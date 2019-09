Situé à seulement 50 kilomètres de Buenos Aires, le Bio-parc de Temaikèn est un lieu idéal pour une sortie en famille. Ce parc vous fait entrer dans un monde de respect de la nature, et vous fait découvrir différentes espèces animales et végétales. Alors si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, n’hésitez plus. Et venez découvrir le parc Temaikèn!

Entrée de bio-parc Temaikèn – Wikimedia Commons

La fondation Temaikèn

La fondation Temaikèn est une organisation nationale qui a pour but de protéger la nature en éduquant, en étudiant et en conservant des espèces et écosystèmes. Car en Argentine, près de 600 espèces animales sont en danger d’extinction imminente. La principale cause de cette situation, est la destruction de leur habitat naturel. De plus, la chasse illégale et le trafic d’animaux accélèrent cette augmentation des espèces en voie d’extinction.

Pour améliorer cette situation désespérante, la fondation a donc développé différents programmes. Tout d’abord, il y a le programme de conservation qui permet de récupérer et de protéger des espèces dans leur milieu naturel. La fondation a ensuite mis en place des programmes éducatifs et de sensibilisation auprès de la population pour accroître l’engagement dans la protection de la nature. En outre, elle conduit des projets de recherche afin d’améliorer la façon de protéger l’environnement. La fondation a créé un centre de reproduction d’espèces et la réserve naturelle Osununú, dans la forêt de Missiones. Enfin, elle a développé le fameux Bio-parc de Temaikèn.

Le bio-parc Temaikèn

Le parc est à la fois un zoo, un jardin botanique, un aquarium et un musée d’histoire naturelle et anthropologique. Donc vous n’y trouverez pas seulement des animaux. En effet, vous y découvrirez la relation qui existe entre les animaux, les plantes et l’activité humaine. Tous les êtres vivants sont insérés dans une reproduction de leur réel habitat. Pour cette raison, les mêmes plantes, la même terre, les mêmes lagunes sont reproduites pour approcher au maximum le milieu naturel en question. Le parc abrite plus de 7400 animaux de 385 espèces différentes dont 60% sont en danger d’extinction.

De plus, une multitude d’activités sont proposées et s’ajoutent aux visites classiques du parc. Vous pourrez ainsi profiter d’attraction telle que le ciné 360º, une technologie mise en place pour regarder des documentaires en « omnivision » avec toutes sortes d’effets spéciaux : jeux de lumières, de sons et des sens qui vous transporteront dans d’autres mondes. Il vous est aussi proposé d’admirer les soigneurs d’animaux démontrer leur savoir faire avec les tigres, animaux aquatiques, oiseaux, etc. Profitez donc de cette opportunité unique d’être proches de cette flore et cette faune exceptionnelles.

En famille au milieu des kangourous! – Escobar

Infos utiles

Où ? Ruta Provincial 25. 1625, Escobar, Province de Buenos Aires

Quand ? En été (du 01/12 au 28/02) du mardi au dimanche de 10h à 19h, en hiver (du 01/03 au 30/11) du mercredi au dimanche de 10h à 18h.

Combien ? À partir de 292 pesos pour les adultes, à partir de 253 pour les moins de 10 ans et retraités, gratuit pour les moins de 3 ans.

