouve dans le Parc National Los Glaciares, créé en 1937 dans le but de conserver et préserver les espaces naturels de cette région. C’est l’un des seuls glaciers au monde qui continue son avancée. Sur place, vous profitez des passerelles pour jouir de différents points de vue (2,5km de front). Tendez l’oreille pour écouter le grondement sourd du glacier qui se déplace en permanence. Vous aurez probablement l’occasion d’observer d’immenses blocs de glace se détacher du glacier pour terminer dans le lac argentin!

Nuit à El Calafate.

Jour 17 : Retour à Buenos Aires

Dernier jour au cœur de la Patagonie. Profitez de la matinée pour vous rendre librement au Glaciarium, musée de glaciologie de la région. Sur place, vous en apprendrez plus sur les glaciers.

Ensuite vous serez transférés à l’aéroport pour prendre votre vol Calafate – Buenos Aires.

Nuit à Buenos Aires.

Jour 18 : Journée libre à Buenos Aires et soirée tango

Profitez de votre dernier jour dans la capitale pour découvrir la beauté des quartiers de La Recoleta et de Palermo. Vous découvrirez notamment le célèbre cimetière de La Recoleta qui abrite la tombe d’Evita. Vous passerez également par la très jolie Plaza Francia avant de faire un tour dans le quartier de Palermo, connu pour ses grands parcs où il fait bon se promener pour profiter d’une atmosphère reposante au cœur de la capitale.

Le soir, vous partirez à la découverte du tango argentin lors d’un dîner-spectacle de tango dans l’un des cabarets de la ville. Nuit à Buenos Aires. Buenos Aires : Equinoxe Jour 19 : Fin de votre séjour Transfert à l’aéroport international de Buenos Aires.

